Кризис кризисом, а рост тарифов ЖКХ - по расписанию

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ - на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.

Как передает Интерфакс, соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в макропрогнозе Минэкономразвития на 2021-2023 годы.

"В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения", - отмечают в Минэкономразвития.

Цены на газ как для промышленности, так и для населения планируется в 2021-2023 годах индексировать на 3% в год. Индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям закладывается на уровне 3,7% в 2021 году и на 4,0% в год в 2022-2023 годах.

В среднем рост совокупных платежей россиян за коммунальные услуги в 2021–2023 годах составит 4% в год.

Напомним, что с 1 января 2021 года прекращается мораторий на взыскание штрафов и пени за неуплату за ЖКХ. Также возобновится отключение услуг ЖКХ из-за неуплаты.