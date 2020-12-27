Реальная статистика коронавируса и СМИ

После Второй мировой войны англичане немедленно повесили журналистов-англичан, которые предали народ Великобритании и на стороне гитлеровской Германии по радио вещали немецкую пропаганду. (К примеру, был повешен британский журналист Уильям Джойс, по прозвищу «Лорд Хо-Хо»). У меня такое впечатление, что если возвращение демократии в мире произойдёт спонтанно (неконтролируемо), то взбешённые народы перевешают своих журналистов СМИ хотя бы за их поведение в ходе глобальной аферы коронавируса. И никакое прикидывание дурачком не поможет ни им, ни депутатам. Если вы дурачки, то кто вам дал право говорить о том, чём вы не разбираетесь? А раз говорили, значит разбирались!

Ладно, об этом в конце, а сейчас о статистике – о том, о чём обязаны говорить честные люди в СМИ.

В Европе всего лишь два государства противостоят коронавирусной панике: Белоруссия и Швеция.

Что касается Белоруссии, то «мировое сообщество» её в этом вопросе просто «не замечает» - посетившая страну комиссия ВОЗ покривилась, признала, что все белорусская статистика коронавируса точная, и промекала-пробекала, что типа «опыт Белоруссии заслуживает изучения». И дальше – глухое молчание.

А вот на Швецию – на полноправного члена «цивилизованного сообщества» - идёт непрекращающийся накат фашиствующих СМИ, продавшихся коронавирусным аферистам.

24 декабря СМИ радостно и дружно завопили:

«В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения. Идея формирования коллективного иммунитета и введения карантинных правил, которые носили бы исключительно рекомендационный характер, потерпела крах. В стране с населением 10,2 миллиона человек, по данным университета Джона Хопкинса, более 208 тысяч заболевших, 6406 человек скончались.

Заболеваемость на душу населения в Швеции оказалась значительно выше, чем в соседних Финляндии и Норвегии. «Ситуация будет только ухудшаться. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность за сдерживание распространения инфекции... Не ходите в спортзал, не ходите в библиотеку, не обедайте (не дома. - Прим. «РГ»), не устраивайте вечеринок», - заявил премьер Швеции Стефан Левен».

Прежде, чем говорить о «жестких коронавирусных ограничениях», давайте оценим, а была ли у Швеция какая-то необходимость в таких ограничениях? И для этой оценки займёмся реальной статистикой, а не тем подлым извращением, которое проводится фашиствующими СМИ.

(Заранее приношу извинения, но я, чтобы не возникал вопрос, откуда у меня появились эти числа, вынужден давать и исходные данные для своих расчётов, удлиняя этим текст).

Итак, Швеция, 10,4 миллиона жителей. На 1 июня - за почти три месяца коронавирусной паники – в Швеции умерло с положительными анализами на коронавирус – 4403 человека, итого в сезон ОРВИ первой половины 2020 года умерло 42,3 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Швеции умерло с положительными анализами на коронавирус – 5893 человек, а на 24 декабря – 8279, вычисляем разницу и в итоге почти за три месяца второй половины 2020 года умерло 22,0 человека на 100 тысяч жителей, а с начала года – 79,6 человек. Осенью умерло вдвое меньше, чем весной!

Как и поясняли настоящие специалисты-эпидемиологи, шведы выработали коллективный иммунитет и, соответственно, встретили осеннюю ОРВИ (похоже, даже более жёсткую, нежели весеннюю) с гораздо меньшими последствиями – с почти двукратным сокращением смертности лиц, имевших положительные тесты на коронавирус.

Теперь о тех странах, которые СМИ ставят Швеции в пример.

Дания, 5,8 миллионов населения. На 1 июня 2020 года в Дании умерло с положительными тестами на коронавирус 576 человека, итого в первой половине года умерло 9,9 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Дании умерло с положительными анализами на коронавирус 650 человек, а на 24 декабря – 1096, итого за почти три месяца второй половины года в Дании умерло 7,7 человек на 100 тысяч жителей, с начала года – 18,9 человек.

Норвегия, население – 5,4 миллиона человек. На 1 июня 2020 года в Норвегии умерло с положительными анализами на коронавирус – 236 человека, итого в первой половине года умерло 4,4 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Норвегии умерло с положительными анализами на коронавирус – 274 человек, а на 24 декабря – 421, итого за почти три месяца второй половины года в Норвегии умерло 2,7 человека на 100 тысяч жителей, с начала года – 7,8 человек.

