Правительство новое, а порядки старые

Старому человеку, прожившему большую часть жизни в Советском Союзе плохо спится в раздолбанной стране. И вот ночью гоняю каналы телевидения, натыкаюсь на передачу "Светские хроники". Дай думаю посмотрю. Включаю канал и вижу почти в половину экрана смазливую физиономию Е.Воробей. Она плачет о том, что коронавирус не позволяет проводить концерты и они обеднели, так как прожить на 12 тысяч рублей нельзя. Просит правительство выделять им хотя бы продукты за бесплатно.

Слушаю и не верю своим ушам и физиономия Елены для меня превратилась в обычную скулящую даму. Она на концертах получала баснословные бабки приобрела несколько дорогих автомашин и квартир. Продай машину или квартиру и будешь жить год или два на эти деньги. Эстрадная богема потеряла всякую совесть и порядочность, они превратились в цифровые придатки власти. Они могут выйти на сцену в короткой юбке и без трусов и дефилировать на краю сцены, чтобы сидящие могли оценить их достоинство. Такой пошлятины мне видеть не приходилось.

Решил смотреть дальше. На экране появляется певец Шаляпин. За кадром голос рассказывает, что он любит иметь дело с женщинами гораздо старше его. И далее рассказывает сам о том, что хочет женится на женщине в возрасте подданной Канады. Он с ней фактически живёт, но сейчас карантин и встретится им пока нельзя. Граница закрыта. Теперь он устраивает секс по скайпу. Да , так и говорит. Может не секс, а занимается онанизмом? И всё это идёт в эфир. Свою мысль певец поясняет. Он хочет жениться на женщине с деньгами, чтобы их дети ни в чём не нуждались, имея ввиду эту женщину из Канады. На лице улыбка и горделивая осанка. Будущие его дети не должны сами себя обеспечивать, а жить за счёт других. Вот это и есть патриотизм по Путински. Возможно эту передачу смотрела российская молодёжь. Она и так не работает, а тут певец рассказывает как надо жить. Было на этой передаче много чего не пристойного. Однако мне запомнился ещё один кадр. Стоит женщина на против неё метра за два толи сидит, толи стоит мужчина приятной наружности с приличными усами. И вдруг эта женщина говорит: "Я что члена не видела?" И уходит. Вот такое наше телевидение. Эта передача повторялась утром. Насколько же мозги наших чиновников переключились на решение проблем собственного характера. Их больше ничего не интересует. Лишь бы народ смотрел и дурел от увиденного. На этой передаче были и другие артисты, но все они одного склада. Деньги затмили разум. Показали Шнурова, который маршировал со своими подтанцовщиками, а голос за кадром говорит, что его выступление стоит 12 миллионов рублей. А я подумал о тех кто заказывает его на вечеринки корпоративные. Конечно не простой рабочий, а тем более не домохозяйка. Откуда такие цены и сама наличность? От воровства и нищенской зарплаты рабочих. Думаю, что народу известно о потоках денежных средств. Крупный предприниматель занимает деньги в банке, тратит по своему усмотрению, что - то производит и реализует, получая огромные прибыли. Цены то заоблачные.

Так есть в стране министр культуры или нет? Оказывается есть. И чем он занимается? Перекладывает бумажки, хотя сегодня это не модно. Перебирает клавиши компьютера, подсчитывает наличные. Оказывается немного не хватает на японский внедорожник. Однако это в ближайшее время поправимо. Более того он просто ничего не сможет сделать. За 30 лет выросла новая порода молодёжи, которая глядя на наших чиновников пытается им подрожать. Обучение стало для многих недоступным, да и само образование делает из них потребителей. А чтобы потреблять надо иметь на что потреблять. Поэтому они свои потребности высказывают свободно не стесняясь людей. Жить припеваючи за счёт других. А Кремль пытается сделать из молодёжи патриотов.

На канале "След" смотрю иногда фильмы. Но все они с одной тематикой с остальными каналами. Убийства за деньги, недвижимость и просто ради собственного тщеславия. Обратил внимание на один фильм, который шёл 26 - го. Полиция ищет девочку 16 лет. ФЭС в сети обнаруживает, что на данный момент пропало 8 девочек и по каким - то признакам останавливаются на шестнадцатилетней. Находят фрагменты и приглашают на опознание отца. Папа представительный мужчина в дорогом одеянии приходит в лабораторию. Конечно его предупредили. И вот финал. Стоит этот папа левым боком к столу, закрыв ладонями лицо точно так как есть снимок в интернете президента. Он тоже закрыл лицо руками и сдвинув влево правым глазом сморит куда то в строну. Так и этот отец. На столе медицинская ванночка , а в ней нос девочки и глаз с фрагментами лица не более спичечного коробка. Отец левым глазом взглянул на фрагменты и говорит, что нос его дочери, узнал по пирсингу. Я к чему об этом пишу? А к тому что в нынешней России так измолотить молоденькую девочку, что кроме носа и глаза ничего нельзя было представить на опознание. И это происходит в России о которой говорит журналист Д.Киселёв - "мощь и сила".

Люди, проснитесь к этому идём и так может быть с каждым.

А Зюганов, как обычно, наплевав на проблемы народа в годовщину со дня рождения И.Сталина возлагает цветы к могиле у Кремлёвской стены, собрав небольшую толпу для показухи. Меня заинтересовал вопрос, а на какие средства он купил букет? Не удивляйтесь Геннадий Андреевич умеет экономить и на малом. Нищие родители обращаются через телевидение к народу с просьбой собрать необходимую сумму на лечение детей. Простой народ по копейкам собирает, а Зюганов обращается к народу с предложением объединиться для борьбы за народное счастье, но денег не даст ни копейки. Вот так он любит народ. Люди, неужели вы не понимаете, что Зюганов предал не только страну, народ, но и Родину.

У могилы Геннадий Андреевич произнёс траурную речь. "Наша гнилая элита, которая топчется вокруг трона во главе с кудриными и силуановыми, не способна впитать ничего лучшего из великой советской эпохи. Поэтому их надо гнать поскорее и подальше". Геннадий Андреевич, а вы не топчетесь вокруг президента и что вы впитали из великой советской эпохи? Вы не только ничего не впитали, вы предали эту эпоху и жируете на нищете народа, который имеет доход равный прожиточному минимуму и то не все. В первую очередь гнать надо вас с позором из думы и на скамью подсудимых. Такого предательства народ не должен простить. Что вы сделали для народа? Выведите всю вашу зажиревшую фракцию и гоните ненавистных вам чиновников и тогда возможно к вам присоединится народ. "Надо модернизировать страну на основе великолепных знаний, классной школы, современной науки и выдающихся технологий. А для этого необходимо поучиться у советской эпохи". Что это за великолепные знания? Слащавость в политике недопустима при нынешнем развале страны. У нас нет современной науки об этом писал и говорил академик А. Сергеев и вы знаете, что финансирование из года в год сокращается. И кто по вашему будет изучать советскую эпоху? Может президент? Так он уже высказался по этому поводу. "СССР кроме галош ничего не производили". Вы в совершенстве знаете советскую эпоху и что? Вы не следите за своей речью, говорите как будто в пустоту лишь бы что то говорить.