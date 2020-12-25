Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна приговорили к 15 годам строгого режима

Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, передает "Интерфакс". Его признали виновным во взяточничестве, отмывании денег, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере.

Помимо тюремного срока, суд назначил Шестуну штраф в 49 млн рублей. Также экс-чиновнику запрещено в течение восьми лет занимать должности в органах власти.

Прокуратура запрашивала для Шестуна 20 лет колонии строгого режима, а также штраф в 50 млн рублей.

По версии следствия, в 2003-2018 годах Шестун, будучи главой администрации, создал через подставных лиц 47 компаний, которым предоставлял без конкурса земельные участки по заниженным ценам, а также бюджетные деньги в кредит по минимальной ставке.

Сам Шестун не признал вину и связывает свое преследование с противостоянием губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Весной 2018 года года экс-чиновник опубликовал скандальные записи угроз в свой адрес со стороны начальника управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина, главы управления «К» ФСБ (финансовая разведка и курирование администрации президента) Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова. На одной из записей, предположительно, Ткачев говорит Шестуну, что его, как экс-генерала МВД Дениса Сугробова, "переедут катком" если тот не уйдет в отставку.

Через несколько месяцев он был арестован и провел в различных следственных изоляторах Москвы более двух лет. Трижды он объявлял голодовку в СИЗО, за время которых похудел, по словам его адвокатов, в общей сложности на 20 килограммов. Из-за этого у него обострились несколько болезней, он практически не мог передвигаться самостоятельно. Семья Шестуна несколько раз обращалась к Владимиру Путину с просьбой провести объективное расследование его дела.