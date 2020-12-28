Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Государева дума обсуждает дела государевы

Опубликовано 28.12.2020 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Государева дума обсуждает дела государевы

Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. Список он огласил в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Возможными преемниками действующего президента Владимира Путина политик назвал премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко. 

«Но при этом, - сказал Жириновский, - преемником станет кто-то другой».

***

Это у нас дело обычное, если кого назначат преемником раньше срока, то он попадет скорей в опалу, а то и в тюрьму, чем в президентское кресло. А в преемники определят какую-то неожиданную фигуру - вроде самого Путина, который вскочил в большую политику как чертик из коробочки, да так в ней и остался. Он, кстати, сидит по главе государства дольше Брежнева, но при этом не так плохо себя чувствует, чтоб говорить о его малой дееспособности. Так что Путин рискует  простудиться на похоронах своих преемников.

Никто при этом не замечает, что сам факт "преемничества" противоречит основам конституционного строя РФ, где Россия определяется как республика, а вовсе не как принципат, для которого как раз и зарактерен принцип назначения цезарем (принцепсом) своего преемника еще при жизни.

Хотя, конечно, кого в России волнует какая-то конституция?

Вот кого назначит Путин вместо себя - это волнует, это важно. Хотя какая разница? Вот назначал уже вместо себя Медведева - многое изменилось? А потом снова назначил себя - и что?

Даже Жириновский с Зюгановым, и те как сидели в Думе на своих насиженных до дыр местах, так и сидят. Говорят, в Риме сенат продолжал заседать еще лет двести после отставки последнего императора, и ничего. Заседали, что-то обсуждали, даже, может быть, решали на своем уровне. 

Кстати, у нас Государственная дума тоже заседает через 100 с лишним лет после отречения последнего императора, и с таким же примерно успехом, как была совещательным органом при государе, так и осталась. Может, правильно называть ее Государева дума, а?

И ведь кого ни выбери в депутаты, ничего не поменяется... А оно и не меняется.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Жлоджтджтдтдт написал 28.12.2020 12:51
важно не жириковское бла-бла, а сама тема - ее озвучивание у шапиро
(классика - евреи обсуждают будущность "этой страны", суицидники наши храбрые)
...
"преемственность" - продолжследование, простихосспидя
куда? - вован уже в тупике: шаг влево, шаг вправо - пропасть
преемственность неподвижности? - а точка опоры?(хоть одна)
(вертикаль - не место для смены жжоп: хоть насадить на кол можно и нескольких, но какое уж тут "преемничество")
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас на самом деле политик года?:
Результаты
Интернет-ТВ
Попомните моё слово: весь мир еще услышит об этом мальчике из Севастополя
Попомните моё слово: весь мир еще услышит об этом ...
28.12.2020
Рабочее самоуправление: направо кругом?
Рабочее самоуправление: направо кругом?
27.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Попомните моё слово: весь мир еще услышит об этом мальчике из Севастополя (0)
"Трусы Навального" как фактор европейской политики и демонтаж Путинской России (0)
Государева дума обсуждает дела государевы (1)
Более миллиона российских пенсионеров имеют просроченные долги по кредитам (0)
Кризис кризисом, а рост тарифов ЖКХ - по расписанию (1)
В Баренцевом море затонуло судно, спаслись только двое (0)
Кому на Руси жить не обязательно (3)
Зачем Назарбаеву два самолета-разведчика King Air B300ER Scorpion за 128,1 миллиона долларов? (0)
Президент примет решение принять решение или нет (11)
28 декабря выселяют работников "Салюта" (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: В Кремле оценили действия властей в пандемию
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Позиция ФОРУМа.мск интересует Францию
orphoprosecutor orphoprosecutor: А ведь ему только 16...
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон об отмене собственности на жилье
Михаил Делягин Михаил Делягин: Гаражи и бани скоро могут пойти с молотка
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss