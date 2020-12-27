Перспективы по ковиду в будущем году неважные

На 26 декабря в мире выявлено более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. То есть подтверждено заражение вирусом более 1 процента населения планеты. Скончалось 1 753 313 человек, немножко больше, чем проживает в Новосибирске или Харькове.

В Москве в прошедшие сутки умерло 77 человек, в масштабах города, может, и немного, но спросите у близких - успокаивает ли их такая статистика?

Пока что карантинные меры, что пытается проводить администрация, приносят мало пользы - это было бы эффективно в начале эпидемии, ранней весной, когда правительство только лишь размышляло, колебалось и действовало по принципу "стой там - иди сюда".

Сейчас как в целом по миру, так и в открытой всему миру России, идет рост заболеваемости и смертности, а карантинные меры явно уже малоэффективны - время ушло.

Надежда на вакцину, которая произведена в нашей стране раньше, чем где бы то ни было. Но существует проблема серийного производства - обещанный к концу года миллион доз (капля в море при 145-миллионном населении, которое надо вакцинировать дважды), похоже, произведен не будет.

Обещанное производство в Петербурге пока не налажено, но даже если к началу следующего года оно и выйдет на прокетную мощность в 3-4 миллиона доз в месяц (в чем есть обоснованные сомнения), то к концу года будет произведено не более 40 миллионов доз вакцины, а надо - 280 миллионов с учетом численности населения.

Это значит, что основная масса населения будет инфицироваться и дальше "естественным" путем, с высокой смертностью. К концу следующего года большинство населения будет уже так или иначе инфицировано либо привито, и дальнейшее наращивание производства вацины уже потеряет смысл. Сколько при этом умрет - подсчитайте сами, исходя примерно из 2-процентной смертности...

А.Б.