Буржуазная диктатура работает на профилактику нежелательной политической активности

24 декабря Тверской районный суд Москвы (судья Стеклиев) поддержал абсурдные обвинения со стороны полиции и признал, что координатор Левого Фронта Сергей Удальцов виновен в организации несогласованного массового мероприятия возле Администрации Президента РФ 4 июля этого года. Суд постановил, что переход граждан по подземному переходу от метро к зданию АП РФ является «несогласованным шествием», а Сергей Удальцов его организовал, разместив пост в соцсетях. В итоге, Удальцова осудили по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ и дали 10 суток ареста.

Самое парадоксальное заключается в том, что 4 июля не было никаких шествий, а граждане в индивидуальном порядке подавали в приемную Администрации Президента РФ свои заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию. При этом, подача заявлений 4 июля прошла абсолютно мирно и спокойно, полиция никого не задерживала, а, наоборот, оказывала содействие гражданам в реализации их законного права на обращение в органы власти.

Сергей Удальцов намерен обжаловать постановление Тверского районного суда в апелляционном порядке. Он считает, что власти любой ценой хотят ужесточить ему административный надзор накануне выборов в Госдуму, поэтому фабрикуют незаконные и позорные административные дела задним числом.

В знак протеста против решения Тверского районного суда координатор Левого Фронта Сергей Удальцов объявил голодовку

От редакции: Мы перепечатываем сообщение Левого фронта - это необходимая солидарность. Но необходим комментарий, чтоб было каждому понятно, что происходит и зачем.

По поводу приговора Удальцову, как говаривал покойный генерал Лебедь, "это не глупость, это ум такой".

И ответ есть там же, на страничке Левого фронта пару дней раньше: "Тверской районный суд Москвы ожидаемо приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условно по делу о неоднократных нарушениях на митингах. Реальный срок здесь властям не был нужен - для лишения депутатского мандата и блокировки выдвижения Галяминой на выборах в Госдуму достаточно и условной судимости. Плюс послан устрашающий сигнал другим оппозиционерам, которые организуют уличные акции протеста".

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Как видим, сигнал даже тем, кто не организует - Удальцову вот припомнили еще летний эпизод, причем в рамках 33-й статьи Конституции РФ: "Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления".

Ну вот, граждане коллективно направили, а Удальцову спустя полгода прилетел ответ - 10 суток.

Ясно, что либо сразу поймет, что не стоит ему выдвигаться в Думу в сентябре, либо обнаружится где-нибудь переход улицы в неположенном месте, "массовый одиночный пикет" в очереди за хлебом или еще что, достаточное для вынесения приговора по "дадинской" статье, как Галяминой.

Естественно, тоже самое ждет и других "нежелательных" персонажей отечественной политики. В списках на выборы окажутся (это уже сегодня ясно) только и исключительно "желательные". И борьба за места в парламенте развернется между более или менее желательными для кремля кандидатами. Других не будет.

Вот это и называется буржуазной диктатурой, если кто-то не понял.

А если кто-то совсем непонятливый, то дустом...

Трусы Навального к Дню чекиста

Анатолий Баранов