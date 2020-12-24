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Московский листок

В Калининграде осуждены латвийские шпионы, заманившие на свадьбу сотрудника ФСБ

Опубликовано 24.12.2020 в разделе комментариев 1

фсб шпионаж
В Калининграде осуждены латвийские шпионы, заманившие на свадьбу сотрудника ФСБ

В Калининграде супружеской паре вынесли приговор за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, признали виновными по статье 275 "Государственная измена". Антонина Зимина получила 12 с половиной лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 13 лет. Также они должны выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.

Как установил суд, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда она была за границей. В дальнейшем женщина собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну. Именно она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который, будучи юристом Министерства экономики Калининградской области, похитил и вместе с супругой передал в Латвию секретную информацию. 

Зимина, специалист  в области международных отношений, ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", сотрудничала с фондом Горчакова, от которого неоднократно ездила на конференции в Прибалтику, участвовала в круглых столах, выступала с лекциями про политику России.

Антонец после работы в региональном ведомстве руководил компанией по организации выставок.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела писала, что супругов обвиняли в передаче латышской разведке секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировали раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который как гость присутствовал у них на свадьбе весной 2015-го. Зимину арестовали 4 июля 2018 года. Она утверждает, что доказательствами по уголовному делу стали свадебные фотографии.

«Интерфакс» со ссылкой на блог представителя общественно-наблюдательной комиссии Евгения Еникеева сообщает, что "все доказательства по её делу — это фотографии с её свадьбы".



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7715 написал 24.12.2020 13:43
в 20-е 30-е годы чекисты выявляли миллионы шпионов и врагов?
потому, что были настоящими ленинцами?
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