Финляндия, население 5,5 миллиона человек. На 1 июня 2020 года в Финляндии умерло с положительными анализами на коронавирус – 318 человека, итого в первой половине года умерло 5,8 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Финляндии умерло с положительными анализами на коронавирус – 344 человек, а на 24 декабря – 524, итого за почти три месяца второй половине года в Финляндии умерло 3,3 человека на 100 тысяч жителей, с начала года – 9,5 человек.

Удивительные показатели! У Норвегии с Финляндией уровень смертности даже ниже, чем у Белоруссии! Однако возникает вопрос, а почему никто на Западе этот опыт для борьбы с эпидемией не перенимает? Почему никто ничего об этом опыте скандинавского карантина не говорит?

Что-то мне подсказывает, что весь «опыт» этих скандинавских стран, «в пику» Швеции, сведён к зачислению в смерть от коронавируса только смерти от пневмонии, а смерть от инфарктов, рака и прочих болезней (зачисляемые в смерть от коронавруса в той же Швеции) у этих скандинавов в счёт не входит.

Но такой опыт, понятное дело, в поглощённой аферой коронавируса Европе не нужен, посему об этом опыте отдельных скандинавов СМИ и помалкивают!

Кроме того, ведь эти три страны – это не все соседи Швеции, и через море у Швеции в соседях не только Дания, но и, скажем, Польша с Латвией, да и Великобритания с Голландией и Германией тоже не очень далеко, и какие-никакие, а, как и Дания, соседи по Северному морю.

А у них как дела?

Польша, население 38,4 миллиона человек. На 1 июня в Польше умерло с положительными анализами на коронавирус – 1074 человека, итого в первой половине 2020 года умерло 2,8 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Польше умерло с положительными анализами на коронавирус 2513 человека, а на 24 декабря – 26752, итого во второй половине 2020 года умерло 63,1 человека на 100 тысяч жителей - скачок умерших в 22,5 раза! С начала года – 69,7 умерших на 100 тысяч жителей. СМИ, где ваши вопли ужаса?

Латвия, население 1,9 миллиона человек. На 1 июня в Латвии умерло с положительными анализами на коронавирус – 24 человека, итого в первой половине 2020 года умерло 1,3 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября умерло с положительными анализами на коронавирус – 37 человек, а на 24 декабря – 486, итого почти за три месяца второй половины 2020 года умерло 23,6 человек на 100 тысяч жителей - скачок умерших в 18 раз! С начала года – 25,6 умерших на 100 тысяч жителей. СМИ, где ваши вопли ужаса?

Великобритания, население – 67,9 миллиона человек. На 1 июня - за три месяца – в Великобритании умерло с положительными анализами на коронавирус – 39127 человека, итого в первой половине 2020 года умерло 57,6 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Великобритании умерло с положительными анализами на коронавирус – 42233 человек, а на 24 декабря – 69157, итого во второй половине 2020 года умерло 39,7 человек на 100 тысяч жителей – почти в два раза больше, чем умерло в Швеции! А с начала года – 101,8 человек – на 28% больше, чем в Швеции. СМИ, где ваши вопли ужаса?

Голландия, население 17,4 миллиона человек. На 1 июня в Голландии умерло с положительными анализами на коронавирус – 5981 человека, итого в первой половине 2020 года умерло 34,4 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Голландии умерло с положительными анализами на коронавирус – 6456 человек, а на 24 декабря – 10914, итого во второй половине 2020 года умерло 25,6 человек на 100 тысяч жителей, с начала года – 62,7 человек – показатели ненамного ниже, чем в Швеции.

Германия, население 83,2 миллиона человек. На 1 июня в Германии умерло с положительными анализами на коронавирус – 8555 человека, итого в сезон ОРВИ первой половины 2020 года умерло 10,3 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Германии умерло с положительными анализами на коронавирус – 9495 человека, а на 24 декабря – 29085, итого во второй половине 2020 года умерло 23,5 человек на 100 тысяч жителей, с начала года – 34,0 человек. Показатели ниже шведских, но зато у не получивших иммунитет немцев осенью заболеваемость вдвое выросла против весенней. СМИ, где ваши вопли ужаса?

В не получившей коллективный иммунитет России, с этим осенним ростом заболеваемости ОРВИ положение ещё хуже.

Россия, население 146,7 миллиона человек. На 1 июня в России умерло с положительными анализами на коронавирус 4855 человека, итого в сезон ОРВИ первой половины 2020 года умерло 3,3 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в России умерло с положительными анализами на коронавирус – 20722 человек, а на 24 декабря – 53096, итого в сезон второй половины 2020 года умерло 22,1 человек на 100 тысяч жителей – рост в 6,7 раза, с начала года– 36,2 человека - по сравнению с положением по начало июня рост в 11 раз! СМИ, где ваши вопли ужаса?

