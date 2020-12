Коронавирус - коллективный иммунитет

Научно-популярный обзор, часть 2

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 (= общему числу инфицированных) в разных странах отличается очень сильно, и в некоторых достигает 60%. Для приближенной оценки общего числа инфицированных по общему числу заболевших можно использовать соотношение 15-20:1. Относительная смертность в мире сейчас составляет около 2,2% от общего числа заболевших, и она экспоненциально увеличивается с возрастом заболевших. Оценка порога коллективного иммунитета, необходимого для окончания распространения коронавирусной инфекции, варьируется от 25% до 67%, она ниже при учете дополнительных факторов. Впрочем, в Индии эпидемия затухает при уровне коллективного иммунитета около 15%. Вакцинация не понадобится в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета (выше 30%), но понадобится в странах с низким уровнем.

В Интернете существуют разные точки зрения о том, может ли образоваться коллективный (популяционный) иммунитет, достаточный для окончания распространения коронавирусной инфекции, вследствие естественного протекания инфекции, или же необходима массовая вакцинации.

Я решил проверить вопрос о формировании коллективного иммунитета, вместе с вопросом о стойкости иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, по первоисточникам – т.е. по научным статьям на эту тему, и на их основании написать научно-популярный обзор. По изложению этот обзор отличается от обычных научных обзоров большими подробностями, чтобы его могли понять читатели, не обладающие специальными знаниями.

Часть 1 этого обзора, посвященная индивидуальному иммунитету, опубликована ранее:

В ней сделан вывод, что коронавирус SARS-CoV-2 дает стойкий и длительный иммунитет, причем не только гуморальный (связанный с антителами), но и клеточный (связанный с T-лимфоцитами). Кроме того, около половины населения обладает перекрестным иммунитетом, вызванным коронавирусами животных.

Данная статья является частью 2 этого обзора и посвящена коллективному иммунитету и необходимости вакцинации.

Введение

Читатели, не обладающие специальными знаниями, могут посмотреть объяснение используемой терминологии в части 1.

Коллективный (популяционный) иммунитет – эффект сопротивления распространению инфекции в некоторой популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции личный (индивидуальный) иммунитет. Он может быть достигнут за счет передачи возбудителя инфекции (при заболевании или бессимптомном вирусоносительстве, естественный иммунитет) или за счет массовой вакцинации, а также при сочетании того и другого.

Для острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) принято считать, что 60-70% населения на определенной территории должны иметь личный иммунитет (вне зависимости от способа его формирования), чтобы достичь коллективного иммунитета. При достижении этого порога эпидемия ОРВИ на этой территории должна затухнуть.

Следует отметить, что в работах о коллективном иммунитете к коронавирусу SARS-CoV-2, рассмотренных здесь, в части 2 обзора, число лиц, имеющих антитела, обычно принимается равным числу инфицированных (зараженных) и числу имеющих иммунитет. При этом для коронавируса SARS-CoV-2 инфицированные в большинстве своем являются здоровыми вирусоносителями. Однако кроме гуморального иммунитета, связанного с антителами, имеется клеточный иммунитет, связанный с T-лимфоцитами. Он может проявляться и при отсутствии антител, что увеличивает число инфицированных и число имеющих иммунитет (см. часть 1 данного обзора).

Методология

Поиск научных статей на тему иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 был проведен на специализированном поисковом сайте Национальной медицинской библиотеки США (National Library of Medicine) по адресу:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Поиск был проведен по ключевым словам “Immunity” (Иммунитет) и “SARS-CoV-2”. Он был ограничен заголовками статей [Title], т.е. был выборочным, чтобы уменьшить число статей. Было обнаружено 103 статьи (дата поиска 30.11.2020, число статей постепенно возрастает).

Разумеется, выборочный поиск по заголовкам статей позволяет обнаружить не все статьи на тему иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, однако выборка является достаточно большой и, несомненно, представительной (репрезентативной).

Выбор статьей, подходящих для рассматриваемых тем, описан в части 1. Из выбранных 37 статей в части 1 были рассмотрены 27 работ. В части 2 рассмотрены остальные 10 статей, а также некоторые из рассмотренных в части 1.

Оценка уровня коллективного иммунитета

Наибольший интерес в отношении оценки уровня коллективного иммунитета в мире представляет глобальное аналитическое исследование, результаты которого опубликованы в статье O’Driscoll et al (2020) в ведущем мировом журнале Nature (Великобритания).

