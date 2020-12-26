Новогодние "подарки" горожанам от столичных судей

РАССКАЗАЛ ПРИСТАВАМ О СВОИХ ПРАВАХ - ТАРИФ 1000 РУБЛЕЙ!

17 декабря 2020 года судья Симоновского мирового суда г. Соболева вынесла решение по составленному на Ашуру Меджидову протоколу. Меджидова получила 1000 рублей штрафа.

Как мы уже раньше писали, 22 сентября 2020 г. приставы выкинули Меджидову из жилья (по адресу Дубининская 57). При этом Меджидова обратилась в суд с заявлением о приостановке исполнительных действий и решение по её заявлению на тот момент (22 сентября) ещё не было вынесено. Сама Меджидова и её защитник пытались объяснить это приставам. Приставам это было не особо интересно. Они радостно и с энтузиазмом выполнили боевую задачу — применив грубое насилие, убрали Меджидову от дверей комнаты, и ворвались внутрь. А на Меджидову ещё и протокольчик составили. За неповиновение. 17 декабря было вынесено решение по данному протоколу.

АВИАСТРОИТЕЛЬ? ЧИНОВНИКУ НУЖНО ТВОЕ ЖИЛЬЕ!

25 декабря 2020 года судьи Измайловского суда Сапрыкина и Фокина удовлетворили иски ДГИ (департамент городского имущества) и ЦУГИ (центр управления городским имуществом) о немедленном выселении на улицу 3-х семей работников авиамоторного завода «Салют».

Напоминаем, работники авиамоторного завода «Салют» получили своё жильё от завода ещё при прошлой дирекции (тогда их собирали по всей стране, как ценных специалистов), прожили в доме несколько десятков лет, оплачивали коммунальные платежи. Но за это время поменялось и руководство завода, и взгляд московских властей на самих авиастроителей. Действительно, кому в сырьевой сверхдержаве нужны люди, умеющие делать двигатели самолётов. А вот чиновники – чиновники это дело другое! Чиновники – это живые скрепы нашей вертикали власти! Их благосостояние – вопрос независимости России. А значит, маленький чиновничий бизнес важен для национальной безопасности.

С 2011 года начались попытки массового выселения людей на улицу. Конечно же, заводчане решительно встали на защиту своих жилищных прав, за несколько лет при поддержке московских коммунистов и Движения общежитий Москвы был проведён ряд оборонительных кампаний протеста — митинги, пикеты, коллективные визиты в различные столичные ведомства, в 2012-м году салютовцы приняли наряду с другими жителями общежитий (также пострадавших от притеснения властей) участие в круглосуточном майском лагере у мэрии. И ситуация вокруг пострадавших жильцов стала меняться — оказалось, что власти пытались выселить салютовцев на улицу напрасно, оказалось, что заводчане имеют все права на получение нового жилья. В скором времени это и было исполнено, и большинство жителей дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы получили в течение следующих двух лет новое жильё.

Но почему-то это жилищное решение обошло пять семей. И эти пять семей, оставшись в доме одни, без поддержки разъехавшихся соседей, испытали на себе всю тяжесть преследования городской власти. Им то отключали воду, то заваривали двери. А теперь вот подключили и судебную машину.