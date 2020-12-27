Золотые слова политолога Аббаса Галлямова, ППКС:



"В Кремле есть три больших начальника - Кириенко, Громов, Песков - и четыре управления - Госсовета, внутренней политики, пресс-службы и общественных связей, - в том или ином виде занимающихся пропагандой в Интернете. При них создана куча всяких АНО, экспертных институтов и рабочих групп. Есть ещё пригожинские тролли. Есть аналогичные структуры в «Единой России». Не забудьте про спецслужбы и региональные администрации.



Это много тысяч людей, на их работу выделяются неограниченные бюджеты и тем не менее Госдума вынуждена принимать закон о запрете пользователям соцсетей заниматься политической агитацией.



Режим полностью проиграл эту партию и теперь пытается смести с доски все фигуры, а саму доску сломать.



С невероятным упорством эти люди готовят русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Очевидно ведь, что нельзя лишить общество возможности заниматься политикой. Можно, конечно, запретить ему делать это определённым образом, но в результате оно просто будет делать это как-то по другому.



Ничему история этих людей не учит. Ну что ж, значит и спросит она с них соответственно. С плохих учеников всегда спрос двойной."



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Со своей стороны могу лишь добавить, что делается это не по злонамеренности (разочарую конспирологов, сознательно лодку там никто не раскачивает) и не по глупости (идиотами этих людей тоже трудно назвать). Есть такое исчерпывающее понятие - хуцпа. А чо такова, типа.

От редакции: Отчего ж русский бунт такой бессмысленный? Беспощадный - это да, поэтому даже самые радикальные революционеры смотрят в перспективу русского бунта с понятной опаской. Ну а представителям эксплуататорских классов, понятно, в перспективе бунта положено иметь портки на мокром месте.

А вот бессмысленным бунт мог казаться выпускнику лицея в начале 19 века, но с тех пор случилось много примеров вполне обнадеживающих. Включая сюда в первую очередь прецедент октября 1917 года. Вполне осмысленное событие, кстати, для любителей искать везде экстремизм - теперь и в новой редакции Конституции РФ отраженное.