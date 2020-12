Не тот случай медицина бюрократия лекарства коронавирус ВОЗРАЖЕНИЯ И.А. ГУНДАРОВУ Я стараюсь не дискутировать с единомышленниками, а что касается Гундарова, то скорее я его единомышленник, а не он мой, поскольку его выступления были той первой информацией, которая заставила меня отказаться от идей доктора медицинских наук из Италии, С. Миронина, и сначала внимательнее взглянуть на подробности этой эпидемии COVID-19, а затем приступить к разбору этой аферы. Короче, если бы не Гундаров, то и я бы ходил в наморднике как перепуганный дебил. Игорь Алексеевич дал интервью «Аргументам недели» https://www.youtube.com/watch?v=6ehsol2tNr8&feature=youtu.be, сокращённый текст этого интервью выложен на https://www.km.ru/zdorove/2020/12/18/virusnye-zabolevaniya-i-ikh-lechenie/884091-daite-vracham-vozmozhnost-byt-vracham. Но в объёме этой бесспорной в своей основе информации Гундарова есть три момента, с которыми я не могу согласиться, поскольку они противоречат и логике, и фактам. Первый момент – корпоративная солидарность. Игорь Алексеевич объясняет, что повышенная смертность в этой эпидемии вызвана полной эпидемиологической безграмотности «ликвидаторов эпидемии», которыми все отделения больниц, на скорую руку переделанные в эпидемиологические, были со временем заражены бактериями больничной (госпитальной) пневмонии. Убийцами пациентов стал не вирус, а бактерии! И пациенты, которых безо всякой надобности свозили в эти больницы, начали умирать не от какого-то пресловутого ковида, а от неё – от больничной пневмонии. Если говорить прямо, то этих больных убили врачи – убили тем, что начали их заражать вредоносными бактериями в своих больницах и безграмотно лечить. Гундаров приводит данные по «коммунарке» - там в марте летальность больных «ковидом» была менее полпроцента от поступивших, а в ноябре – по мере заражения больницы микробами - уже свыше 9%. Главврач «коммунарки» обеспечил увеличение смертности по своей больнице почти в 20 раз – и Гундаров об этом говорит! Но при этом Гундаров утверждает, что врачи не виноваты! А Главный врач «коммунарки» – «это эталон. Главному врачу Денису Проценко не зря дали Героя Труда». А где логика? Игорь Алексеевич оправдывает врачей, во-первых, тем, что они, якобы, обязаны исполнять стандарты: «несколько лет назад Вероника Скворцова с гордостью докладывала – мы разработали 20 тысяч стандартов! Какое прекрасное достижение! Зачем думать? К вам приходит пациент, вы открывайте стандарты, там всё написано, тыкаете пальцем и назначаете лечение». Однако тут дело не только в том, что министерские «умники», никогда никого не лечившие, разрабатывают инструкции, как врачам лечить, - это второй вопрос. А главное дело в том (и Гундаров об этом говорит), что среди нынешних «врачей» на эти инструкции огромный спрос – у ленивых дебилов нет желания самим думать над тем, как лечить больного, да им и нечем думать. И этих дебилов в медицине становится всё больше и больше. Причём, эти дебилы душат настоящих врачей – и это тоже Гундаров видит и об этом гворит: «Я помню, когда работал в ординатуре и наш профессор, великолепный терапевт Рафалович говорил так: «В сложных случаях приглашайте консультантов-профессоров, но их мнение – это всего лишь их мнение. Вы можете проигнорировать всё, что они сказали и поступить так, как считаете нужным». В медицине лечащий врач как первый пилот в авиалайнере. Он один отвечает за всё, за жизнь и здоровье пациента. Заставлять его поступать так, как считает Минздрав, а не он сам – это преступление. А нас сейчас ввели в такие рамки, что если я не буду делать, что мне приказали, я лишусь места. Вначале отдельные бунтари шумели. И когда авторы методик поняли, что не справляются с бунтарями, то ввели правило, по которому из-за бунтаря весь коллектив лишается премии. А против коллектива пойти тяжелее, чем против начальства. И люди ломались». В промышленности тоже бывает, что во имя денег и рабочие, и начальники выпускают брак. Но когда это вскрывается, то их никто и никогда их не оправдывает, что они сделали брак потому, что им хотелось получить незаработанные деньги. А ведь их брак - всего лишь потеря денег потребителями их труда. А у врачей брак – это смерть больного, это его убийство. И «врачи» идут на это убийство ради денег – своей зарплаты, премии, доплат. И если считать, что эти «врачи» не виноваты, то это