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Московский листок

Смертность от COVID-19 опять вышла на рекорд

Опубликовано 24.12.2020 в разделе комментариев 4

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Смертность от COVID-19 опять вышла на рекорд

За сутки в России зарегистрировано наибольшее за все время пандемии число подтвержденных смертей пациентов с COVID-19 - 635, за все время эпидемии скончались 53 096 человек.

Остаются два вопроса:

- как себя чувствуют ковид-диссиденты, утверждающие, что коронавирус "это просто грипп", если от гриппа в прошлом году в России умерло всего около 700 человек. Возражения о гипердиагностике ковида не принимаются, поскольку диагноз гриппа можно ставить вообще без анализов, на основании одной клиники;

- как себя чувствуют официальные "борцы с ковидом" на фоне того, что все их карантинные меры на финал оказались малоэффективны? Возражения, что без профилактики было бы гораздо хуже не принимаются, поскольку карантинные меры летом были отменены, но хуже не стало, а осенью стало, хотя карантин возобновили.

Так может дело в профессиональной непригодности официальных борцов с ковидом?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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А сопутствующие болезни, кто их учитывал? А зачем, кому нужна истина?
Крокодил24.12.20 написал 24.12.2020 13:37
А. Баранов бывший медик, сейчас журналист, ни там не профессионал, ни здесь аналитик.
А кто?
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(без названия)
стоик7714 написал 24.12.2020 13:34
запрос Баранову - сколько людей умерло от борьбы с ковидом?
сколько не оказано экстренной помощи людям с инфарктами, онкологией ???
болезни системы кровообращения находятся на первом месте &#8210; 46,8% всех случаев?
На втором месте новообразования &#8210; 16,3% ?
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(без названия)
стоик7716 написал 24.12.2020 13:27
запрос Баранову - сколько людей умерло от борьбы с ковидом?
сколько не оказано экстренной помощи людям с инфарктами, онкологией ???
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(без названия)
Крон-принц Пафнутий Церрера написал 24.12.2020 13:16
Это грипп в отсутствии прививки . Просто грипп без вакцины.
Карантина нет, ибо экономика. Туристы путешествуют, гастарбайтеры приезжают, публичные дома открыты, гей салоны ждут клиентов, маски никто не носит и главное жирные, больные продолжают вести неправильный образ жизни.
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