С одной стороны, в этом исследовании рассмотрена связь между относительной смертностью от общего числа заболевших и возрастом, а также полом. Для анализа использованы данные, имевшиеся для 45 стран в августе 2020 г. Показано, что если не считать группу 0-4 года, где относительная смертность немного выше, чем в трех последующих возрастных группах, эта смертность закономерно возрастает с увеличением возраста: от 0,001% для группы 5-9 лет до 8,29% для группы 80 и более лет.

Графическая зависимость относительной смертности от возраста для мужчин и женщин из этой статьи приведена на рис. 1. Следует учитывать, что шкала по оси Y (относительная смертность) является логарифмической, т.е. зависимость относительной смертности от возраста фактически близка к экспоненциальной.

В этой статье отмечена высокая смертность в домах престарелых, например, в Канаде, Швеции и Великобритании более 20% смертей пришлось на дома престарелых.

Отсюда следует, что по относительной смертности коронавирусная инфекция наиболее опасна для старших возрастных групп и мало опасна для лиц среднего возраста и особенно для детей и молодежи. Эти типичное поведение для обычной сезонной «жесткой» ОРВИ, поскольку лица старшего возраста часто имеют ослабленный иммунитет и различные хронические заболевания.

Рис. 1. Связь между относительной смертностью от общего числа заболевших и возрастом для мужчин и женщин согласно O’Driscoll et al (2020).

IFR (%) – отношение числа смертей к общему числу заболевших.

Age (years) – возраст (лет)

Women – женщины (розовые кружки слева в каждой группе)

Men – мужчины (синие кружки справа в каждой группе)

Кружки, обведенные черным – медианные данные.

Черные звездочки – медианные данные для старших возрастных групп, которые не включены в подгонку по модели.

На рис. 1 отдельно приведены данные для женщин (розовые кружки слева в каждой группе) и мужчин (синие кружки справа в каждой группе). И во всех группах по возрасту относительная смертность для мужчин выше, чем для женщин.

С другой стороны, в этой статье на основании исследований антител в 45 рассмотренных странах с общим населением 3,4 млрд. человек дана оценка среднего уровня общего числа инфицированных (имеющих антитела и иммунитет) на 01.09.2020, она составляет 5,27%. При этом распределение общего числа инфицированных по странам крайне неравномерно: от 0,06% в Южной Корее до 62,44% в Перу. В США оно составляло 14,37%, в Италии 4,45%, в Пакистане 3,94%, Индия и Россия в исследование не включены (перечислены страны, которые рассматриваются далее в данном обзоре).

Кроме этой статьи, при поиске было обнаружено еще две работы, где оценивают уровень достигнутого коллективного иммунитета на определенных территориях.

В работе Fiore et al (2020) описано исследование числа лиц с антителами в области Апулия (Южная Италия) в мае 2020 г. Доля таких лиц составила всего около 1,0% против около 5,2% в области Ломбардия (Северная Италия), наиболее пострадавшей весной от эпидемии.

Эти данные хорошо соответствуют информации, приведенной в статье Balzan (2020) (рассмотрена в части 1 данного обзора), о низкой заболеваемости и смертности от SARS-CoV-2 в Южной Европе (Средиземноморье), включая Южную Италию, а также данным для Италии в целом (4,45%) в статье O’Driscoll et al (2020).

В работе Zaidi et al (2020) описано исследование числа лиц с антителами в г. Карачи (Пакистан) в мае-июле 2020 г. Наличие антител показано приблизительно у 36% населения. Это заметно выше, чем данные для Пакистана (3,94%) в статье O’Driscoll et al (2020). Это можно объяснить тем, что Карачи – крупнейший город Пакистана с очень высокой плотностью населения, основной порт страны, и в нем инфекция должна была развиваться темпами, заметно превышающими средние для Пакистана.

Можно было бы предположить, что в странах третьего мира, при высокой плотности населения и незначительных ограничительных мерах, общее число заболевших и общее число инфицированных в % от населения страны должно быть выше, чем в развитых странах. Однако оказалось, что это не так, и во многих развитых странах общее число заболевших и, соответственно, общее число инфицированных даже выше, чем в странах третьего мира. Подробнее об этом см. в разделе «В каких странах вакцинация не понадобится».

Соотношение общего числа инфицированных и общего числа заболевших

На 01.09.2020 общее число заболевших в мире составляло 0,34% (здесь и далее подобная информация – по данным сайта Worldometer Coronavirus). Если условно принять, что для 45 стран, рассмотренных в статье O’Driscoll et al (2020), общее число заболевших также было 0,34%, то соотношение общего числа инфицированных (5,27%) общему числу заболевших составит около 15.

В начале октября 2020 г. было опубликовано сообщение:

ВОЗ считает, что около 10% жителей планеты могли быть инфицированы коронавирусом (ТАСС, 05.10.2020)

На день публикации этого сообщения общее число заболевших в мире составляло 0,46%. По этим данным соотношение общего числа инфицированных к общему числу заболевших составляет около 20.

Это соотношение, 15:20 к 1, можно использовать для приблизительной оценки общего числа инфицированных по общему числу заболевших в мире и в отдельных странах, и оно будет использоваться далее в этом обзоре.

Однако следует учитывать, что в отдельных странах общее число заболевших может быть как завышено вследствие включения бессимптомных вирусоносителей при массовом тестировании, так и занижено вследствие неполного охвата населения тестированием. В первом случае соотношение будет ниже, во втором выше. При этом чем больше общее число заболевших в отдельной стране, тем ниже должно быть это соотношение.

В настоящее время общее число заболевших в мире составляет 1,04% (данные 27.12.2020), отсюда можно предположить, что общее число инфицированных в мире уже достигло приблизительно 15-20%.

Оценка порога коллективного иммунитета, необходимого для окончания распространения коронавирусной инфекции

В ряде работ с применением методов математического моделирования дается оценка порога коллективного иммунитета, необходимого для окончания распространения коронавирусной инфекции.

В статье Venkatasen et al (2020) порог коллективного иммунитета в Индии оценивается приблизительно в 2/3 населения (это значение часто считается стандартным). В более оптимистичной публикации Ansumali et al (2020) другая группа индийских авторов утверждает, что коллективный иммунитет может быть достигнут приблизительно при 25% инфицированных. Это связано с тем, что они используют модель, учитывающую бессимптомных вирусоносителей (цитата, перевод здесь и далее мой):

«Отличительной особенностью COVID-19 является то, что, в отличие от предыдущих вирусных заболеваний, существует отдельная «бессимптомная» группа A, которая не проявляет никаких симптомов, но, тем не менее, может инфицировать других с той же скоростью, что и инфицированные пациенты с симптомами.»

В статье Britton et al (2020) сделан вывод, что из-за неоднородности популяции порог коллективного иммунитета может составлять около 43%, что существенно ниже классического уровня 60%.

В публикации Gomes et al (2020) дана оценка влияния индивидуальных различий в восприимчивости или воздействии SARS-CoV-2, которые снижают порог коллективного иммунитета от стандартных 60-70% в зависимости от коэффициента вариации. Так, при коэффициенте вариации 0 (отсутствие различий) порог составляет около 67%, а при коэффициенте вариации 1 он уменьшается до 30-45%.

Можно сделать общий вывод по этому разделу – учет дополнительных факторов снижает оценку порога коллективного иммунитета, необходимого для окончания распространения коронавирусной инфекции. При этом следует отметить, что в рассмотренных статьях не учитывается наличие перекрестного иммунитета, вызванного коронавирусами животных, который охватывает около половины населения (Le Bert et al, 2020, см. часть 1), что должно дополнительно снизить порог коллективного иммунитета.

Работы, заслуживающие отдельного рассмотрения

Три работы, в общем также посвященные оценке порога коллективного иммунитета, я хотел бы рассмотреть отдельно. Для них я решил привести цитаты, по моему мнению, отражающие их суть, и дать необходимые комментарии.

Статья Omer et al (2020), группа авторов из США:

«Население Соединенных Штатов составляет около 330 миллионов человек. На основании оценки Всемирной организации здравоохранения смертности от инфекции 0,5%, около 198 миллионов человек в Соединенных Штатах должны иметь иммунитет, чтобы достичь порога коллективного иммунитета примерно в 60%, что приведет к нескольким сотням тысяч дополнительных смертей. Если предположить, что до сих пор было инфицировано менее 10% населения, [Anand et al, 2020] с индуцированным инфекцией иммунитетом продолжительностью от 2 до 3 лет (продолжительность неизвестна), индуцированный инфекцией коллективный иммунитет на данном этапе нереалистичен для борьбы с пандемией. Вакцины против SARS-CoV-2 помогут достичь порога коллективного иммунитета, но эффективность вакцины(вакцин) и охват вакцинацией еще нужно будет увидеть.»