Белоруссия, население 9,4 миллиона человек. На 1 июня в Белоруссии умерло с положительными анализами на коронавирус 240 человека, итого в сезон ОРВИ первой половины 2020 года умерло 2,6 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Белоруссии умерло с положительными анализами на коронавирус – 833 человек, а на 24 декабря – 1358, итого в сезон второй половины 2020 года умерло 5,6 человек на 100 тысяч жителей, с начала года – 14,4 человек.

В Белоруссии, как видите, тоже скачок заболеваемости, однако абсолютные числа очень невелики, посему и при таком увеличении они являются доказательством того, что карантины и маски нанесли народам не только экономический ущерб, но и огромные человеческие жертвы.

Вот смотрите. Белоруссия находится в зоне с умеренным климатом, в которой ОРВИ развивается гораздо сильнее, чем в страх с субтропическим климатом. Давайте сравним.

Турция, население 83,1 миллиона человек. На 1 июня в Турции умерло с положительными анализами на коронавирус – 4563 человека, итого в сезонный грипп первой половины 2020 года умерло 5,5 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Турции умерло с положительными анализами на коронавирус – 8195 человека, а на 24 декабря – 19115, итого в осенний сезон 2020 года умерло 13,1 человек на 100 тысяч жителей – более, чем вдвое против показателей Белоруссии, а с начала года – 23,0 человека – в полтора раза выше.

Израиль, население как в Белоруссии - 9,2 миллиона человек, и ещё и разрекламированная израильская медицина. На 1 июня в Израиле умерло с положительными анализами на коронавирус – 285 человек, итого в сезон ОРВИ первой половины 2020 года умерло 3,1 человека на 100 тысяч жителей. На 30 сентября в Израиле умерло с положительными анализами на коронавирус – 1552 человека, а на 24 декабря – 3150, итого в сезон ОРВИ второй половины 2020 года умерло 17,4 человека на 100 тысяч жителей - в три раза выше, чем в Белоруссии! А с начала года умерло 34,2 человека в расчёте на 100 тысяч жителей – почти в два с половиной раза больше, чем в Белоруссии!

(Между прочим, то, что и в Белоруссии возросла заболеваемость, говорит, возможно, о новом вирусе, вызывающем более тяжёлое ОРВИ в эту зиму. Но тогда кому нужна вакцинация против вируса, которого уже нет или который потерял патогенность?).

Итак, мировые СМИ радостно завопили о том, что в Швеции, якобы, введены «жесткие коронавирусные ограничения», и, разумеется, возникает вопрос – а о чём речь? О каких ограничениях? В прошлый раз, когда СМИ вопили о «жёстких ограничениях в Швеции», оказалось, что это запрет продавать в ресторанах водку в рабочее время. А теперь что?

И источник этих воплей вынужден пояснить:

«Отныне жителям королевства на законодательном уровне запрещено собираться в общественных местах в составе более восьми человек - раньше нельзя было превышать отметку в 50. Тем, кто будет организовывать мероприятия с большим числом участников, полагается большой штраф или до шести месяцев тюрьмы. «Правило восьми» коснется таких мероприятий, как концерты и спортивные матчи, однако не затронет школы, офисы и «частные встречи» вроде домашних посиделок, пишет издание The Local. Также исключение составили похороны: на них могут присутствовать до 20 человек».

Заметьте, нет никаких требований к гражданам Швеции носить маски, нет никаких штрафов для граждан, которые соберутся в числе хоть тысячу человек, - наказания касаются только организаторов.

Но страшно то, что даже эти как бы ничего не определяющие меры - это тоже шаг к исполнению Швецией без каких-либо оснований требований глобальной фашисткой сволочи, попирающей права человека во всём мире (ведь смертность в Швеции уменьшена вдвое и стала ниже, чем даже в Германии).

Не хочется об этом думать, но, похоже, король и парламент начинают поддаваться глобальной сволочи.

***

Подведём итог. Ну вот как из этих чисел, по сути итоговых, следует, что нужно было остановить экономику и общественную жизнь, запереть всех по домам и заставить всех носить намордники?

И как не понять вот этих британцев:

https://www.youtube.com/watch?v=bjbiTOESrf8

Ну вот и представьте, что власть в Великобритании возвращена народу, вот что тогда эти люди сделают с журналистами СМИ, которые ничего не сообщили остальным гражданам хотя бы об этом митинге? Но, главное, не сообщили, что в Швеции, не вводившей локдаун, не носящей намордники, смертность от коронавируса ниже, нежели в Великобритании, а в Белоруссии, не вводившей карантин, смертность вообще не сравнима с британской.

Есть что предъявить СМИ?