Имеем захват дома при активном участии органов власти. Попытку массового убийства

Навариться на Сайлент Хилле

Мы уже неоднократно писали о проблеме отселения людей из посёлка Тырганские уклоны (входит в состав Прокопьевска). Из-за очень специфического отношения местных властей и федеральных правоохранителей к данной проблеме, мы вынуждены писать снова. Напоминаем, жить в этом посёлке, мягко говоря, очень плохо, из-за того что под ним, в заброшенных выработках горит уголь. Можно захлебнуться идущим из-под земли угарным газом, можно уйти в подземный провал вместе с домом.

Отметим, что люди из подобных мест должны быть расселены по программе ГУРШ (Государственное учреждение реструктуризации шахт). Однако те, кто был расселён, покинул гиблое место не по ГУРШ, а по программе сноса ветхого жилья (разница в размере компенсации). Впрочем, есть люди, которые и вовсе отселены не были. Кто-то из них бежал, бросив всё. Кто-то продолжает жить над кузбасским Сайлент Хиллом, рискуя в любую минуту умереть страшной смертью. Почему на них не хватило денег? Потому что деньги пошли на избранных.

Так, некая семья Трофимовых съехалась из своих квартир (находящихся в благополучных районах города) в аварийный дом, пробила в 2010 г. судебное решение о выплате компенсации в 3,75 млн. рублей, а затем вернулась на прежние места обитания. Как заявил, отвечая на многочисленные обращения по данному поводу данного разворовывания денег, выделенных на компенсации, некий Виктор Гринь (на тот момент зам генпрокурора РФ, нынче в отставке) - претензии необоснованны, что «представители администрации не имеют права отказать лицу в выдаче социальной выплаты, даже если у него несколько жилых помещений».

Интересно, что остальным на этом основании (наличии других помещений) как раз отказывают. Чем Трофимовы отличаются от прочих? У них есть правильный сын. А у сына правильная жена (Трофимова Е.А.) И вот эта Трофимова Е.А. с 2000 года по настоящее время является архивариусом и экспертом-регистратором Прокопьевского отдела УФСГРКК по Кемеровской области.

Естественно, не одни они такие. Отличился в деле выбивания компенсации и «народный» депутат Чикун. Помогал людям, имеющим другое жильё, а, значит, не попадающим под программу расселения, подтвердить своё проживание именно в разрушенных домах, естественно, за соответствующую мзду. Одними из его клиентов была семья — уважаемая заведующая прокопьевской поликлиники № 2 МБУЗ «Городская больница № 3» Светлана Мартынова и её муж Сергей Мартынов. Потом Чикун попал под суд. Отделался условным сроком. Обратите внимание, за кражу на несколько тысяч — человек может попасть в тюрьму, а за кражу на миллионы — высокопоставленный человек отделывается лёгким испугом. Это потому, что у нас не тоталитаризм (когда граждане тотально равны перед законом и государство заботится тотально о всех), а либеральная демократия (когда чем денег наворовал больше, тем закон к тебе либеральнее).

О подвигах по отъему частной недвижимости

Впрочем, кражей компенсаций семья Трофимовых не ограничилась. В 2012 г. семья Трофимовых, при силовой и юридической поддержке участкового Кунгурова, выкинула из дома семью Ожгибцевых. Имущество Ожгибцевых было разграблено.

По версии Трофимовых - дом им продала Наталья Шалыгина (гражданская жена Александра Ожгибцева, на которую был записан дом). Отметим, что даже если бы это было и так, всё равно, вопросы насильственного выселения не должны решаться участковым. Насильственно выселять имеют право только судебные приставы и только по решению суда. Но какой замечательный у Трофимовых есть сын уже указано выше.

Ожгибцевы и Шалыгина подали на Трофимовых в суд. Дело слушалось Прокопьевским районным судом Кемеровской области с 12-го по 15-й годы. Шалыгина уверяла, что не продавала дом. Независимая почерковедческая экспертиза показала, что подпись не её. А вот экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что её. Также в защиту Трофимовых свидетельствовал некий Максим Чикун (чьи подвиги выше также описаны). В итоге Ожгибцеву и Шалыгиной было отказано в удовлетворении иска.

