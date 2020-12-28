Более миллиона российских пенсионеров имеют просроченные долги по кредитам

Более миллиона российских пенсионеров имеют просроченную задолженность по кредитам, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"По состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций". Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова - около 50%. Вместе с тем, "по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)", - цитирует ТАСС сообщение ФССП.

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года судебные приставы взыскали со всех должников - физических лиц в пользу кредитных организаций в общей сложности 111,3 млрд рублей.