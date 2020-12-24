Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий

Президент Владимир Путин, выступая на заседании попечительского совета МГУ, предложил объявить наступающий 2021 год годом науки и технологий.

"Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год годом науки и технологий»", - сказал президент.

По его словам, эта тема ранее обсуждалась во время встреч с представителями высшей школы.

"Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека", - цитирует ТАСС главу государства. Он подчеркнул, что речь идет о здравоохранении, образовании, экологии, а также о науке и технологиях.

Отметим, что расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения в следующем году сократятся на 6,3% по сравнению с докризисным планом и составят 486,1 миллиарда рублей, то есть где-то около 6,5 миллиарда долларов. Для сравнения: компания Samsung по итогам первого полугодия 2020 года инвестировала в исследования $8,9 миллиарда.