Попомните моё слово: весь мир еще услышит об этом мальчике из Севастополя

Собственно, ради этого мальчика я и пошла вчера на концерт юных воспитанников московской «Мастерской скрипичного искусства». Зовут его Матвей Блюмин, он из Севастополя. Благодаря победам во всяких телевизионных конкурсах — достойных, на «Культуре», — уже довольно известен. Живет в Москве, в семье своей преподавательницы музыки. Родители никакого отношения к скрипке не имеют, в семье еще два сына — один уже тоже играет, другому годик.

Это чтобы вы в Википедию не лезли — там все равно больше ничего нет, разве что информация про награды и концертные триумфы. В самом деле, какая биография к 16 годам?

Когда дети играют виртуозно — это здорово и умилительно: ну надо же, такой маленький — и так ловко обращается с инструментом! Но виртуозность Матвея (ах, какого он вчера выдавал Паганини, Сарасате, Венявского) — само собой разумеющееся и совершенно не главное качество его игры. Главное же — неизвестно откуда взявшийся в почти ребенке опыт глубочайших переживаний: любви, потерь, нежности, страсти, печали... Потому что без этого Так играть — невозможно. А еще он невероятно артистичен — и это тоже природное, этому не научить. Попомните моё слово: весь мир еще услышит об этом мальчике!

Вчера боялась, что Матвей не исполнит мелодию из «Списка Шиндлера». Исполнил...

Вышла из зала зареванная. И счастливая.

P.S. Вот, нашла на ютубе. Это несколько лет назад.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1609139176110948-1808192283207111620945938-production-app-host-vla-web-yp-25&wiz_type=vital&filmId=7619742976115963223