плодить в среде «врачей» тупых роботов с такой скоростью, что вскоре в медицине никого не останется, кроме подлых дебилов. Антибиотики Второй момент в выступлении Гундарова – это его неприятие лечения гидроксихлорохином и азитромицином. При этом он сам говорит: «Проценко даёт интересные наблюдения. В первые 72 часа умирают в основном от коронавируса – гипоксия, лёгочная недостаточность, тромбообразования. А в последующие дни – это больше 70% смертей – от сепсиса». В данном случае гипоксия – это чаще всего результат воспаления лёгких, а это воспаление даже при наличии вирусов чаще всего вызывается бактериями. Бактериями! Теми микроорганизмами, против которых и предназначен антибиотик азитромицин. А что касается сепсиса, то и он, в первую очередь, следствие заражения организма бактериями, Гундаров их и называет, когда поясняет, что такое сепсис: «это когда человек изначально более-менее нормальный, но он попадает в условия, где у одного соседа одна инфекция – золотистый стафилококк, например. У другого пневмококк, у третьего риновирус, у четвёртого ещё что-то. Справится с каждой инфекцией по отдельности организм может, а со всеми вместе – уже не в состоянии. …происходит обсеменение всех органов. Сразу начинается и почечная недостаточность, и печёночная, и инфекционные метастазы, человек гибнет». Так как же можно отказываться от антибиотиков, если человек гибнет в основном от бактерий? Где логика?? Напомню, что те врачи в США, которые лечат коронавирус, не имея смертей, лечат их именно так. Ещё раз сообщу, что 27 июля 2020 года на митинге в Вашингтоне, главврач клиники в Техасе Стелла Иммануель (Stella Immanuel) заявила, что существует профилактика и надёжное лечение от COVID-19, а именно: с ранних стадий «HCQ (гидроксихлорохина), цинк и AZT (азитромицин)». И сообщила, что при таком лечении уже прошедших через её больницу 350 пациентов, из них не умер ни один, включая 90-летних стариков. Да, на этого врача немедленно навалились ковид-аферисты, на неё были вылиты бочки дерьма, её выступление было удалено Ютубом и Фейсбуком, тем не менее, никто не опроверг результатов её лечения больных ковидом – того, что у неё не было умерших. Можно считать эту негритянку, Стеллу Эммануэль, дурой, но у кого вы бы хотели лечиться – у дуры, у которой никто не умирает, или у умных, у которых умирает каждый десятый? Но главное тут – логика. Если установлено, что люди умирают не от пресловутого вируса, а от бактерий, то как можно не использовать антибиотики? О выделении SARS-COV-2 Ну и третий принципиальный момент в выступлении Гундарова – это принятие им вируса SARS-COV-2 как факта, хотя это вирус до сих пор никем не выделен и не получен его «золотой стандарт». То есть не получена, условно скажу, «пробирка с вирусом», называемая «изолятом», - вирусом, который первоначально был выделен из тканей больного, помещён в специальные живые клетки и в них размножен и отделён от первичной культуры. По советским методикам коронавирусы размножаются на клеточных культурах «эпителия слизистой оболочки трахеи человека (органные культуры)». А затем эту размноженную часть вирусов, не имевших контакта с больным (донором вирусов), и не несущих с собой никакой иной заразы от донора, должны ввести здоровому человеку и получить симптомы болезни, как у донора. Вот тогда будет уверенность, что именно этот вирус является причиной этой болезни, и эти вирусы в пробирке будут считаться выделенными – «золотым стандартом», «изолятом». Если раньше это делалось обязательно, скажем, в 1977 году в СССР выделили «возвратившийся» из Китая после 20-летнего отсутствия вирус H1N1, и поскольку этот вирус впервые был выделен советскими учеными и его изолят был немедленно передан ВОЗ, то этот вирус получил название А/СССР/77. Сегодня никто в мире не выделил вирус SARS-COV-2, не дал ему своё название и не передал его изолят в ВОЗ. Никто в мире! Но если вирус SARS-COV-2 не выделен, то ведь невозможно определить, заражён ли больной именно этим вирусом, а не иным. Невозможно секвенировать (расшифровать) геном этого вируса. Невозможно создать вакцину против этого вируса. Невозможно разработать лекарства против него. Однако множество учёных уверяет, что они вирус SARS-COV-2 выделили и работают с ним. О чём они говорят и что они выделили? Дело в том, что в 1983 году американским биохимиком Кэри Муллисом была изобретена «полимеразная цепная реакция (ПЦР)», которая позволяет увеличивать в растворах содержание