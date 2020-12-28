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Московский листок

Дело Шайназаровой: полицейский надзор за детским врачом

Опубликовано 28.12.2020 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Дело Шайназаровой: полицейский надзор за детским врачом

24 декабря 2020 года Мосгорсуд оставил в силе решение Хамовнического суда от 22 сентября о присуждении Сауле Шайназаровой (инвалиду 2-й группы с пенсией в 8.772 рубля) десятитысячного штрафа. Якобы за нарушение правил пикетирования у стен Приёмной Уполномоченного по правам человека 1 сентября. Пикет был создан с помощью полицейской фантазии, чужой фотографии, фиктивных адресов и поддельных протоколов полиции, при игнорирования свидетельских показаний, но Хамовнический суд материалы дела счёл убедительными.

24 декабря цветущий фантом полили апелляционной водой российского правосудия, а Шайназарова, едва успев дойти до дома, получила письмо из УМВД Бирюлёво Западное, извещающее, что после вступления в законную силу решений Хамовнического суда, она будет поставлена на профилактический учёт.

Интересно, за что же теперь ставят на учёт детских врачей, травматологов-ортопедов с более чем 30-летним стажем?

Сауле Шайназарова работала в детской поликлинике Троицкой городской больницы с марта 2015-го года, когда ей пришлось встретиться с оптимизацией лицом к лицу. У травматолога-ортопеда не было медсестры, рабочих инструментов, ей самой приходилось покупать, например, бинты, мази, скальпели, а также инструменты для гипсовых повязок, время на пациента ограничивалось десятью минутами, руководство проводило неверные данные для отчётности. Шайназарова на своём рабочем месте сколько могла пыталась противостоять таким требованиям, за это на неё посыпались угрозы, штрафы, но Шайназарова стояла на своём, и что ж, поборники оптимизации перешли к более радикальным действиям.

21 апреля 2016-го года Шайназарова была избита на своём рабочем месте. Избита сотрудниками полиции под руководством ряда должностных лиц самой поликлиники. В результате нападения Шайназарова получила серьёзные увечья, потеряла работу, дальнейшую работоспособность (её правая рука не восстановлена до сих пор, непреходящие отёки перешли уже на ключицу и на спину), тем не менее, уже почти пять лет в возбуждении уголовного дела ей настойчиво отказывают, якобы «за отсутствием событий указанных преступлений».

В аппарате Уполномоченной по правам человека Москальковой также лет пять назад пообещали взять дело Шайназаровой на личный контроль. Даже направляли своих представителей на судебные заседания. Но по существу ничего не меняется. Отписки из аппарата Москальковой вполне могут соревноваться с ответами из Следственного Комитета, прокуратур, Приёмной Президента и прочих ведомств.

Вот и получается, что там, где были видеокамеры, свидетели, зафиксированные травмы (при избиении врача) — власти преступления не видят в упор, там же, где фигурируют подложные протоколы, чужие фотографии и несуществующие адреса (при мнимом пикете) — видят охотно. Такой последовательный вклад каждого ведомства в дело Шайназаровой говорит, пожалуй, лишь о намеренности — заставить искалеченного врача замолчать, чтобы оставить преступление пятилетней давности в безнаказанном прошлом.

 

Эльдар Шихалиев, замначальника полиции Бирюлево Западное, позвонил Шайназаровой ещё 21 октября. Он сообщил, что на неё пришли документы для постановки на учёт и дальнейшего контроля. После телефонного звонка раздался звонок в дверь — с визитом пришёл участковый Владимир Неволин. На основании чего Шайназарову собираются ставить на учёт, никто из них толком ответить не мог, даже успокоили потом: Да никто вас ставить на учёт не собирается, даже если проиграете апелляцию. Просто решили познакомиться поближе, раз на вас материалы пришли.

 

Но как оказалось, запрос о постановке на учёт оказался куда более серьёзным, чем предполагали сами полицейские. Из письма УМВД Бирюлёво Западное от 25 ноября за подписью Д.В. Косова:

«...Вами была подана апелляционная жалоба, в связи с чем, постановление суда в законную силу не вступило. В случае вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу, то в соответствии с требованиями Федерального Закона № 182-ФЗ от 23.06.2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» Вы будете поставлены на профилактический учёт».

 

Чего дальше должна ожидать Шайназарова?

Может, составления новых протоколов о нарушениях (благо первый опыт проходит успешно), а потом и наручники, как для злостной нарушительницы со стажем? Или просто повторного избиения, чтобы уже и второй рукой писать заявления в свою защиту не смогла?

 

После апелляционного заседания в Мосгорсуде Сауле Шайназарова записала видеообращение, в котором перечислила своих обидчиков поимённо:

«Хочу сделать обращение: Если что-то со мной случится, или с членами моей семьи, прошу винить (больше некого винить) главного врача Герасименко, её подчинённых - Тетееву, Ботенкову, Голубеву, а также полицейских Силонова, Гусева, Сучкова, и его руководство. Именно они участвовали в избиении, и фельдшер Перельман со скорой помощи. ...Это основные люди, которых я назвала. Есть и ещё люди».



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7723 написал 28.12.2020 02:48
у режима миллионы полицейских и вертухаев?
это панический страх режима перед народом?
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