На Навальном надо ставить крест

Как это вижу я, Навальный не собирается возвращаться из-за границы и поэтому на нём, как на оппозиционном политике России надо ставить крест. И это грустно!

Да, Навальный будет ещё долго вещать из-за границы про российских коррупционеров, но всё это будет не то – он является знаменем сопротивления – тем, кто объединяет вокруг себя самое большое количество неравнодушных людей России, - а знамя должно находиться в России. Навальный потому и собирал на митинги массу народа, что сам в этих митингах участвовал.

Что толку от Ходорковского с его деньгами? Его движение «Открытая Россия» практически сдохло, несмотря ни на деньги, ни на регулярные ролики с яркими выступлениями за границей самого Ходорковского.

Как говорится, типун мне на язык, но и организация ФБК без Навального «прикажет долго жить».

Почему я считаю, что Навальный не вернётся (очень хочу ошибиться).

Понимает он это или нет, но объективно и первый его ролик, «расследующий» покушение на его убийство, крайне глуп, второй – ещё глупее. В результате он подставил себя в России под обвинения в клевете.

Ну вот возьмите его «доказательство», что обвинённые им люди, покушались на его жизнь потому, что они специалисты в области химии, а один - так даже целый бывший фельдшер!

А вы попробуйте понять, что это за институт, из которого эти специалисты, и что они за химики. Работники этого института - это не создатели чего-то «химического» – у них просто нет для этого оборудования. Это аналитики. То есть, если бы Навальный принёс им свои трусы, то эти химики должны были бы определить, есть на них ингибитор ацетилхолинэстеразы или нет, но сами эти химики не способны создать «новичок» из-за того, что у них иная химическая специальность, и из-зм отсутствия соответствующего оборудования в этом институте. Разумеется, я могу и ошибиться, но мой опыт и название института говорят именно об этом!

Но в любом случае, зачем какие-то профессиональные знания любых химиков нужны были, чтобы влить Навальному яд в трусы? Это же аналогично, если бы в Навального стрелял из винтовки снайпер и не попал, а Навальный бы обвинил в покушении на себя конструкторов оружия концерна Калашникова, руководствуясь предлагаемой им «логикой» – раз конструкторы знают, как устроена винтовка, значит они и стреляли. А в данном случае у него – раз химики знают, как получить «новичок», то они и поехали вливать яд в трусы Навальному! И Навальный считает это доказательством.

«Не, ну это вооще!».

Поскольку после второго ролика все говорят только о трусах Навального, то придётся и мне что-то о них сказать.

Почему трусы? Почему не футболка или носки? Чтобы смешнее было? Ну ладно, трусы – так трусы.

Понятно, что агент ФСБ не мог незаметно подкрасться к Навальному в самолёте, расстегнуть тому ширинку и влить яду. Навальный бы это заметил. Тогда остаётся версия, что у Навального в сумке среди другой одежды был комплект трусов на каждый день или, как минимум, запасные. И когда Алексей, оставив сумку в номере, ушёл в ресторан, агент ФСБ прокрался в его номер, разыскал в сумке трусы, вынул их, смочил гульфик ядом и вложил обратно. А вернувшийся в номер Навальный, переодел трусы, произвёл какие-то манипуляции возле трусов бутылочкой с водой (по первоначальной версии, яд был на горлышке бутылки с водой) и лёг спать. (Или утром трусы надел). Всё это как бы логично, но только «как бы». Где гарантия, что Навальный будет менять трусы? Где гарантия, что он не упадёт без сознания, ещё не натянув их? Кроме того – трусы смачивались не одеколоном, а ядом, причём, чтобы отравить Навального через кожу, яда надо было много. При нахождении в сумке эти смоченные ядом трусы пропитали бы ядом вообще все, находившиеся в сумке вещи. И отравились бы и все те, кто впоследствии с этой сумкой работал, и все те, кто в больнице снимал с Навального трусы, чтобы поставить ему катетер, и тот, кто эти славные трусы потом из больницы выкрал. А ведь этого не было – отравился только Алексей.

И яд, нанесённый на трусы, не убедителен.

