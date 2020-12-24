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Московский листок

Штрафы за неповиновение сотрудникам полиции и ФСБ увеличатся в 4 раза

Опубликовано 24.12.2020 в разделе комментариев 0

Штрафы за неповиновение сотрудникам полиции и ФСБ увеличатся в 4 раза

Госдума в четверг в первом чтении одобрила внесенный депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным законопроект, ужесточающий административную ответственность за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Согласно документу, неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предложены административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов. Сейчас за это штрафуют на сумму от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Повторные нарушения будут наказываться строже: от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан (или арест на 30 суток), от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 70 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение порядка сбора и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за непредставление или несвоевременное представление отчета об их расходовании.

Согласно нововведению, организаторы акции с предполагаемым участием от 500 человек, должны получать деньги на ее проведение только в безналичном порядке на специальный банковский счет, который должен быть открыт в российском банке, а его номер должен быть указан в уведомлении о проведении митинга или шествия. При этом, жертвователи при переводе денег должны в обязательном порядке указывать подробные данные о себе: граждане - номер паспорта, а юрлица - ИНН и дату регистрации.

Также организаторам митингов запрещается получать средства от иностранных государств, иностранных организаций, иностранных граждан, международных организаций, НКО-иноагентов, граждан РФ моложе 16 лет, а также анонимных жертвователей.

Кроме того, документ обязывает организаторов акции после ее проведения в течении 10 дней возвратить неизрасходованные средства жертвователям.

Непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных для организации и проведения публичного мероприятия средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде, могут повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

 



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