Немножко о безумных правоохранителях

Обворованные жильцы обратились в уголовный розыск. Уголовное дело то возбуждали, то закрывали 15 раз. 12 октября 15-го года его прикрыли окончательно. Отметим, что познакомившись с материалами дела, Александр Ожгибцев обнаружил многократную грубую подделку свидетельских показаний, осуществлённую следователем Кудриной М.А. Обратился в генеральную прокуратуру. Это его дело тоже замяли, но судя по всему, на этот раз крыша Трофимовых не была уверена, что осилит. В итоге пока решался вопрос - будет дело за фальсификацию или нет, следователь Кудрина М.А. была на два месяца спрятана в дурдом. Когда же дело было закрыто, она покинула стены психбольницы и вернулась к работе в правоохранительных органах.

Итак, если мы принимаем версию событий семьи Ожгибцевых, то мы имеем следователя-жулика, тем не менее, исполняющего служебные обязанности. Если мы верим в официальную версию событий, то мы имеем дело с безумным следователем, тем не менее, выполняющим профессиональные обязанности. В обоих случаях как-то не очень хорошо получается.

Убивать? Некоторым дозволено!

Отметим, что после захвата Трофимовыми дома, семье Ожгибцевых пришлось жить в бане на своём участке. 23 ноября 2013 г. баня по каким-то «странным» причинам загорелась. Погибли домашние животные, погибла оргтехника. Сами хозяева Ожгибцевы спаслись буквально чудом. Была проведена проверка №222-186пр-2014 (о покушении на убийство трёх лиц, включая малолетнего ребёнка через поджог бани по ул. Лесная, 1, пос. Большой Керлегеш Прокопьевского района). В возбуждении уголовного дела было отказано.

Правоохранители пришли к выводу, что Ожгибцевы сожгли себя сами (неосторожно обращаясь с печкой). Более того, Трофимовы подали на Ожгибцевых в суд и теперь Александр Ожгибцев должен им 800 тысяч материального ущерба (за баню).

Характерно, что экспертизы опять противоречили друг другу, по одной был поджог, по другой - Ожгибцевы неосторожно обращались с печкой. Отметим, что версия про печку явно противоречила здравому смыслу, поскольку именно над печкой потолочное перекрытие сохранилось лучше, чем над другими участками пожарища. Однако и суд и следствие поверило именно этой версии.

В марте 16-го Трофимовы избили мать Александра Ожгибцева. Пожилую женщину душили, угрожали ей топором. Безобразие происходило на глазах дочери Ожгибцева, страдающей ДЦП. Это тоже сошло с рук. Сначала правоохранители не реагировали на заявления, потом начали отписываться – а вы не обращались по данному поводу!

Итак, имеем захват дома при активном участии органов власти. Попытку массового убийства. Неплохо, а? Наверное, цапки также начинали.

Государственная должность обязывает быть моральным!

Следует отметить, что по поводу подвигов семьи Трофимовых в правоохранительные органы обращались не только сами пострадавшие, но и депутаты. В итоге депутат Государственной Думы РФ Куринный А.В. успел получить ответ от заместителя генпрокурора Разинкина А.В. , что всё с выплатой компенсации Трофимовым нормально. Ранее тоже самое Куринному написали предыдущие заместители генпрокурора: Гринь В.Я. и Пономарев Ю.А.

Депутат Госдумы Парфенов Д.А. получил отписку, что в «Багдаде все спокойно» от ещё одного в череде заместителей — Малиновского В.В. Точно также высокопоставленные прокурорские отписались и от депутатов госдумы Рашкина В.Ф. и от Шурчанова В.С. и от члена совета федерации Епифановой О.Н.

Почему так происходит? Дело в морали и нравственности! Крайне мало вероятно, что такие люди, как заместители генпрокурора получали взятку от Трофимовых. И даже те, кто крышует Трофимовых, вряд ли вхожи в столь почтенный круг. Просто государевы служащие – это глубоко моральные и нравственные люди. И мораль у них своя – государственная. Без особо веских причин (какие-либо цапки совсем уж зарвались) рушить маленький бизнес своих подчинённых, ну или подчинённых своих подчинённых, считается в их кругу аморальным, безнравственным и нетактичным. На том и вся вертикаль стоит. И стоять будет. Если, конечно, мы не выдернем её к чертям собачьим!