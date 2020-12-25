Что будет в следующем году

2021 год будет тяжелым, но революционным. И чтобы не быть голословным, стоит разбить статью на четыре части. Почему плохо ныне; в чем альтернатива; что делать для ее осуществления; и с чего начинать конкретно. Вот и станет ясно, почему следующий год будет переломным подобно 1917-му, или очень близким к этому.

Но главное можно сказать уже сейчас. Настоящая федерация в виде поголовных советских республик возникнет или стихийно, поэтому с большими жертвами и тяжелыми тратами – или сознательно под руководством социалистической партии, поэтому быстро и человеколюбиво. НО ВОЗНИКНЕТ НЕОТВРАТИМО для выживания российских трудящихся в современных исторических условиях. Поэтому, разумеется, лучше сознательно. Но это зависит и от читателя. Или оный склонен к белогвардейскому психозу по «единой и неделимой» – или, наоборот, настоящий социалистический патриот.

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Итак, что происходит. А мировой капиталистический кризис и происходит в виде ослабления гегемонии США. Еще никто не отменил ленинский закон неравномерности империалистического развития. Но никакой хищник не сдается без борьбы. Поэтому о специфике третьей мировой войны можно говорить уже четко. Это всеобщее применение биологического оружия, и пандемия лишь казус белли.

Стратегия Штатов проста, но поэтому и реализуема. Заражение создает вариации карантинных мер и разрушает производственно-торговые связи; экономика замирает; мировые валюты - особенно сырьевых стран – попадают под инфляционное и девальвационное давление; и народ перекладывается в резервные валюты. Сфера долларового обращения расширяется подобно девяностым с крушением Советского Союза, – не столь быстро на этот раз, но лиха беда начало, – ФРС кредитует бюджет с сохранением платежного баланса, и вся штатовская элита получает шанс на выживание уж точно; а там глядишь, и на продолжение гегемонии.

Более того, пандемия и карантин порождают рост не только медицинских и фармацевтических, но и информационных корпораций на базе дистанционного обучения-торговли и всего сопутствующего. И вот ведь какое «удивительное совпадение»! Именно штатовские медицинские и информационные компании в числе мировых лидеров. Так что еще один цент в копилку; и реанимация лидерства вполне возможна.

Да, потери от инфекции возможны и в самих США, и особенно среди трудящихся. Но когда это волновало буржуазию?!.. Риторический вопрос. Народные жертвы не волновали ни в первую, ни во вторую мировую войну; и современные олигархи не лучше. Более того, приятное совместилось с полезным, потому что Трамп фактически побежден и на внутреннем фронте. Так что игра стоила свеч везде с точки зрения противоборствующего и «либерального» клана буржуазии.

И не успеешь глазом моргнуть, а процесс уже пошел https://aurora.network/articles/6-jekonomika/86977-nochnoy-koshmar-tsb-rossijane-pobezhali-iz-kjesha-v-valjutu Если кратко, то заголовок ссылки «Ночной кошмар ЦБ: Россияне побежали из «кэша» в валюту». И это первая ласточка. А если вирусно-вакцинная война будет проиграна, и о чем подробнее ниже; лавина сорвется вниз. Это будет не ночной кошмар, а дневная и постоянная реальность. Так что подождите насчет эйфории со «Спутником». Царская Россия тоже соревновалась в шапкозакидательстве в 1914-м, но самсоновская катастрофа отрезвила мигом.

Потому что война только разгорается и насчет средств нападения, и насчет защиты. В частности, автор этих строк не сомневается, что широкое распространение британских, датских и прочих модификаций вируса не за горами. Даже ссылку не охота приводить, настолько все общеизвестно. Не для того война начата, чтобы быстро закончиться. Оная закончится только тогда «чудесным образом», когда экономики или России, или Евросоюза, или Китая, или США поддадутся заметным образом, и расчистят путь победителям. И скорее всего, опять Россия не выдержит первой по причине бездарного режима.

Так что инструменты нападения будут только совершенствоваться. А вот насчет защиты УЖЕ проблемы. Автор не будет приводить многочисленные ссылки в доказательство, потому что их чтение отяжеляет суть дела; но кто не верит по фактической части, можете опровергать «агента госдепа» в любое время. А пока караван пойдет дальше.

