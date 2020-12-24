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Московский листок

Левые, коммунисты и трусы Навального

Опубликовано 24.12.2020 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 3

путин выборы навальный кремль
Левые, коммунисты и трусы Навального

Товарищи, я попросил бы отнестись к вопросу очень серьёзно! На мой взгляд не наше дело выискивать неточности и "ошибки" в расследовании Навального. Для нас не должно иметь никакого значения кто помог Навальному в расследовании! Нам должно быть безразлично какая связь между предполагаемым "новичком" на трусах и на бутылке! В конце концов, может быть у Навального был виртуальный сеанс с Дзюбой, так что после такого человек мог и попить воды из бутылки, оставив следы на ней. Вариаций тысячи!

Для нас должно быть важно, что Навальный поставил, серьёзный вопрос перед властью и фактически перед всем обществом! Вопрос о государственном терроризме в отношении политических оппонентов власти. И коммунисты, как прогрессивные силы России, должны со всей решительностью подключится к общегражданскому сообществу, требующему от властей дать обстоятельные, чёткие и внятные ответы! Мы должны требовать общественного расследования, парламентского расследования и широкой открытой дискуссии, на центральных телеканалах российского телевидения! С участием экспертов и специалистов, имеющих разные взгляды на эту проблему.

Повторюсь, речь вовсе не о Навальном. Речь о серьёзных подозрениях в отношении верховной власти России, о прямых распоряжениях высокопоставленных лиц в убийстве политических противников.

Сегодня Навальный, завтра Зюганов!

И это не ирония, даже системный политик завтра может оказаться в трусах с новичком.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Ляксандра написал 24.12.2020 18:12
Бандера тоже с немцами сотрудничал.
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Мы все помним Илюхина.
Егор написал 24.12.2020 18:08
Помним и не простили убийство Виктора Илюхина. Помним рязанский сахар. Помним !
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(без названия)
ляксеич написал 24.12.2020 17:55
Зачем идиотничать!?
Мы все понимаем своебразие текущего момента и поддерживаем. Как боинг сбили на Украине из Бука! Помните? Загрузили трупаками в Голландии из морга и специально, чтоб Крым отобрать.
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