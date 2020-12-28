Зачем Назарбаеву два самолета-разведчика King Air B300ER Scorpion за 128,1 миллиона долларов?

Ранее Акорда закупала в 20013-14 годах на Западе военные дроны для борьбы в городских условиях против мирного населения. Это как раз было вызвано страхом после событий в Жанаозене и можно связать с психологическим синдромом престарелого диктатора. Помимо этого, власти Казахстана закупали в Европе и США слезоточивый газ, спецсредства, снайперское оружие. Понятно, что всё это приобреталось в карательных целях для борьбы с массовыми выступлениями.

Сейчас же «Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Казахстана самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и соответствующего оборудования по ориентировочной стоимости в 128,1 миллиона долларов», – сообщила пресс-служба Госдепа в своем Twitter.

Для чего такие дорогие игрушки Елбасы и его временному президенту Токаеву? Все советские приграничные укрепления на границе с Китаем были самим Назарбаевым уничтожены с 1996 по 2003 годы, а приграничная территория до горы Хан-Тенгри вместе с пиком была отдана китайцам. За кем спрашивается будет шпионить министерство обороны Казахстана при разваленной и разграбленной армией?

Сдается мне, что по заказу Вашингтона Елбасы собирается сдавать информацию и собираемые данные по прилегающим территориям России, Китая и Узбекистана. Это также некий сигнал американцам о том, что Акорда является сателлитом США и негоже дальше проводить коррупционные расследования в отношении правящей элиты и президентской семьи. Такая своеобразная взятка.

Назарбаев всерьез испугался международных расследований и возможности нового ареста активов Национального фона, которые хранятся по-прежнему в банках Нью-Йорка и ЕС. Поэтому и происходят такие реверансы в сторону «Вашингтонского обкома» с целью задобрить янки и не допустить развития информационной кампании. Думается Назарбаев пойдет еще дальше и может даже пересмотреть участие республики в ОДКБ или ЕАЭС, если потребуется.

Слишком ставки высоки и поэтому Акорда закупит еще оружие и заключит какие угодно контракты с фирмами Байдена, чтобы умилостивить хозяев. Не зря Кенес Ракишев, являющийся кассиром Елбасы, уже вкладывался в кампанию кандидата от демократов через его сына. Так, британское издание «Daily Mail» подробно описало то, как Хантер Байден помогал Ракишеву с инвестициями в Нью-Йорке и Вашингтоне.