В Калининграде осуждены латвийские шпионы, заманившие на свадьбу сотрудника ФСБ

В Калининграде супружеской паре вынесли приговор за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, признали виновными по статье 275 "Государственная измена". Антонина Зимина получила 12 с половиной лет колонии общего режима, ее муж Константин Антонец — 13 лет. Также они должны выплатить по 100 тысяч рублей штрафа.

Как установил суд, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда она была за границей. В дальнейшем женщина собирала и передавала им сведения, составляющие гостайну. Именно она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который, будучи юристом Министерства экономики Калининградской области, похитил и вместе с супругой передал в Латвию секретную информацию.

Зимина, специалист в области международных отношений, ранее возглавляла некоммерческий "Балтийский центр диалога культур", сотрудничала с фондом Горчакова, от которого неоднократно ездила на конференции в Прибалтику, участвовала в круглых столах, выступала с лекциями про политику России.

Антонец после работы в региональном ведомстве руководил компанией по организации выставок.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы дела писала, что супругов обвиняли в передаче латышской разведке секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, им инкриминировали раскрытие личности оперативника местного управления ФСБ, который как гость присутствовал у них на свадьбе весной 2015-го. Зимину арестовали 4 июля 2018 года. Она утверждает, что доказательствами по уголовному делу стали свадебные фотографии.

«Интерфакс» со ссылкой на блог представителя общественно-наблюдательной комиссии Евгения Еникеева сообщает, что "все доказательства по её делу — это фотографии с её свадьбы".