Президент примет решение принять решение или нет

Путин сказал, что будет вакцинироваться от коронавируса: «Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — цитируют Пескова «Вести».

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Интересно даже, каких формальностей? Пока Собянин разрешит прививать тех, кому за 60? Или вступления в силу завещания? Там много формальностей - имущество ("Запорожец", прицеп, дачгый участок в кооперативе "Озеро"), вклады в банке "Россия", импортное пальто...

И вот это тоже загадочно звучит: "...имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении". Кто имеет право ожидать? Песков? А я вот ничего вообще не жду, особенно звонка от Путина, в котором он со мной будет объясняться.

И что значит обозримая перспектива? В течение текущего президентского срока или уже на следующем?

Вообще любая прививка имеет строгие медицинские показания. Конечно, окончательное решение всегда за пациентом, но вопрос об этом решении встает, когда имеются показания. Вакцинация ведь не блажь какая-то: возьму-ка я, да и привью себе сибирскую язву...

Что, президент находится в особой группе риска? Сидит за кассой в президентской столовой, ведет массовый прием граждан, ездит ежедневно в метро и трамвае?

Вроде нет, живет обособленно, ездит в охраняемой персональной машине, снабженной перегородкой от водителя. Кабинет у него отдельный, по коридору навстречу ему никто не попадается.

Опять же, каково состояние здоровье лидера?

Мы же вообще ничего об этом не знаем. Причем имеем основания сомневаться и в тех скудных сведениях, которые нам иногда поставляет Песков. Например, по поводу свежего рубца на шее президента он сказал, что его нет, просто кожа так завернулась.

А нам вот интересно, не было ли какой операции по поводу щитовидной железы? А поскольку никто нам правды не скажет, мы строим домыслы.

И вообще есть страны, которые периодически публикуют данные диспасеризации первых лиц государства, особенно когда есть сомнения в их абсолютном здоровье. Скажете, личные сведения? Но президент - это не сосед по даче, к нему отношение у народа особенное, трепетное. Это требует известной открытости. Президенту-то под семьдесят, за здоровьем надо следить. Не только врачам "кремлевки", но и избирателям, которые на него как бы голосуют...

А.Б.