Во-первых, проблемы с живыми субстанциями возникнут несомненно, потому что много импортных составляющих. Импортные, Карл! И кто будет помогать врагу в войне, когда оная разгорится в полную силу, большой вопрос. Во-вторых, производство второго компонента «Спутника» не поспевает за первым; и то, мягко говоря, с нашим въевшимся в кожу пиаром. А прочие вакцины типа «Вектора» недостаточны по причине малых мощностей производства, и почти научно-экспериментальных. А в-третьих, и при такой вялой вакцинации, необходимость в коечных местах, помещениях, кислороде, медперсонале не уменьшится. А состояние с последними… как бы не выйти за рамки русского литературного. Позорище.

И что немаловажно, никто не пустит российские вакцины – даже если режим наплюет на собственных граждан ради прибыли - на западные и прочие тучные просторы. В какие-нибудь Тмутаракани еще туда-сюда, но основной мировой рынок будет фактически закрыт. Замордуют санкциями, но не пустят. Поэтому все сказанное навевает ни то что на смутные сомнения, а пробуждает уверенность, что следующий год будет тяжелее нынешнего (хотя, казалось бы, куда более). Пандемия и карантинные меры продолжатся, экономика и валюта ухнут по спирали вниз, и уж какой по счету. Поэтому или туда, или сюда. Или революция – или катастрофа.

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Еще раз, если иной читатель обозревает поднятую проблему в течение двух-трех месяцев типа производство-надежное лекарство-быстрая вакцинация-растущая экономика – тот может дальше не читать. Даже понятно по-человечески, когда не охота думать о плохом. Но читатель из числа ученых-крученых должен прикинуть в уме уже сейчас; и, если пандемия не затихнет в течение всего последующего года, и вследствие тревожных симптомов выше – иначе как катастрофой это не назвать.

Тогда вопрос, в чем стратегия победы. То есть, с одной стороны, вакцинное производство должно быть достаточным для обороны; а с другой стороны, бреши в обороне, кои не избежать во время серьезной и долгой войны, должны быть прикрыты хорошим медицинским резервом. И вот почему автор предлагает советско-республиканскую федерацию в виде целевой альтернативы (о методах, как уже замечено, далее). Тогда будут и производство, и медицинские мощности, и рост экономики. Ведь абсолютно очевидно, и подобно решающим сражениям войны, кто первым запустит экономику, справившись с инфекцией, то и вырвется вперед по сравнению с мировыми противниками.

И вот где импортозамещение крайне насущно. Крайне! То есть, это производство лекарств и вакцин с соответствующими субстанциями и подобным биологическим фактором. И вот что обидно – уж в России-то биологическое разнообразие и лабораторно-научные мощности имеются. Вся проблема только в путинском бардаке.

Но как ни парадоксально для некоторых, развитый биологический фактор и соответствующее оборудование вырастают из… развитого мелкого и среднего предпринимательства! Подождите-подождите, удивится иной, все эти Мерки и Модерны ничто иное как крупные научно-производственные корпорации с большими буквами на высотных штаб-квартирах. Верно. А кто поставляет им инструментарий фактически в единичном экземпляре, и редкие растительные субстанции, и животные образцы из специализированных цехов, ферм, полей, таежных или горных участков?!.. Именно мелкое предпринимательство и фермерство. И чем профессиональнее и образованнее оное, тем лучше составляющие продукта, тем эффективнее сам продукт. В принципе, несмотря на этакую лабораторную окраску, лекарственные производственные цепочки едины с самолетами как высокотехнологичными продуктами. Красивые чехлы на кресла могут шиться и в небольшой мастерской из качественного местного материала и далее по списку вплоть до всяких пластмассовых штучек и деталей – но, когда составляющие собираются в соответствующий комплекс, и получается великолепный продукт как минимум и научный прорыв как максимум. Поэтому все и начинается с качественных субстанций и прочих комплектующих на базе мелкого и среднего предпринимательства.

