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Московский листок

ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком вместо условного

Опубликовано 28.12.2020 в разделе комментариев 2

ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком вместо условного

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уведомило Алексея Навального, о том, что оппозиционер "не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", сообщает в понедельник сайт ведомства.

В своем сообщении ФСИН ссылается на публикацию в медицинском журнале The Lancet, от 22 декабря, в которой говорится, что Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

Таким образом, во ФСИН считают, что оппозиционер "уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". "В случае подтверждения факта уклонения <...> в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных)", - говорится в сообщении ФСИН.

Статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Саам политик назвал сообщение ФСИН официальным признанием государства в отравлении.

"ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?", - написал он в твиттере.

Он отметил, что выиграл дело «Ив Роше» в Европейском суде по правам человека и министерство юстиции России выплатило ему компенсацию. "Где-то в своем бункере Путин стучит ножками и верещит: как он смел не умереть?!?! Ну раз не умер, то дважды провинился перед нами, теперь его посадим", - написал Навальный.

Напомним, Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании "Ив Роше". В 2017 году оппозиционер получил пять лет условно и 1,5 года испытательного срока по делу "Кировлеса".

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Kotton написал 28.12.2020 22:22
Я вообще считаю, что это преступная халатность - дали возможность ездить по стране человеку, находящемуся под подпиской о невыезде. Потом в Германию выпустили, хотя в этом никакой необходимости уже не было.
Плохо его контролировали, очень плохо!.. Виновные должны понести справедливое наказание!
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(без названия)
Голос из ада написал 28.12.2020 22:08
Все они одним мирром мазаны - эти властители и " оппозиционеры", а по сути уголовники.
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