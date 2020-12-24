Смертность от COVID-19 опять вышла на рекорд

За сутки в России зарегистрировано наибольшее за все время пандемии число подтвержденных смертей пациентов с COVID-19 - 635, за все время эпидемии скончались 53 096 человек.

Остаются два вопроса:

- как себя чувствуют ковид-диссиденты, утверждающие, что коронавирус "это просто грипп", если от гриппа в прошлом году в России умерло всего около 700 человек. Возражения о гипердиагностике ковида не принимаются, поскольку диагноз гриппа можно ставить вообще без анализов, на основании одной клиники;

- как себя чувствуют официальные "борцы с ковидом" на фоне того, что все их карантинные меры на финал оказались малоэффективны? Возражения, что без профилактики было бы гораздо хуже не принимаются, поскольку карантинные меры летом были отменены, но хуже не стало, а осенью стало, хотя карантин возобновили.

Так может дело в профессиональной непригодности официальных борцов с ковидом?

А.Б.