Но мелкое предпринимательство – а уж специализированное тем более – не создать без дешевых кредитов, оставления налогов на местах и контроля за трансфертными ценами. Если все перекачивать в Кремль, а оттуда в офшоры, откуда ж возьмется развитое мелкое предпринимательство. А кто настолько сильный, что может встать стеной на пути такой перекачки?!.. Нечего и думать! Только СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, и ничто больше. Ну, можете впасть в различные иллюзии, что стоит губернатору Иванову погрозить пальчиком Путину, тот сразу испугается и сменит налоговую систему, а также приструнит Потанина с Мордашевым. Ха-ха-ха. Смешно до слез от такой абсурдности. А вот если Советская Хабаровская-Рязанская-Тамбовская-Саратовская-имярек республика рявкнет на «центр» с его ведомственными и кредитными перекосами – только тогда последний и зачешется. Это вам не хухры-мухры, начиная от другой структуры правоохранительных органов, и кончая близостью республиканских органов к народу. Автор писал об этом столько раз, что не стоит повторяться. Так что федерация советских республик, и отсюда качественные комплектующие с прорывной сборкой вплоть до лекарств и вакцин – неразрывны.

Но более того. А что такое эффективный карантин?!.. Это больше населения в сельской местности, и меньше в городах. Тут и доказывать нечего в силу полной очевидности. Если больной появится в городе, он и заразит кучу народа от общественного транспорта до крупных трудовых коллективов. А если оный появится в деревне, он не заразит даже ее, потому что можно работать отдельно в крайнем случае, и жить на своем дворе со сведением контактов к минимуму. Поэтому, если часть горожан, - тех же детей и пенсионеров, - перекинуть на время в сельскую местность, не затронутую вирусом тем более, всем хорошо! И свежим воздухом подышат, и молочко попьют, и от заразы подальше. Да, кстати, и насчет коек с персоналом. Если сельская местность обладает хотя бы частью специализированных коек с персоналом, то перекинуть туда больных не составило бы особого труда. Да, в легкой стадии; но что уже большая подмога перегруженному городу.

А кто создаст развитую сельскую местность с отоплением, дорогами, интернетом и прочим для нормального проживания; и, хотя бы со средне приемлемыми медучреждениями с соответствующим персоналом?!.. Угадайте с одного раза. Конечно же, могущественная советская республика. Ничего другого нет и быть не может.

Следовательно, будут советские республики – будет и вакцинная оборона, и медицинский резерв. Не сравнить с нынешним безобразием.

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Автор писал о подобных вещах не раз, но многое было разбросано теоретически по разным местам, и не связано с нынешним положением практически. Но уж теперь не отвертеться. Кто не согласен, или должен привести убойные аргументы, или честно признаться, что не хочет никаких революций.

То есть, или оный банально сачкует, и не хочет прерывать нынешнюю болтологическую нирвану; или потаенные буржуазно шовинистические настроения дают о себе знать. Мол, я живу в Москве или Питере; крошка перепадает с барского стола в силу близости; поэтому даешь «единую и неделимую». Правда, если вирусно-вакцинная война отнюдь не закончится, а наоборот, только начнется в следующем году, и по нарастающей – «в столицах» сдохнуть гораздо быстрее. Что ж, возможно, некоторые прозреют не мытьем, так катанием; хотя зюгановская и этакая черносотенно-имперская линия уже заматерела.

Следовательно, тот, кто называет себя якобы сторонником левых сил; но не хочет создания социалистической партии именно с программным лозунгом ФЕДЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК (ФСР) – тот… читай предыдущие строки о себе. Именно так, и никак иначе.

Еще раз, автор не собирается агитировать больше необходимого ни на йоту. Или туда – или сюда. Если он неправ, и все закончится уже через два-три месяца, максимум четыре под радостные крики толпы и звуки фанфар – к примеру, результаты вакцинации станут значимыми, ограничения будут сниматься с достаточно быстрым оживлением экономического цикла – да на здоровье, можете послать автора зеленым лесом, и продолжать якобы оппозиционную деятельность.

Но если будет хуже и хуже (а так и будет по принципу сорвавшейся лавины); к примеру, выяснится, что кампания по вакцинации проводится ужасно в силу фактической недостаточности и бюрократической медлительности; если экономика уйдет на дно, а девальвация рубля станет постоянной лестницей вниз; никуда с подводной лодки не деться. Или протест народа будет нарастать стихийно, тяжело и не организованно посредством региональных очагов, перерастающих в советские республики все равно, но уже с гигантской ненавистью к насквозь фальшивым левым организациям; или надо прописывать в программах лозунг о ФСР скорее рано, чем поздно, и возглавлять подобные настроения.

