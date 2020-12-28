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Московский листок

28 декабря выселяют работников "Салюта"

Опубликовано 28.12.2020 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
28 декабря выселяют работников "Салюта"

Не успели ещё высохнуть чернила под решениями измайловских судей Сапрыкиной и Фокиной, как уже на второй день, 27 декабря, пришла весть из Префектуры ВАО — в понедельник, 28 декабря в доме № 9 по 9-й улице Соколиной Горы к 9 утра ожидается большая комиссия по выселению. Оставшихся жителей дома предупредили, чтобы никого из них к этому времени в доме не оставалось.

Попытки выселения жильцов данного дома, рабочих авиамоторного завода «Салют», получивших жильё от своего предприятия, были начаты ещё в 2011-м году. После ряда оборонительных кампаний в защиту своего жилья, при поддержке московских коммунистов и Движения общежитий Москвы, оказалось, что заводчане имеют все права на получение нового жилья.

В течении следующих двух лет салютовцы получали новое жильё. А пять семей таинственным образом этого права снова лишили. Так они и остались в бесправном положении по настоящее время, испытав за эти годы настоящую осаду со стороны властей — им то заваривали двери, то отключали воду, свет, отопление. В общем, власти развлекались, как могли.

А теперь и вовсе, Департамент городского имущества и Центр управления городским имуществом, выиграв 25 декабря иски в Измайловском суде о выселении людей на улицу, решили, видимо, не ожидать вступления такого сомнительного судебного решения в законную силу. И то, им бы быстрей перевернуть страницу «Салюта», ведь сколько перечёркнутого осталось позади — ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», права на соцнайм для жителей общежитий, постановления Собянина№ 743-ПП (от 19 декабря 2012 года), апелляционная жалоба выселяемых семей.

Елена Сидоренкова



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