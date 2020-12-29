Жильё давал Советский Союз. А вы только отбираете

«Воду привезли!» — собравшиеся в одной комнате салютовцы, ожидающие с утра выселения, схватили банки, бутылки и побежали по ступенькам вниз, к заветной машине. В доме, отключенном от тепла и воды, воду приходится добывать, по квартире ходить в одежде. В доме между тем усиленно повышают аварийность. Из интервью жителей:

«...полностью растаскивают ванны, умывальники, трубы, у нас под квартирой пустили горячую струю воды, просыпаемся все в тумане. Струя воды била через стену целую неделю, вызывали, чтоб закрыли кран, бесполезно. Так неделю, через наружные стены просачивалась...»

Из окон сползают длинные сосульки, подъезды, в которых уже никто не проживает, заваривают внахлёст строительной арматурой, переезд из аварийного жилья подбирается к салютовцам всё ближе. Вот только власти им готовят выселение на улицу.

25 декабря 2020 года измайловские судьи Сапрыкина и Фокина удовлетворили иски Департамента городского имущества и Центра управления городским имуществом о выселении семей Харитоновой, Тугаевой, Коротковой на улицу.

В 2011-м году власти пытались выставить на улицу весь 9-й дом по 9-й улице Соколиной Горы, но после двухлетних серии акций протеста в несколько лет, круглосуточного майского лагеря у мэрии, вдруг вспомнили о жилищных правах протестующих жильцов, и последующие два года жители дома, рабочие авиамоторного завода «Салют», получали новое жильё. Но, видимо, память властей дала сбой — про жилищные права последних пяти семей было снова забыто. Более того, им объявили коммунальную войну — заваривали двери в квартиры, в подъезд, отключали воду, свет, отопление. Подключили к делу и судебных мастеров. В отношении семьи Харченко было принято решение о выселении судом второй инстанции (уже выполнено, несмотря на то, что в резолютивной части решения не упомянут сын Харченко). В отношении семьи Абрамовых принято решение о выселении судами двух инстанций. Дело сейчас находится в Верховном суде. Защитник написал ходатайство о приостановке исполнительных действий.

В декабре 2020-го чиновники столичного имущества выиграли иски против еще трёх семей авиастроителей, 25-го декабря были вынесены судебные решения (судом первой инстанции), а на 28 декабря жителям, даже ещё не получившим на руки решение суда, оформившим краткую предновогоднюю апелляцию, сообщили о прибытии большой комиссии по выселению.

Утром 28 декабря первыми приехали замглавы Управы Соколиная Гора Чечкин Геннадий Васильевич и замначальника управления Префектуры ВАО Романова Татьяна Васильевна. В ожидании команды приставов вновь завязалась полемика между представителями власти и авиастроителями.

«Вы посмотрите на Москву. 85 % жилья дал Советский Союз, а вы — только отбираете. Вы отбираете всё — отбираете пенсии, отбираете льготы, отбираете всё!… Вы представители власти, я к вам и обращаюсь», — сказал один из жильцов дома.

Геннадий Чечкин ответил жильцам, что помочь им не может, так как у него нет таких полномочий, а вот Татьяна Романова проявила себя, как истинный неофит российского правосудия:

«У нас с вами правовое государство, решение суда обязательно для исполнения, всё! Какой ещё есть вопрос?», «Есть решение суда, есть исполнительное производство, всё, другого не будет! Нет решения суда, нет исполнительного производства, всё, другого не будет!»

Судебные решения по её мнению — это правосудие в чистом виде, она, видимо, никогда не слышала ни про обжалование судебных решений, ни про заказные суды, ни про аресты судей. Её вера в российское правосудие могла бы, пожалуй, и умилить, если бы за её чиновничьей верой не стояли так часто исковерканные судами человеческие судьбы.

Для представителей Управы и Префектуры также стало неожиданностью, что у Алексея Абрамова подготовлено ходатайство о приостановлении судебного производства от 24 декабря. Далее и вовсе пришла неожиданная весть — пристав заболел, выселение отменяется. Реально ли он заболел или была подана команда «отбой» из-за общественного резонанса, но как бы то ни было, 28 декабря жители дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы, авиастроители завода «Салют», смогли вновь вернуться с банками, полными воды, в свои замёрзшие квартиры.