Гораздо убедительнее версия о том, что агентка ФСБ, войдя в образ проститутки, переспала с Навальным, а когда он, уставший, заснул, то она накапала ему яду… прямо на то, что трусы прикрывают, и скрылась. Ну, а он утром натянул на это самое трусы… а дальше вы всё знаете.

Нет, серьёзно, Навальный запустил версию о том, что его отравили через гульфик на трусах, а как ещё яд мог на этот гульфик попасть, да так, чтобы отравился только Навальный?

Ну и дебильность факта разговора Навального с «экспертом-химиком ФСБ» просто убивает. Я эту глупую выдумку даже не стал слушать более 5 минут, поскольку сочинить подобное могли люди никогда не работавшие и, тем более, не служившие. Навальный понятия не имеет, скажем, чем занимается работник, служащий в должности помощника большого начальника, - были бы фальсификаторы умнее, Навальный представился бы хотя бы каким-то руководителем отдела при Патрушеве, чтобы иметь право заявить, что он готовит шефу какие-то материалы. И, главное, никогда никто не обратится к рядовому исполнителю учреждения, миную главу учреждения.

Мне подонки-лингвисты этого института экспертиз ФСБ ненавистны - именно лингвистическая экспертиза этих уродов, вопреки десятку экспертиз нормальных экспертов, позволила подлой сволочи в роли судьи осудить меня на два года лишения свободы (правда – условно) с запретом быть главным редактором газеты за публикацию в газете не признанной экстремистской статьи, да ещё и не моей. Вот на примере моего случае посмотрите, чем эти подонки в этом «страшном институте» занимаются и как обращаются к ним за получением информации.

http://images.vfl.ru/ii/1608792774/65f4941f/32755076.png

http://images.vfl.ru/ii/1608792886/caf0c99d/32755093.png

Как видите, даже в этом случае – в случае необходимости экспертного заключения для следователя – следователь обращается не к эксперту, а к директору института, а уж тот даёт задание эксперту, и потом эксперт не следователю, а директору передаёт акт экспертизы, в уже директор посылает его следователю. По-другому быть не может! Если бы Патрушеву нужны были эти данные, то он бы дал такое задание директору ФСБ Бортникову, а тот – директору института, а помощник Патрушева напоминал бы о необходимости исполнить задание Патрушева даже не директору института, а самому Бортникову. И это понимает каждый служащий!

Не будет никакой госслужащий, тем более служащий конторы, относящейся к ФСБ, говорить на служебные темы, да ещё и с незнакомым ему человеком, тем более по телефону, тем более, после начавшегося скандала, да ещё и с человеком, представившегося тем, кого эти данные никак не могли интересовать.

Я вижу это так: какая-то спецслужба (Англии или ФРГ) организовала техническую часть этого разговора, а вот написать текст самого разговора Навального с подыгрывающим ему артистом в роли работника института, оставила Навальному и дебилам-журналистам, не оценив опасность того, что они поручают важный этап фальшивки людям, никогда не работавшим в никакой государственной организации и не имеющим понятия, как там и что происходит.

Тут ещё есть версия. Не исключено, что спецслужбы Запада действительно организовали звонки тем работникам ФСБ, которых Навальный обвиняет в покушении на свою жизнь, но поскольку те, кому позвонили первыми, немедленно сообщили о звонке начальству, то начальству несложно было догадаться, что это не помощник Патрушева, а Навальный обзванивает всех, начинав с главных. Вот начальство и поручило последнему, кому Навальный позвонил, поиздеваться над Навальным. Там в разговоре возникают большие, неестественные паузы, и их можно объяснить только тем, что с Навальным разговаривал не один человек, а целый коллектив юмористов, ищущий, что абоненту Навального отвечать Алексею на очередной вопрос. И с трусами они вообще развлеклись во всю.

Может было и так, но в любом случае это очередное изделии Навального выглядит ещё более убого, нежели первое.

Нет, для сторонников Навального с умственным развитием школоты, эти ролики могут быть убедительным, но если ты адекватен, то каким дебилом надо быть, чтобы считать эдакие утверждения доказательством покушения? Это же наоборот – профессия найденных Навальным «убийц», способ нанесения яда и его разговор не с работником ФСБ, а с каким-то клоуном, как раз и доказывает, что именно ФСБ не могло быть убийцей. Я ненавижу эту подлейшую организацию, являющуюся врагами и русского народа, и русского государства хуже немецких фашистов, но ещё глупее – это борьба с этой организацией дебильностью. Дебильность – это оружие самоубийства.

