"Трусы Навального" как фактор европейской политики и демонтаж Путинской России

Во Франции, в Le Télégramme вышла статья Натали Уварофф "Трусы Навального" смущают Кремль" (Le «slip de Navalny» embarrasse le Kremlin), где вкратце изложена позиция ФОРУМа.мск и его редактора.

"Катастрофическое управление

Что касается экспертов, то все они единодушны в критике антикризисного управления, вопиющего отсутствия профессионализма служб и неадекватной реакции властей, которые не согласились начать расследование под предлогом того, что Германия отказалась передать дело об использовании Новичка…

В статье "Демонтаж государства», опубликованной на сайте Forum.MSK.ru, журналист Анатолий Баранов объясняет, что безответственное отношение элит на самом высоком уровне очень опаснее для будущего режима, чем видео Навального.

Через несколько дней после случая с политолог, сотрудник ФСБ (так в оригинале - прим.ред.)Сергей Марков считает, что факты и катастрофическое управление кризисом во многом являются следствием клановой борьбы."

Полностью в формате PDF статья есть во вложении.

На самом деле, конечно, статья "Демонтаж" несколько сложней, но навряд ли ее можно изложить в двух словах для французского читателя. Но суть автор уловила - не скрою, некоторые вещи мне пришлось подробно объяснять - даже "продвинутому" и много лет живущему в России иностранцу бывает трудно понять изгибы нашей внутренней политики - что делать, если она напоминает езду пьяного водителя по незнакомой дороге?

А.Б.