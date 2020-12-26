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Московский листок

Тюремная свадьба

Опубликовано 26.12.2020 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 0

суд закон арест
Тюремная свадьба

В нашей работе в ОНК не так часто случаются радостные события, но сегодня произошло очень радостное! Мы добились проведения срочной процедуры бракосочетания для Андрея Сергеева, находящегося в СИЗО-4 и – теперь уже его супруги – Евгении! Сегодня мы присутствовали на бракосочетании. Если вы помните, об этой истории писала Maria Eismont и Меркачёва Ева. Сергеевы- многодетная семья, у них 4 детей, младший из которых - Саша - ребенок-инвалид. Папа под арестом уже очень давно. К сожалению, они не были официально расписаны.

Выяснилось, что, для того, чтобы оформить необходимые документы, связанные с инвалидностью младшему ребенку Саше, нужно расписать родителей. А в СИЗО – карантин – бракосочетания не проводятся! Мы обратились в СИЗО-4 с просьбой содействовать в решении это проблемы и вот сегодня их расписали! Увы, это происходило через стекло, в кабинке для краткосрочных свиданий, а согласие регистратор спрашивала через телефонную трубку. В конце они нежно приложили ладони к стеклу с двух сторон…. (тут все чуть не разрыдались ))) Ну, а поскольку сотрудница ЗАГСа и так пришла в СИЗО, сегодня же расписали еще двоих девушек с их любимыми, находящимися в СИЗО-4, которые давно ждали проведения бракосочетания, но все откладывалось из-за карантина.

Спасибо огромное руководству и сотрудникам воспитательного отдела СИЗО-4!

Теперь нам с вами предстоит решить следующую проблему для трехлетнего Саши Сергеева – он нуждается в донорской крови папы (из-за имеющегося заболевания крови), поэтому сейчас нужно будет очень быстро постараться организовать вывоз Сергеева из СИЗО-4 в 20 больницу для взятия крови.

Очень надеюсь, что все получится очень быстро – так же как получилось с бракосочетанием! Спасибо всем, кто принимал участие!



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