ДНК, РНК или кусков этих молекул до количества, когда они становятся удобными для работы исследователей с ними. Сам Кэри Муллис предназначал своё изобретение исключительно для исследовательских работ и ни в коем случае не для постановки диагнозов, но обленившиеся учёные его требованием пренебрегли. И ныне они руководствуются вот чем. По принятой на сегодня теории происхождения вирусов, вирусы строятся кусками ДНК или РНК, в данном случае, ДНК или РНК человека, - эти куски ДНК или РНК человека являются их геномом. Как себе образно представить геном? Вот в адресной строке в интернете зашифровано нахождение каждого материала интернета, а в геноме вируса точно так же зашифровано строение вируса и способ его создания. Адресная строка в интернете кодируется всеми буквами, числами и знаками, а геном кодируется нуклеотидами – несколькими типами органических соединений, представляющих собой (если быть уж ненужно точным) фосфорные эфиры нуклеозидов. То есть кодируются этими своеобразными «буквами и знаками». Предположим, что в геноме вируса зашифровано предложение «пошливынахренсосвоейэпидемией» и тогда, если учёные, с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) обнаружат в растворе очень много кусочков РНК, в которых написано предложение «пошливынахренсосвоейэпидемией», то, по идее, могут утверждать, что в этом растворе присутствует искомый вирус. (Хотя, сам вирус создать себя не может и его геном – это кусок ДНК или РНК самого хозяина организма, тем не менее, учёные уверены, что так можно утверждать!) Мало этого, нынешние обленившиеся учёные, которым уже лень (если не сказать хуже) создавать «золотой стандарт» вируса, считают, что с помощью ПЦР и весь геном вируса устанавливать нет необходимости – достаточно с помощью специальных молекул – праймеров - установить в растворе только одно слово из всего генома, скажем, увидели в растворе слово «хрен», значит и вирус в растворе есть. Как говорится, прстенько, но со вкусом! И сегодня биологи находят праймеры всего для небольших участков генома вирусов, и затем этой полимеразной цепной реакцией размножают и таким образом во взятых у больного жидкостях устанавливают наличие участка всего в 18-37 пар нуклеотидов. Но геном вируса составляют 30 тысяч нуклеотидов! Тут даже не слово «хрен», тут букву «х» обнаружат в ваших соплях и уже считают, что и весь вирус тут! Всё это просто замечательно, но ведь всё равно, чтобы пользоваться полимеразной цепной реакцией необходим «золотой стандарт» вируса – нужна «пробирка с изолятом», чтобы можно было секвенировать его РНК и сначала прочесть весь его геном, а затем установить факт, что в этом геноме есть слово «хрен» или буква «х». Ну, как иначе пользоваться ПЦР-тестом, если этого не знать? Но в случае с COVID-19, как я сказал выше, учёные всего мира, скорее всего по какой-то команде «сверху» отказались выделять вирус SARS-COV-2, который считают причиной пандемии! То есть, отказались узнавать реальный состав как всего его генома, так и его частей. Так что именно – какой набор нуклеотидов РНК - «учёные» всего мира берут для того, чтобы использовать его в ПЦР реакции как образец для определения этого вируса SARS-COV-2? Американский аналог Минздрава – «Центр по контролю и профилактике заболеваний США» (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - поясняет этот вопрос, но нам придётся продраться через частокол наукообразных слов: «Поскольку в настоящее время нет количественно определимых вирусных изолятов 2019-nCoV» – то есть, поскольку сам вирус SARS-COV-2 не выделен (нет отдельных изолированных колоний этого вируса – «изолятов»), – «то образцы, предназначенные для обнаружения РНК 2019-nCoV, были протестированы с характерными запасами in vitro…». Вспомним, что «in vitro (с лат. — «в стекле») — это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» — вне живого организма. В общем смысле этот термин противопоставляется термину in vivo — эксперимент на живом организме (на человеке или на животной модели)». То есть это определение образца РНК для ПЦР-тестирования не имело никакого отношения к заболевшим нынешней болезнью COVID-19. Оценили? Продолжим сообщение CDC: «…были протестированы с характерными запасами in vitro транскрибированной (не истинной, а наиболее приближенной по составу) полноразмерной РНК (N-ген; номер GenBank: MN908947.2) известного титра (копии РНК/мкл), введенными в разбавитель, состоящий из суспензии клеток человека A549 и вирусной