Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Когда дороги сделают платными, люди просто перестанут выходить в рейсы

Опубликовано 27.12.2020 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Когда дороги сделают платными, люди просто перестанут выходить в рейсы

Член Центрального совета Союза профсоюзов России, председатель ЦС Межрегионального профсоюза водителей профессионалов Александр Котов предупреждает в связи с новой инициативой Минтранса:

- Когда наш профсоюз (МПВП) организовывал акции против введения «Платона», я заявлял о том, что не только федеральные дороги, но и региональные дороги, не только грузовые машины, но и автобусы и легковые автомобили скоро подпадут под эту систему. Законодатели Татарстана хотят обратиться в Госдуму и инициировать переход под систему «Платон» именно региональных дорог. Но дело в том, что доставка грузов в регионы осуществляется через крупные города. А между ними нет региональных дорог – в основном это федеральные трассы. Поэтому речи о том, что дальнобойщики ездят по региональным дорогам и таким образом их разрушают (и это разрушение нужно «компенсировать» через «Платон») – наглая ложь. Так что система только набивает карманы олигархам.

Наш профсоюз положил начало протестным действиям против «Платона». Когда вводили эту систему, я лично разослал губернаторам 25 регионов открытые письма, в которых было указано конкретное время и место сбора водителей на грузовиках. И была приписка, что если никто разгонять не будет, то никаких противоправных действий, как перегораживание трасс, тоже не будет. В один день более чем в 40 регионах, в том числе и в Московской области, грузовики встали. На трассе «Дон» машины в колонне протяженностью 3 км в 2 полосы стояли вплотную. А когда на трассе «Урал» ГАИ поручили владельцу 20 эвакуаторов для перевозки тяжёлых грузовиков их убрать, то он ответил, что, конечно, приедет, но как только поступит приказ увезти грузовики, все его эвакуаторы сломаются. И в итоге сам принял участие в колонне.

Поэтому акции против этих нововведений, конечно, будут. Например, водители останутся на стоянках, они не поедут на дорогу и не будут перевозить грузы. Ведь за это привлечь конкретного человека никак невозможно. В 2017 году в Дагестане уже проводили такую акцию, когда на два месяца на 90% в республике сократились грузоперевозки. Поэтому, когда дороги сделают платными, люди просто перестанут выходить в рейсы. Экономика рухнет. Правительству это надо?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?
Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?
24.12.2020
Рабочее самоуправление: направо кругом?
Рабочее самоуправление: направо кругом?
27.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С невероятным упорством эти люди готовят русский бунт (0)
Когда дороги сделают платными, люди просто перестанут выходить в рейсы (0)
Россия с Путиным приехала... (1)
Перспективы по ковиду в будущем году неважные (13)
Реальная статистика коронавируса и СМИ (5)
Рабочее самоуправление: направо кругом? (4)
Новогодние "подарки" горожанам от столичных судей (3)
Коммунисты должны сегодня стать большими демократами, чем нынешние демократы (38)
Рекордное в 21-м веке падение уровня жизни сопровождается ростом доходов олигархов (13)
Имеем захват дома при активном участии органов власти. Попытку массового убийства (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон об отмене собственности на жилье
Дарья Митина Дарья Митина: Золотые слова политолога Аббаса Галлямова, ППКС:
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как получилось так, что "Солженицын. Прощание с мифом" - действительно лучший подарок
Михаил Делягин Михаил Делягин: ОБНОВЛЕНО! Как не дать себя убить оптимизаторам. Профессиональные схемы лечения и ПРОФИЛАКТИКИ при
Дарья Митина Дарья Митина: Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss