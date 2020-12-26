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Московский листок

Рекордное в 21-м веке падение уровня жизни сопровождается ростом доходов олигархов

Опубликовано 26.12.2020 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Рекордное в 21-м веке падение уровня жизни сопровождается ростом доходов олигархов

Журнал Forbes назвал десять россиян, которые больше всего разбогатели в период пандемии коронавируса. По оценкам издания, их суммарное состояние в 2020 году увеличилось почти на $33 млрд. Первое место в рейтинге занял сенатор Сулейман Керимов. 

10 российских миллиардеров, больше других разбогатевших за время пандемии: 

Сулейман Керимов (прирост за год — $11,56 млрд). Его семье принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс».

Владимир Лисин ($5,41 млрд). Основа состояния — 84% акций НЛМК.

Алишер Усманов ($3,636 млрд). 49% USM Holdings («Металлоинвест», Байкальская горная компания, «МегаФон»), ИД «Коммерсантъ».

Владимир Потанин ($2,758 млрд). Около 35% акций «Норильского никеля».

Семья Алексея Мордашова ($2,466 млрд). «Северсталь» (76,4%), TUI (25%), «Лента» (78,73%), Nordgold, «Силовые машины».

Семья Андрея Скоча ($2,27 млрд). Доля в USM Holdings (30%), аэропорт Внуково (61,5%).

Виктор Рашников ($1,423 млрд). Магнитогорский металлургический комбинат (84,26%).

Роман Абрамович ($1,33 млрд). «Евраз» (28,8%), порты, недвижимость.

Леонид Богуславский ($1,256 млрд). RTP Global, владеющая долями в 60 IT-компаниях по всему миру.

Виктор Харитонин ($1,226 млрд). «Фармстандарт», «Отисифарм», «Северная башня» в «Москва-Сити».

***

Следовало бы обратить внимание, что миллиардные компании этих счастливчиков, как правило, были созданы не ими, а достались им в итоге приватизации бывшей социалистической собственности.

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2020 года составило 8% в годовом сравнении, сообщил Росстат. Столь мощной квартальной отрицательной динамики доходов россиян не фиксировалось весь XXI век: последнее соизмеримое падение показателя наблюдалось в 1999 году.

Минэкономразвития в июньской версии макроэкономического прогноза обозначило падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2020 году на 3,5%.

В общем, все закономерно, как в сообщающихся сосудах - где-то убавляется, а где-то ровно столько же и прибывает.

А.Б.



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