транспортной среды (VTM) для имитации клинического образца». Оцените идиотизм – в США определяются с помощью ПЦР-теста не заражение больных реальным вирусом SARS-CoV-2, а заражение ВЫМЫШЛЕННЫМ вирусом, описание кусков генома которого (18-37 пар нуклеотидов) они взяли из некоего Банка! И в США никто не проверял, вызывает ли эта компьютерная ФАНТАЗИЯ болезнь COVID-19. Всё на том же сайте «Центра по контролю и профилактике заболеваний США» (CDC ) группа в 20 вирусологов из разных лабораторий описали в своей статье как бы «выделение» ими этого вируса SARS-CoV-2. https://drtomcowan.com/only-poisoned-monkey-kidney-cells-grew-the-virus/ Из раздела их статьи «Секвенирование всего генома» обнаруживается, что вместо того, чтобы изолировать вирус и секвенировать геном (определить последовательность нуклеотидов в нём) от конца до конца, эта группа исследователей «приняла 37 пар нуклеотидов для ПЦР, на основе ссылки на известную для коронавирусов последовательность в банке генов (номер доступа в GenBank NC045512)». Комментатор этого сообщения возмущён: «Эти исследователи путем «консенсуса» (своего рода голосования) решили, какой результат их компьютерных программ является «настоящим геномом SARS-CoV-2». Понятно, что разные компьютерные программы будут предлагать разные версии… вот поэтому они объединились в группу и решили, какая из их программ – это настоящий воображаемый» SARS-CoV-2. Как видите, в обеих статьях ссылаются на некий банк генов, причём, все ссылаются на разные номера использованных геномов, и мы понимаем, что где-то в интернете есть запись каких-то полных геномов (к примеру, всех 30 тысяч нуклеотидов) каких-то вирусов. И эти «учёные» из этих 30 тысяч нуклеотидов генома какого-то вируса выбирают участки кто 18, кто 37 пар нуклеотидов, объявляют их участками генома вируса SARS-CoV-2, и на их основе проводят ПЦР-тесты, после чего объявляют заразившимися «ужасной болезнью» миллионы людей. Это объясняет, почему: «16 апреля 2020 года Еврокомиссия опубликовала документ, в котором говорится, что на момент 16 апреля в Европе циркулировали 78 различных типов тестов ПЦР и 110 различных типов серологических тестов (поиск антител в крови). Ни один из них не проверен, не одобрен. До такой степени, что большая часть делающих эти тесты даже не докладывали о том, какую именно генетическую последовательность праймеров они используют в своих тестах ПЦР». Возникает вопрос, геномы каких вирусов хранятся в Банке и почему исследователи так нагло подменяют свою работу гаданием на компьютерной гуще? Семейство коронавирусов, состоящее из 43 видов, открыто в 60-е годы прошлого века – задолго до изобретения полимеразной цепной реакции (ПЦР). В те годы вирусы выделяли, а не фантазировали на компьютере. Из всех коронавирусов патогенны (вызывают болезнь ОРВИ) 7 вирусов, в число которых входит и вирус MERS-CОV, и SARS-CОV под номером 1. Вот, что рассказал, к примеру, сын убитого в 1968 году 64-го Генерального прокурора США и племянник убитого в 1963 году 35-го президента США, Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.) — американский адвокат, специализирующийся в области экологического права, одновременно радиоведущий и писатель. «В начале 2002 года было три вспышки коронавируса, тогда мы их назвали SARS и MERS. Первое SARS-заболевание было природного происхождения – вирус передался от летучей мыши человеку. Два других были созданы в лаборатории, но произошла утечка и заразились люди. Правительство Китая и консорциум западных правительств вложили миллионы долларов в усилия по созданию вакцины от коронавируса. Они усердно трудились над этим с 2002 по 2014 год – они создали 35 вакцин, четыре из них были довольно перспективны. Они взяли эти четыре и опробовали их на хорьках, которые имеют схожие с человеком проблемы, вызываемые респираторной инфекцией верхних дыхательных путей. Хорьки показали блестящую реакцию по выработке прочных и долговечных антител. Но потом случилось нечто ужасное: когда их заразили повторно, они страшно заболели, началось воспаление организма и они погибли». Но пока дело не в вакцине, а в том, что коронавирусы выделяются уже чуть ли не 60 лет, и геномы части коронавирусов уже известны и находятся Банке генов. И нынешние исследователи по-своему логичны. Они ведь думают: раз SARS-CoV-2 - коронавирус, то он обязан походить на остальные коронавирусы с уже известным геномами, поэтому если мы из геномов тех коронавирусов возьмём некие