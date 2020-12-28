Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кому на Руси жить не обязательно

Опубликовано 28.12.2020 автором в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Кому на Руси жить не обязательно
Владимир Путин 22 декабря подписал закон, запрещающий правительственным чиновникам, депутатам и сенаторам иметь второе гражданство.
Неполный список представителей "элиты", имеющих второе гражданство, опубликованный порталом Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/.../putin-lishit-mandatov...
ВНЖ – вид на жительство, ПМЖ – постоянное место жительства.
 
Правительство РФ
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
 
Члены Совета Федерации:
Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
Сергей Лисовский имеет гражданство Франции
 
Депутаты Государственной Думы:
Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании
Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии
Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании
Леонид Левин (автор закона об иностранных агентах) имеет гражданство Кипра


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Юрапрохожий написал 28.12.2020 11:42
Я добрый: жду-не дождусь, когда Клишас окончательно свалит в Швейцарию - ну что ему здесь делать? А там и часы дешевле - в чем он еще понимает? Как гнобить русского человека? Это пример навскидку, а так, конечно - пусть хоть все свалят. Нахер они нужны?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?
Разделят ли граждане судьбу балаклавских котов?
24.12.2020
Рабочее самоуправление: направо кругом?
Рабочее самоуправление: направо кругом?
27.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Более миллиона российских пенсионеров имеют просроченные долги по кредитам (0)
Кризис кризисом, а рост тарифов ЖКХ - по расписанию (0)
В Баренцевом море затонуло судно, спаслись только двое (0)
Кому на Руси жить не обязательно (1)
Зачем Назарбаеву два самолета-разведчика King Air B300ER Scorpion за 128,1 миллиона долларов? (0)
Президент примет решение принять решение или нет (10)
28 декабря выселяют работников "Салюта" (0)
Дело Шайназаровой: полицейский надзор за детским врачом (1)
С невероятным упорством эти люди готовят русский бунт (11)
Когда дороги сделают платными, люди просто перестанут выходить в рейсы (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон об отмене собственности на жилье
Михаил Делягин Михаил Делягин: Гаражи и бани скоро могут пойти с молотка
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Привить президента
Дарья Митина Дарья Митина: 25 лет назад
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как получилось так, что "Солженицын. Прощание с мифом" - действительно лучший подарок
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss