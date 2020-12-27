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Московский листок

Рабочее самоуправление: направо кругом?

Опубликовано 27.12.2020 в разделе комментариев 0

Рабочее самоуправление - одна из основ социализма. Однако по мере превращения социализма из теории в практику в рабочем движении стали появляться оппортунистические тенденции. Так, в результате деятельности польского профсоюза «Солидарность» занятость на гданьских верфях упала в несколько раз, при том, что защита работников от увольнений это одна из базовых функций профсоюзной организации.

Как 1968 превратился в 1989? Почему советы трудовых коллективов вместо того чтобы выступать законодательным органном своих предприятий, поверив в рынок, соглашаются на акционирование и отдают власть в руки собственников капитала. Наконец, может ли рабочее самоуправление возродится на постиндустриальном уровне?

Все эти вопросы обсудят наши эксперты:

• Дамье Вадим Валерьевич д.и.н., ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

• Кагарлицкий Борис Юльевич, к. полит. наук, главный редактор портал «Рабкор»

• Кудюкин Павел Михайлович, политолог и историк; главный редактор журнала «Демократия и социализм»; со-председатель профсоюза «Университетская солидарность».

• Морозов Дмитрий, политолог, активист ижевского отделения РСД

• Новиков Сергей Анатольевич, политолог, активист Московской организации РКРП-КПСС

модератор - д.э.н. профессор А.В Бузгалин



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