Кто уже дозрел до подобного ума и прозорливости, пишите автору в телеграмм-канал https://t.me/siberia677 Автор не семи пядей во лбу относительно компьютерной грамотности, но вроде бы как телеграмм удобен в силу относительной закрытости. Да и насчет так называемых силовиков и прочих охранителей большой вопрос. А кто вам сказал, что многие – очень многие из них – не согласны с ФСР?!.. Это еще с какой стороны посмотреть.

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Текст получился побольше, поэтому к последнему пункту. Мы живем в тот момент, когда внутренняя и внешняя политика России фактически слились по причине пандемии. Но отсюда и конец путинскому режиму, когда все напасти скопом.

Иной читатель подумает, что автор нагоняет страсти. Вроде бы пока спокойно за окном. Ничего подобного! Уже началось. Гигантская лавина дрогнула и сдвинулась, но пока никто не видит. В частности, абсолютно начхать, Байден или Трамп будут президентом США. Да хоть сивый мерин. Если акции фармацевтических и информационных акций пойдут вверх в связи с мировой распродажей вакцины, инвесторы ломанутся туда, и оставят традиционные отрасли вообще на голодном пайке. «Ржавый пояс» уже через полгода будет на больших ножах с таким правительством – и чтобы его задобрить бюджетными подачками, понадобятся массовые санкции против России и подобных стран для девальвации рубля и перекачки в доллар. А если будет вторая-третья-четвертая волна ковида?!.. Сами вбейте этот вопрос в поисковик, и убедитесь, что автор лишь констатирует. Какой уж тут нагон страстей. Ну так, будет вообще карачун. Третья мировая война в самом разгаре.

Отсюда мишустинское правительство полностью запурхается, - ситуация выйдет из-под контроля окончательно, - и выход будет только в смене всего режима. Кстати, точно также было во время первой мировой войны. Большевики хотели превратить империалистическую войну в гражданскую; а меньшевики (так и хочется сказать – зюгановцы) страдали буржуазным шовинизмом. То есть, империалистическая война единоросовского правительства в свете мировых и ковидных баталий будет проиграна; и перерастет в борьбу с самим правительством уже ради банального выживания народа. А если «системная оппозиция» воспротивится ради «патриотизма и единения перед опасностью» - по шапке.

То есть, социалистическая партия должна не только указать стратегическую цель в виде ФСР, но понуждать к таковой как единственному выходу из трагической ситуации. А именно, надо показывать фактическую импотенцию единоросов снова и снова, предотвращая и разоблачая всякие шовинистические потуги снаружи и внутри. Подлинный патриотизм будет заключаться не в поддержке путинского правительства (чуть ли ни написал царского) – а в его быстрейшем устранении и замене на социалистическое правительство, единственно способное справиться с пандемией и упадком экономики.

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Заключение. Никакого сознательного транзита не будет. И со здоровьем Путина все в порядке согласно возрасту. Все это пиаровское и намеренное распространение слухов для загона в позицию выжидания, только и всего.

Фига на постном масле единоросам – а не выжидание. Плевать на всякие транзиты. Только действие уберет реакционеров. Но в том-то и дело, что практическое и народное действие возникнет, весьма вероятно, по причине бардака с вакцинацией и упадка экономики. А во-вторых, по причине усиления внешнего давления в виде санкций и девальвации рубля по принципу резонанса. И все начнется уже в следующем году, и в заметных формах революционной прогрессии.

Народу придется фактически выживать; а в дотационных регионах и подавно. А как выживать, если не в форме советской республики?!.. Иного выхода просто не существует. А с вытеснением Навального за границу и подавно. Еще можно было предположить, что оный с компанией воспользовался бы кризисом для переворота, будучи в столицах. А теперь и это сомнительно.

Так что объективные тенденции должны вооружиться субъективным фактором в виде социалистической партии с соответствующей программой и тактикой. Прямо-таки не хочется верить, что этому мешают бюрократические и шовинистические элементы в самой левой среде. Но если это так, весьма прискорбно. Революция произойдет все равно, но тогда подобные левые будут отвергнуты самим ходом истории.