Когда дороги сделают платными, люди просто перестанут выходить в рейсы

Член Центрального совета Союза профсоюзов России, председатель ЦС Межрегионального профсоюза водителей профессионалов Александр Котов предупреждает в связи с новой инициативой Минтранса:

- Когда наш профсоюз (МПВП) организовывал акции против введения «Платона», я заявлял о том, что не только федеральные дороги, но и региональные дороги, не только грузовые машины, но и автобусы и легковые автомобили скоро подпадут под эту систему. Законодатели Татарстана хотят обратиться в Госдуму и инициировать переход под систему «Платон» именно региональных дорог. Но дело в том, что доставка грузов в регионы осуществляется через крупные города. А между ними нет региональных дорог – в основном это федеральные трассы. Поэтому речи о том, что дальнобойщики ездят по региональным дорогам и таким образом их разрушают (и это разрушение нужно «компенсировать» через «Платон») – наглая ложь. Так что система только набивает карманы олигархам.

Наш профсоюз положил начало протестным действиям против «Платона». Когда вводили эту систему, я лично разослал губернаторам 25 регионов открытые письма, в которых было указано конкретное время и место сбора водителей на грузовиках. И была приписка, что если никто разгонять не будет, то никаких противоправных действий, как перегораживание трасс, тоже не будет. В один день более чем в 40 регионах, в том числе и в Московской области, грузовики встали. На трассе «Дон» машины в колонне протяженностью 3 км в 2 полосы стояли вплотную. А когда на трассе «Урал» ГАИ поручили владельцу 20 эвакуаторов для перевозки тяжёлых грузовиков их убрать, то он ответил, что, конечно, приедет, но как только поступит приказ увезти грузовики, все его эвакуаторы сломаются. И в итоге сам принял участие в колонне.

Поэтому акции против этих нововведений, конечно, будут. Например, водители останутся на стоянках, они не поедут на дорогу и не будут перевозить грузы. Ведь за это привлечь конкретного человека никак невозможно. В 2017 году в Дагестане уже проводили такую акцию, когда на два месяца на 90% в республике сократились грузоперевозки. Поэтому, когда дороги сделают платными, люди просто перестанут выходить в рейсы. Экономика рухнет. Правительству это надо?