характерные только для коронавирусов участки, то будем с помощью ПЦР-теста определять заражение людей и коронавирусом SARS-CoV-2. Понимаете, если бы нынешние учёные выделили именно SARS-CoV-2 и нашли в геноме этого вируса участок, которого нет в остальных 43 коронавирусах, то вопросов нет – можно было бы говорить о том, что это эпидемия вызвана вирусом SARS-CoV-2. Но дело в том, что 7 уже известных коронавирусов вызывают 4-20% всех ОРВИ каждый год, то есть и в 2019, и десятки лет назад, порою каждый пятый заболевший ОРВИ, был заражён коронавирусом. Просто тогда в правительствах и медицине относительно умных людей ещё не сменили дебилы, и никто не определял, от какого именно ОРВИ страдает конкретный простуженный человек. Надо же понимать, что означают вот такие сообщения. «Проведено исследование сточных вод ISS в Милане и Турине на Sars-Cov-2. В сточных водах Милана и Турина были следы вируса SARS-CoV-2 в уже декабре 2019 года». Это при том, что начало эпидемии считается с февраля 2020 года. Или: ««На прошлой неделе испанские вирусологи объявили, что они обнаружили следы болезни в образцах сточных вод, собранных в марте. 2019 года, за девять месяцев до того, как коронавирус был замечен в Китае». Официально, в США первый больной с коронавирусом появился в январе 2020 года. А вот теперь читаем: «Хотя первый случай коронавируса не был выявлен в США до января, новое исследование предполагает, что новое заболевание появилось в стране раньше, чем предполагалось. В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Clinical Infectious Diseases, проведенном исследователями из Центров по контролю и профилактике заболеваний, предполагается, что новый вирус присутствовал в Соединенных Штатах еще в середине декабря 2019 года. Вывод основан на донорстве крови Красным Крестом из девяти штатов, включая Вашингтон, Орегон, Калифорнию, Коннектикут, Айову, Массачусетс, Мичиган, Род-Айленд и Висконсин». Я с весны написал уже с десяток статей, в которых привожу доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 так и не выделен, меня оспаривают, мой оппонент С. Миронин, как он уверяет, произвёл поиск в тысячах рецензированных статей на предмет сообщения о выделении вируса SARS-CoV-2, и нашёл только вот такое сообщение: «В декабре 2019 года группа пациентов с пневмонией неизвестного происхождения была связана с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, Китай. Ранее неизвестный бета-коронавирус был обнаружен с помощью непредвзятого секвенирования в образцах, взятых у пациентов с пневмонией. Эпителиальные клетки дыхательных путей человека были использованы для выделения нового коронавируса, названного 2019-nCoV, который образовал группу внутри подрода sarbecovirus, подсемейства Orthocoronavirinae. В отличие от MERS-CoV и SARS-CoV, 2019-nCoV является седьмым членом семейства коронавирусов, которые заражают людей. Ведется усиленное наблюдение и дальнейшее исследование. (Финансируется национальной программой ключевых исследований и разработок Китая и Национальным приоритетным проектом по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в Китае.)». Если перевод выполнен адекватно, то получается, что вирус SARS-CoV-2 выделен в изолят на эпителиальных клетках человека. Замечательно! Но тогда почему не сделан следующий маленький шажок для получения полноценного «золотого стандарта» - почему вирусами этого изолята не заражены здоровые подопытные организмы с получением симптомов хотя бы ОРВИ? Почему китайцами этот изолят не передан ВОЗ и мировому сообществу? И почему остальные биологи мира не сделали того, что, якобы, сделали китайцы? Ведь американцы, словами своей CDC сообщают, что «в настоящее время нет количественно определимых вирусных изолятов 2019-nCoV». Мало этого, китайцы уверяют, что они секвенировали вирус SARS-CoV-2. Но тогда почему для разработки праймеров для ПЦР-тестов, используются геномы из Банка генов, а не геном, якобы, секвенированный китайцами? Получается, что вот такая «работа» биологов во всём мире привела к тому, что ПЦР-тесты определяют вообще все типы коронавирусов, которые присутствовали во всех эпидемиях ОРВИ во все времена, соответственно, вопрос о том, существует ли этот «страшный- престрашный» коронавирус SARS-CoV-2, остаётся открытым. Соответственно, остаётся открытым вопрос – какая зараза вызвала эпидемию ОРВИ весны-осени 2020 года? И это Игорю Алексеевичу Гундарову тоже следовало бы учитывать в своих выступлениях.



