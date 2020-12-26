Коммунисты должны сегодня стать большими демократами, чем нынешние демократы

Многие товарищи ополчились на меня из-за того, что я призвал, ответственно отнестись к возможной попытки убийства Навального кремлёвской ОПГ.

При этом одним из главных аргументов в критики такой позиции является то что за Навальным стоят прозападные силы внутри России и "коллективный" запад вообще.

Левые, коммунисты и трусы Навального

Вот уж наивность несусветная. Друзья, а кремлёвское ОПГ не контролируется западом вдоль и поперек, их бизнес и бизнес их детей не интегрирован с западными корпорациями? Их дети, близкие родственники и многие из них самих не имеют гражданства западных стран, не вкладывают миллиарды долларов в развитие западных экономик? Нет мы знаем, что основные ресурсы из России вывозятся в западные страны, в офшоры, контролируемые западными странами и пр. и т.д. Для развития страны остаются буквально объедки, и то в конечном итоге и эти объедки вытягиваются различными пылесосами, типа торговых сетей, сплошь зарегистрированных в западных юрисдикциях.

Чего вы конкретно боитесь, что Навальный придя к власти устроит "гейпарад" в Чите или Грозном, х.з. мне кажется это невозможно в ближайшие пару тысяч лет. При этом наша так называемая элита это итак сплошной гейпарад, наркоманы, извращенцы за редким исключением!

Демонтаж

У вас вообще в картине мира, как должны произойти перемены к лучшему? Исчезнет запад? Так он есть и будет всегда? Путин отгородится от запада совсем, построит суверенную экономику? Ну если этого не случилось после присоединения Крыма, то вряд ли это будет когда-то. Вообще "Крым наш" это вроде как явный показатель того, что Путин патриот.

Я разумеется считаю, что "Крым наш" и это честное и народное решение, жителей Крыма прежде всего! Но объективности ради нужно сказать, что для большинства граждан России присоединения Крыма выражается в резком ухудшении жизненного уровня, в падении экономического развития, с снижения темпов развития особенно в областях научно технических!

Когда Путин вошёл в резкий клинч с западом из-за Крыма и пр. Давайте признаемся честно, что большая часть патриотов рассчитывала на новую индустриализацию и даже на скорейшее воссоединение большей части постсоветского пространства!

Ничего этого нет! Если элита, пойдя на такой шаг, не делает ничего для того что бы сделать страну более независимой и защищённой, то мы вообще можем допустить мысль что вся эта операция с Крымом была просто какой-то подставой для всех жителей страны и экономического развития!

Вступить в конфликт со всем западным миром и не создавать независимой экономики, как она была в СССР, это прямое вредительство, которое может привести к уничтожению России как государства! Может в этом и заключалась операция "Крым наш"? Поссорить Россию с мировым сообществом, ослабить экономику, спровоцировать экономический кризис, довести ситуацию до Революции и в результате чего начнутся центробежные процессы. Полный развал и хаос? Ещё раз, нельзя быть немножко беременным и думать, что всё рассосется само собой! Я конечно допускаю что в Кремле огромное количество дебилов, но не думаю, что все и настолько идиоты!

Вообще, мне крайне интересно, как мои критики представляют себе возможный приход к власти "Навального" и какая будет наша роль в этой конструкции если мы выступим против него? Мы что должны выступить на защиту путинской ОПГ? По вышеперечисленным причинам, за развал промышленности, за пенсионную реформу, за стабильность их детей за границей и пр?

Ну сами понимаете, что будет с левым движением в таком случае, судьба украинских левых тут хороший пример, увы. Хотя там даже не все левые за Януковича вступились. Многие были против него, но пострадали не меньше.

Не вставать на сторону кремля и критиковать либералов во время "революции"? Критиковать за что? За то, что Навальному всыпали новичка? За то, что он борется с коррупцией, за честные выборы, поддерживал кандидатов от КПРФ и пр? Вы уверены, что будете поняты миллионами "восставших" граждан в таком случае?

