Лекарств нет, но вы держитесь

В адрес депутата Московской городской Думы Елены Шуваловой обратился один москвич, который болен коронавирусной инфекцией с воспалением лёгких. Болезнь проходит тяжело. Ему для лечения нужен определённый антибиотик продолжительного действия. Но ни в одной аптеке Москвы и Московской области данного лекарства нет. С антибиотиками в Москве в принципе – напряжёнка.

В то же время руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Юрьевна Зяббарова утверждает, что столичное здравоохранение финансируется в необходимом объёме.

На заседании Московской городской Думы при обсуждении поправок к бюджету Елена Анатольевна Шувалова задала вопрос Е.Ю.Зяббаровой о недопустимости отсутствия медицинской помощи и средств на неё.