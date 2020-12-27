Россия с Путиным приехала...

Читая публикации США и Запада в голове здравого человека возникает навязчивая мысль, что наш президент воспринимается этими странами как чиновник отсталой страны, который хочет показать себя выше остальных. До чего Путин довёл страну и себя? САS запретил ему и чиновникам посещать чемпионаты олимпийских игр в течение двух лет. Такого позора вряд ли нормальный человек выдержит безболезненно. Надо просто застрелиться и не позорить должность. Однако для нашего президента хоть сс.. в глаза он будет воспринимать как божья роса.

Потихоньку бывшие страны социалистического лагеря высылают наших дипломатов. Как нагло они воздействуют на руководство страны, которая катится в пропасть, ни в одной отрасли нет движения в сторону развитии, однако остались граждане, которые толи верят в президента, толи просто продлевают свою жизнь в воровских конторах. Один из таких пишет: "Путин поставил США на место, подписав указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и малой дальности". Президент со своей воровской командой сделал из народа придурков. Он так поставил США, что ежегодно поставляет им 10 современных двигателей для ракет. Как бы они не принесли нам сюрприз? Оказывается у Трампа и Байдена штанишки затряслись от такого указа. У них бюджет армии 736 миллиардов, а у нас около 50. Что мы можем, тем более у нас нет электронной промышленности соответствующей времени. Например, США с моря блокирует Крым. Что президент может сделать? Объявить войну? А чем воевать? Отменят пенсии, а олигархи будут наживаться, как в период Отечественной войны наживались американские производители оружия и другой техники. Неужели народ в действительности отупел от песен президента и его пропагандистов. На днях В.Соловьёв обсуждает на ночной передаче демократию. Есть она или нет? Собрал очень даже образованную публику. Все без исключения знают иностранные языки и читают публикации в оригинале. В процессе обсуждения возник вопрос, а что в России? Соловьёв сразу говорит, не думая, что в России народовластие. Ни у кого из присутствующих не дрогнул ни один мускул на лице. Все согласны, а вы, читатель, тоже согласитесь или как? Бежал от власти журналист О.Кашин и теперь ведёт передачу на радио "КП" из Лондона. Президент изолировал от народа Н.Платошкина, испугавшись, что ему не усидеть в Кремле, а мы слюни распустили и ждём с моря погоды. От Соловьёва такой подлянки не ожидал. От такого народовластия народ бежит куда глаза глядят. Бежали бы больше, но нет средств. Экономика развалена, только на содержание президента в сутки расходуется 45 миллионов рублей.

Идиотов хватает и в Кремле и в других государственных структурах. Дума приняла закон, закрепляющий возраст молодёжи до 35 лет. Это что родители должны их содержать все эти годы? В бандитской России молодёжь взрослеет не по годам. Наоборот надо установить срок молодёжи до 10 лет. В 12 мальчик уже делает ребёнка, а девочка в 11 лет рожает нормального. Что происходит в стране? Это мы с вами, которые пашут за нищенскую зарплату при росте тарифов и цен допустили создание такой думы, это мы виноваты, что в стране не осталось ни одного предприятия, конторы где бы не воровали. Вот президент поздравляет ФСБ с каким - то праздником. А два высоких вора из этой конторы арестованы за мошенничество в крупном размере. Видно настолько заворовались, что дальше терпеть уже не смог даже президент. Ведь с этой конторы арестовывают только по разрешению президента.

В 2018 году, когда Белоусов был помощником президента, предложил изъять у некоторых добывающих отраслей сверхдоходы в размере 500 миллиардов рублей, полученных в результате роста мировых цен. Власть не разрешила. Она о ком думала? О народе или о ворье? Я на половину с Белоусовым не соглашусь. У них у всех добывающих отраслей моржа появляется не только от роста цен в мире, а за счёт низкой зарплаты рабочих и за счёт того, что у них нет плана расходования полученных средств на социалку. Они не строят жильё для рабочих. Правда для себя строят дворцы и не только в России.

В думу внесён законопроект об условиях освобождения ответственности за коррупцию. Пока кто внёс не афишируется. Но это точно не нищий народ. В предложенном законе предусматривается случаи когда вор потерял имущество или денежные средства от пожара, наводнения или других природных явлений. Если этот закон будет принят, а он точно будет принят, то под него можно будет подвести всё что угодно. Предприниматель или просто коррупционер почувствует, что заворовался и что может прийти полиция, возьмёт да и подожжёт что - нибудь из недвижимости и скажет, что там лежала тонна золота. Может она расплавилась и ушла в землю или поджигатель её украл. Природа ворья непредсказуема и более того, если такие предприниматели кого - нибудь поддерживали и рассчитывали на их помощь.

Читатель, если вы внимательно посмотрите за действиями президента и тем что происходит в стране то поймёте, что он сейчас ничего и никого не контролирует. Президент просто часто говорит и не более того. Например, болтовня на счёт цен. Никакого отношения то что говорил президент и премьер к ценам не имеет значения. Цены устанавливает не президент и премьер, а базы с которых расходятся продукты, лекарства, товары и всё остальное.

На одной из передач меня удивил Б.Надеждин. Он всегда был на стороне президента, однако на этот раз заявил, что президент выстроил такую систему, которая не подчиняется правительству.

23 -го декабря президент провёл заседание Государственного совета. Зал чуть меньше футбольного поля, такой же и стол за которым рядышком сидели чиновники. Их настолько много, что разглядеть нельзя, камера чтобы захватить всех установлена вдали. Решали вопросы на последующие десять лет. На прошедшей пресс - конференции его спросили на счёт переработки мусора. И что он ответил? Эта программа рассчитана до 2030 года. Ответил с прицелом на после 2024 года. Предположим, что он решит баллотироваться в 2024 году. Его могут упрекнуть, что с мусором в стране ничего не делается. Просто из больших городов, в том числе из Москвы и Петербурга мусор вывозят за тысячи километров в другие регионы, где народ реденькой толпой якобы препятствует такому соседству. Так если его спросят, то он скажет, что эта программа до 2030 года и она будет выполнена. И рот недовольного будет закрыт. А цена мусора растёт, если его вывозят за тысячи километров. Загадили одно поле, теперь другое.

Каждый день на телевидении идут ролики в которых родители просят народ собрать деньги на лечение или лекарства для больных детей. Некоторые уже повторяются больше месяца. Обеднел народ, а лечение стоит до 3 миллионов и лекарство один раз слышал доходит до 7 миллионов рублей. Конечно простой смертный таких денег не заработает за всю жизнь. К чему привожу эти примеры? А к тому, что президент на совещаниях и даже на пресс- конференции говорит, что главная задача руководства заботится о народе. Тогда почему ни президент, ни бесчисленное количество чиновников, которые одной зарплаты получают миллионы ни разу даже в качестве пиара не помогут родителям больных детей, в том числе и благодетель народа Зюганов? Вот это и есть забота о народе. Они плевали на народ и выступая в народ механически озвучивают якобы заботу. Президент на народном обеспечении, однако зарплату получает примерно в районе 800 тысяч рублей. Его однажды спросили про зарплату и он ответил, что бухгалтерия перечисляет в банк. Почему бы ему не помочь бедным родителям больного ребёнка. Вот так президент любит свой народ. Думайте, граждане, о себе и судьбе страны, которая по словам выступающих у Соловьёва может исчезнуть. Всё зависит от нас.