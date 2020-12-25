Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лекарств нет, но вы держитесь

Опубликовано 25.12.2020 в разделе комментариев 1

В адрес депутата Московской городской Думы Елены Шуваловой обратился один москвич, который болен коронавирусной инфекцией с воспалением лёгких. Болезнь проходит тяжело. Ему для лечения нужен определённый антибиотик продолжительного действия. Но ни в одной аптеке Москвы и Московской области данного лекарства нет. С антибиотиками в Москве в принципе – напряжёнка. 

В то же время руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Юрьевна Зяббарова утверждает, что столичное здравоохранение финансируется в необходимом объёме. 

На заседании Московской городской Думы при обсуждении поправок к бюджету Елена Анатольевна Шувалова задала вопрос Е.Ю.Зяббаровой о недопустимости отсутствия медицинской помощи и средств на неё.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7717 написал 25.12.2020 12:17
у мерзкого карлика ума нет, но его держат?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?
Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?
24.12.2020
Лекарств нет, но вы держитесь
Лекарств нет, но вы держитесь
25.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лекарств нет, но вы держитесь (1)
Буржуазная диктатура работает на профилактику нежелательной политической активности (1)
Москве не нужен завод медпрепаратов (0)
Борьба с курением очень выгодна государству (6)
Что будет в следующем году (3)
На Навальном надо ставить крест (13)
Левые, коммунисты и трусы Навального (11)
Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий (6)
Штрафы за неповиновение сотрудникам полиции и ФСБ увеличатся в 4 раза (3)
В Калининграде осуждены латвийские шпионы, заманившие на свадьбу сотрудника ФСБ (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Зачем будут смешивать вакцины Sputnik V + AstroZeneca?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Цифровая матрица и разделение мира: что ждет человечество после пандемии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Нам негде выпускать вакцину, потому что мы фармзаводы сносим
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Туран поднимает голову? Что пишут СМИ Анкары о Крыме
Дарья Митина Дарья Митина: К прочтению обязательно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss