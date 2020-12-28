ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком вместо условного

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уведомило Алексея Навального, о том, что оппозиционер "не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции", сообщает в понедельник сайт ведомства.

В своем сообщении ФСИН ссылается на публикацию в медицинском журнале The Lancet, от 22 декабря, в которой говорится, что Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

Таким образом, во ФСИН считают, что оппозиционер "уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". "В случае подтверждения факта уклонения <...> в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных)", - говорится в сообщении ФСИН.

Статья предусматривает, в том числе, ходатайство в суд об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Саам политик назвал сообщение ФСИН официальным признанием государства в отравлении.

"ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?", - написал он в твиттере.

Он отметил, что выиграл дело «Ив Роше» в Европейском суде по правам человека и министерство юстиции России выплатило ему компенсацию. "Где-то в своем бункере Путин стучит ножками и верещит: как он смел не умереть?!?! Ну раз не умер, то дважды провинился перед нами, теперь его посадим", - написал Навальный.

Напомним, Алексей Навальный в 2014 году осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании "Ив Роше". В 2017 году оппозиционер получил пять лет условно и 1,5 года испытательного срока по делу "Кировлеса".