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Московский листок

Навальный от тюрьмы уклоняется, скрывается в коме

Опубликовано 29.12.2020 в разделе комментариев 0

суд закон
Навальный от тюрьмы уклоняется, скрывается в коме

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний может расценить неявку к ним условно осужденного оппозиционера Алексея Навального как намеренное уклонение от обязательного контроля, сообщает в понедельник сайт ведомства. Ведомство напоминает, что в журнале The Lancet 22 декабря опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite, собранных по результатам лечения Навального. В сообщении ведомства отмечается, что исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники 20 сентября, а к 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

ФСИН считают, что "условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

***

Я вот тоже не понимаю, чего он уклоняется-то?

Сначала вошел в кому - и поди его оттуда достань.

Ладно, потом его сам президент отпустил лечиться за границу. Лежит, значит, лечится, от чего - непонятно. Наши пишут, что то ли от похмелья, то ли от диабета. Западные - про "Новичок". Кому верить? Вот ФСИН и требует - приходи, дорогой товарищ, к нам на освидетельствование, мы тебя чин-чином заактируем... А он ни в какую!

И вот, значит, год кончается, отчетность приближается, а Навальный не является, уклоняется, стало быть.

Был бы правильный уголовник - пришел бы, покаялся, дали бы досидеть в колонии с нормальными пацанами... А он же не является! И что с ним делать?

Придется, скрепя сердце, перевести его досиживать в колонию. Вот явится обратно в Россию, тут его в аэропорту под белые ручки - и в кутузку.

Ясное дело, теперь прилетит, как намыленный.

А.Б.



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