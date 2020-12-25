Москве не нужен завод медпрепаратов

До меня дошли слухи, что в Гжельском переулке планируют очередной снос исторических домов и строительство небоскрёбов. Я сделала депутатский запрос с целью получения официальной информации и вместе со своим помощником Андреем Новичковым выехала на место.

Очередной ужас московской современности предстал перед нашими глазами.

К сносу готовится комплекс зданий крупнейшего производителя фармацевтических препаратов "Мосхимфармпрепараты имени Н.А.Семашко". Погуглив, прочитала о банкротстве этого федерального предприятия. Московские власти прерывают очередную цепочку со 150-летней историей.

У Рогожской заставы 11 октября 1882 года было положено начало фармацевтическому производству в России, когда московский купец первой гильдии Роман Романович Кёлер открыл в собственном доме Фабрику фармацевтических принадлежностей с целью вытеснения продуктов иностранного производства. Газеты того времени писали: "Заслуга эта имеет многостороннее государственное значение.

"Мосхимфармпрепараты" выпускало многие жизненно-важные лекарства, в том числе, азатиоприн - лекарство, необходимое от болезней, связанных с иммунной системой, при ослаблении мышц. Азатиоприн применялся, в том числе, при пересадке органов.

Прихлопнули завод. Обанкротили. В старинных зданиях разместили где кафешки, где общежития для гастарбайтеров с двухъярусными кроватями, где горой свалены лекарства.

Предполагаемое строительство так называемых ТПУ с небоскрёбами приведёт к ещё большему уплотнению территории, уже донельзя уплотнённой в связи с построенным комплексом жилых домов на площадях тоже уничтоженного завода "Серп и молот". Просто сюрреализм!

Буду работать! Требовать!

От редакции: У проблемы есть другой аспект, помимо культурно-исторического - медицинский, эпидемический.

Только что, успев раньше всех создать вакцину против коронавируса, устами министра промышленности Мантурова правительство сообщило, что очень быстро обеспечить ей население страны не получится - не хватает промышленных мощностей для производства десятков миллионов доз вакцины для наших граждан, не говоря уже о соседях, которым тоже неплохо было бы помочь с этим. Но - не получится.

Мы только что отвозмущались, что в рамках "оптимизации" здравоохранения в Москве было ликвидировано до половины коечного фонда в инфекционных больницах и отделениях, вместе со специалистами, которые либо были вынуждены перепрофилироваться, либо уходили на пенсию, либо уезжали. В Москве к началу эпидемии оставало едва две сотни врачей-инфекционистов - на 12-миллионный город, где сейчас ежедневно заболевает до 7 тысяч человек.

Ну а ликвидация промышленных мощностей, на которых могла бы производиться вакцина, да и другие лекарства, продолжается. И ведь не то чтобы денег в столице не было - огромные суммы расходуются, строго говоря, невесть на что. А вот поддержать фармацевтическое производство, не говоря уж о том, чтобы инвестировать в его модернизацию и развитие, что вполне логично именно в крупном городе - нет, на это мозгов у наших "эффективных менеджеров" не хватает. Они будут строить "человейники" на освободившихся от промышленных объектах площадях, нимало не беспокоясь о том, чем проживающие там люди будут заниматься, что полезного они будут делать для города. Они будут придумывать грандиозные проекты реконструкции Балаклавы и покупать винные заводы, а вот необходимый и очень прибыльный актив - нет, нам не нужно.

В советское время производственное объединение выпускало более 150 наименований продукции. Лекарственные препараты экспортировались почти в сорок стран мира, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Германия, Югославия, Венгрия, Болгария и многие другие...

А сейчас - под снос.

Анатолий Баранов