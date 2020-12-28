Государева дума обсуждает дела государевы

Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. Список он огласил в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Возможными преемниками действующего президента Владимира Путина политик назвал премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Но при этом, - сказал Жириновский, - преемником станет кто-то другой».

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Это у нас дело обычное, если кого назначат преемником раньше срока, то он попадет скорей в опалу, а то и в тюрьму, чем в президентское кресло. А в преемники определят какую-то неожиданную фигуру - вроде самого Путина, который вскочил в большую политику как чертик из коробочки, да так в ней и остался. Он, кстати, сидит по главе государства дольше Брежнева, но при этом не так плохо себя чувствует, чтоб говорить о его малой дееспособности. Так что Путин рискует простудиться на похоронах своих преемников.

Никто при этом не замечает, что сам факт "преемничества" противоречит основам конституционного строя РФ, где Россия определяется как республика, а вовсе не как принципат, для которого как раз и зарактерен принцип назначения цезарем (принцепсом) своего преемника еще при жизни.

Хотя, конечно, кого в России волнует какая-то конституция?

Вот кого назначит Путин вместо себя - это волнует, это важно. Хотя какая разница? Вот назначал уже вместо себя Медведева - многое изменилось? А потом снова назначил себя - и что?

Даже Жириновский с Зюгановым, и те как сидели в Думе на своих насиженных до дыр местах, так и сидят. Говорят, в Риме сенат продолжал заседать еще лет двести после отставки последнего императора, и ничего. Заседали, что-то обсуждали, даже, может быть, решали на своем уровне.

Кстати, у нас Государственная дума тоже заседает через 100 с лишним лет после отречения последнего императора, и с таким же примерно успехом, как была совещательным органом при государе, так и осталась. Может, правильно называть ее Государева дума, а?

И ведь кого ни выбери в депутаты, ничего не поменяется... А оно и не меняется.

А.Б.