Мне пишут Навальный это мол такой же буржуй как кремлёвское ОПГ и пр. и что он, придя к власти установит такую же диктатуру как Путин и пр.

Допустим вы правы. Но меня интересует вопрос, как вы видите это по времени, вот сегодня миллионы человек в Москве выносит банду из кремля, после месячного уличного "противостояния". Вся полнота власти переходит к "команде Навального", а на завтра Навальный выступает по Т.В. и говорит, ребята я пошутил никаких перемен не будет, вы зря тут месяц прыгали на площадях, зря десятки лет ходили по митингах, кто-то сидел по тюрьмам. Мы решили ничего не менять, расходитесь по домам! Так вы себе представляете действия Навального у власти? Понимаете, какая реакция будет на улицах?

Скажете силовики разгонят вмиг людей на улицах? А с какого перепуга силовики вообще будут кого-то разгонять в таком случае? Силовики в России действуют не по закону, а по понятиям и телефонному праву, это результат сложившихся отношения в элитах и пр. И в любую эпоху перемен, силовики не будут понимать, как им действовать, и чтобы приказы выполнять, более того внутри системы силовиков начнется грызня. Никто подобных приказов от нового диктатора "навального" выполнять через 5 минут и даже через пять месяцев выполнять не будет! Системе нужно много времени что бы там всё опять узаконилось, а прежде, силовики будут действовать как раз по закону и по новым "постреволюционным" понятиям!

Значит, Навальный может начать хитрить и закручивать гайки, после какого-то периода? Какого по времени? Наверное, будут очень быстро отменены тысячи репрессивных и антидемократических законов, проведены новые выборы, всех уровней, с допуском сотен новых партий и блоков. Среди этих партий будут представители, внесшие вклад в изменения, будут доступны эфиры на центральных телеканалах и пр. Это объективная реальность, любых радикальных перемен в любой пост авторитарной стране! И именно от нас зависит, как долго продлится оттепель и пойдёт ли она далее по пути прогресса и возможно социалистической революции!

Если мы участвуем в процессе, мы серьёзно связываем руки, возможным силам, которые пожелают провести бутафорные реформы! Если мы уходим в резкую критику "либеральной" оппозиции в "революционный" период, или тем более встаём на сторону кремлёвской ОПГ, то мы существенно облегчаем задачу узурпации власти для победившей стороны!

Потому что, в обществе не останется авторитетной силы, за которой могут в любой момент пойти те самые обманутые миллионы, которые будут "бороться на улицах"! Более того, если мы уходим в сторону от данных общественных процессов, мы вообще можем таким образом просто помочь совершить "либералам" верхушечный переворот, сговорившись с часть пропутинских элит! Вот тогда, пожалуй, никаких перемен, кроме смены задницы Путина на задницу "Навального" в царском кресле мы не увидим ещё ближайшие лет 30!

Удивляют, что с критикой в мой адрес выступают даже якобы марксисты. Марксист не знающий и не верящий в творчество масс, это мягко говоря странный марксист!

На мой взгляд, мы должны сделать всё возможное что бы участвовать в процессе прогрессивных преобразований, именно наше участие гарантирует, что узурпация власти не произойдёт как минимум долгие годы! В этот период времени мы можем как минимум воспитать новую генерацию, настоящего гражданского общества и прежде всего мощный авангард прогрессивных социалистических сил, более того, после ухода путинского ОПГ, у нас буде реальный шанс претендовать на всю полноту власти! Всё будет зависеть от остроты "противостояния"!

Чего мне следует больше опасаться: государственного террора или государственного развала?

Итак, коммунисты должны сегодня стать большими демократами чем нынешние демократы! Коммунисты должны сегодня протянуть руку помощи всем конструктивным силам кто готов бороться за настоящие перемены и демократические преобразования!

Коммунисты категорически не должны вставать на позиции охранительства, кровавого, преступного режима, уничтожающего нашу родину и граждан России!