Может показаться, что любое убеждение российской школоты в том, что в России мерзкий фашизм – это тоже хорошо, и не важно, дебильными ли являются применённые доказательства или нет, так сказать, «на безрыбье и рак – рыба». Но у Навального не было безвыходного положения и даже это убеждение школоты можно было бы сделать без компрометации самого Навального по самому важному обстоятельству – по умственным способностям. (Уж лучше бы его с проституткой накрыли!). Да, в борьбе за Родину все способы хороши! Кроме дебильных!

Ну чем плохо были предшествующие доводы? Вот УК РФ, статья 277: «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

Навальный – по меньшей мере, общественный деятель, покушение на его жизнь – особо тяжкое преступление, и если бы его отравили какие-нибудь местные фашисты, не связанные с путиным, то тот же путин обязан был бы дать приказ подчинённому себе Следственному комитету России возбудить уголовное дело, а подчинённому себе МВД – немедленно найти убийц. Но раз путин этого не делает, то это неопровержимое доказательство того, что покушался сам путин. Чем эти доводы плохи?

Нет, Навальному это показалось мало, он же умный, он знает, что «шоу маст гоу», поэтому решил доводы улучшить. И улучшил.

Правда, поведение американских шестёрок в Кремле предугадать не берусь, особенно после того, как увидел в деле Скрипалей, как Кремль в доказательство совершенно дебильной британской версии об отравлении Скрипалей, предоставил англичанам показания двух пидорасов из ФСБ про «солсбергский шпиль». Кстати, про этих пидорасов не сообщалось, что они химики, участвовавшие в разработке «новичка», - Навальный в размахе идиотизма на месте не стоит.

В нормальной стране, по возвращении Навального из-за границы, все, кого он назвал в качестве своих убийц, подали бы мировому судье заявление о возбуждении против Навального уголовного дела за клевету. И в суде выяснилось бы, что сотовые операторы не могут подтвердить разговоры и нахождение оклеветанных там и в том месте, которое указал Навальный, а перевозчики предоставят списки пассажиров без оклеветанных. И этого будет достаточно, чтобы строго в рамках УПК РФ признать Навального виновным в клевете.

И ввиду клеветнического обвинения Навального этих лиц в особо тяжком преступлении, Навальный бы получил максимально возможное наказание, и уже никой ЕСПЧ не смог бы это наказание оспорить. Кстати, если он продолжит настаивать на этой клевете, то есть его преступление будет длиться, то он подгадает под закон Думы об усилении ответственности за клевету, и ещё, в добавок к штрафу, сможет получить два года. За каждого оклеветанного.

Но тут, повторю, всё зависит от Кремля: если Кремль запретит оклеветанным подавать заявление на Навального, то они промолчат, этим молчанием подтвердив, что да – они и пытались отравить бедного Лёшу.

Но, опять-таки, рискнёт ли Навальный вернуться в Россию даже если Кремль пообещает ему неприкосновенность?

Мне может последовать упрёк в том, что я пишу «на руку» Кремлю и подрываю авторитет Навального, но как я могу это сделать? Можно подорвать авторитет вождя – это так. Но ведь Навальный не вождь, он по сей день только знамя, собирающее вокруг себя людей. И если будет продолжать руководствоваться советами дебилов, то и после свержения фашистского режима не сможет стать вождём.

Я обращаю ваше внимание на обратную сторону медали в этом деле. С лицевой стороны мы в этом деле с «разоблачением отравителей» видим в Навальном борца с режимом, а с реверса видится человек, готовящий себе почву, чтобы не возвращаться в Россию. Рад буду ошибиться. Но вряд ли!

Вы знаете, что я сам не люблю «говорящих голов», да ещё и говорящих длинно, но я ещё до второго ролика Навального наговорил по этому вопросу 38 минут «Красному радио»:

https://www.youtube.com/watch?v=rZaDrVlf2ww

Мало этого, после второго ролика меня тоже разговорили, и ненамного меньше:

https://www.youtube.com/watch?v=RIdEKLIX7E4

Если есть желание – послушайте.