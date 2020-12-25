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Московский листок

Борьба с курением очень выгодна государству

Опубликовано 25.12.2020 в разделе комментариев 0

политика сигареты табак
Борьба с курением очень выгодна государству

Курить с 1 января запрещается в медицинских учреждениях, любых магазинах и торговых точках, базах и складских помещениях. Курение запрещается также «на территориях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий», в школах, университетах и детсадах, на транспорте, бензоколонках и нефтедобывающих предприятиях, заводах по производству взрывчатых веществ и горючих жидкостей, взрывоопасных и пожароопасных участках.

***

Курение, конечно, зло. Но создание унизительных условий для курильщиков ведет ли к уменьшению их числа? Имею сомнения.

К тому же 1 января 2021 года акцизы на сигареты индексируются на 20%. Таким образом, с нынешнего уровня в размере 1966 рублей за тысячу штук сигарет акциз возрастет до 2359 рублей. Эта мера пополнит бюджет РФ на почти 80 млрд рублей. А семейный бюджет курильщиков сократится на аналогичную сумму. И это без учета штрафов за нарушение запретов на курение.

Сразу вспоминается анекдот, правда, про пьяницу, которому из-за его пьянства урезали премию.

- Папа, папа, - обращается к нему сын, - ты теперь будешь меньше пить?

- Нет, смынок, это ты теперь будешь меньше есть!

В России около 40 миллионов курильщиков, легко подсчитать, что повышение акцизов вынет из кармана каждого из них по 2 тысячи рублей.

Вот как-то не верится в искренность борьбы с курением, когда оно приносит казне такие бабки!

А.Б.



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