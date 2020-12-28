Кому на Руси жить не обязательно путин выборы кремль Владимир Путин 22 декабря подписал закон, запрещающий правительственным чиновникам, депутатам и сенаторам иметь второе гражданство. Неполный список представителей "элиты", имеющих второе гражданство, опубликованный порталом Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/.../putin-lishit-mandatov... ВНЖ – вид на жительство, ПМЖ – постоянное место жительства. Правительство РФ Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии Члены Совета Федерации: Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании Борис Невзоров имеет гражданство Кипра Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции Сергей Лисовский имеет гражданство Франции Депутаты Государственной Думы: Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции Григорий Аникеев имеет гражданство Испании Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии Вячеслав Фетисов имеет гражданство США Вячеслав Никонов имеет гражданство США Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании Александр Ремезков имеет грин-карту США Николай Борцов имеет гражданство Великобритании Леонид Левин (автор закона об иностранных агентах) имеет гражданство Кипра



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