Приведенная в рассматриваемой статье оценка общего числа инфицированных менее 10% от населения – на основании результатов исследования антител в США в июле 2020 г. (Anand et al, 2020). По данным O’Driscoll et al (2020) оценка общего числа инфицированных в США на 01.09.2020 – 14,37%. На 27.12.2020 общее число заболевших в США составляло 5,9% от населения страны, применение соотношения 15-20 в данном случае даст завышенную оценку общего числа инфицированных, при соотношении 10 эта оценка – около 59%. Полагаю, что при таком уровне инфицированных вакцинация в США не очень будет нужна. Можно отметить, что пик по числу новых заболевших в сутки в этой стране, вероятно, пройден 18.12.2020, хотя пик по числу оставшихся больных еще не достигнут.

При этом указанная в рассматриваемой статье оценка ВОЗ для относительной смертности 0,5% от числа инфицированных выглядит завышенной. В настоящее время относительная смертность в мире составляет около 2,2% от общего числа заболевших (данные 27.12.2020), или около 0,11-0,15% от общего числа инфицированных (при использовании соотношения 15-20), и эта относительная смертность постепенно уменьшается.

В целом я согласен с оценкой, приведенной в статье Omer et al (2020). При недостаточном уровне коллективного иммунитета в отдельной стране (США или другой) вакцинация может помочь, если будет эффективная вакцина и охват вакцинацией.

Статья Signorelli et al (2020), группа авторов из Италии + один из Бельгии:

«Пока рано делать выводы о появлении в Бергамо коллективного иммунитета. Ранние надежды на коллективный иммунитет при гораздо более высоком уровне серопозитивности, наблюдавшемся (66%) после первой волны COVID-19 в Манаусе в бразильском регионе Амазонки (Buss et al, 2020) теперь уступают место разочарованию, поскольку в этом районе наблюдается возрождение вируса (Financial Times, 2020). Мы хотим видеть рост уровня серопозитивности, отражающий предыдущий контакт с вирусом, чтобы дать нам надежду на то, что пандемия сможет преодолеть свой пик. Однако до тех пор, пока мы не сможем найти достаточно эффективную вакцину, мы должны сохранять бдительность и продолжать применять наши меры сдерживания и смягчения последствий «локдауном». Органам здравоохранения необходимо продолжать мониторинг серопозитивности в объективных исследованиях населения, чтобы понять, как развивается пандемия и как развивается иммунитет населения. Однако пока еще слишком рано категорически утверждать, что имеется или будет коллективный иммунитет на определенном уровне серопозитивности, который в недавнем исследовании оценивается в 60% (Omer et al, 2020). Поэтому опасно и необоснованно с точки зрения науки пропагандировать использование коллективного иммунитета в качестве средства борьбы с пандемией в настоящее время.»

(Серопозитивность – положительный тест на антитела.)

Авторы рассматриваемой статьи считают недостаточным для коллективного иммунитета уровень положительных тестов на антитела в провинции Бергамо (одной из наиболее пострадавших весной в Северной Италии) – по приведенной ими информации 42% в восточной части и 22% в западной (данные исследований в июне-июле 2020 г.), и даже 60%, предлагаемый Omer et al (2020), как и многими другими. При этом они исходят из данных для бразильского г. Манаус, где в конце сентября – начале октября 2020 г. наблюдался некоторый подъем числа заболевших в сутки (Financial Times, 2020) при достигнутом ранее высоком уровне положительных тестов на антитела. На основании этого авторы рассматриваемой статьи считают вакцинацию необходимой.

Конечно, 22-42% положительных тестов в Бергамо оставляют возможность для дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом среднее число инфицированных в Италии по итогам весенней волны было не 22-42%, а гораздо меньше. Согласно O’Driscoll et al (2020) на 01.09.2020 число инфицированных в Италии составляло 4,45%.

Однако тестирование в Манаусе, которое проводили с февраля по август 2020 г, при использовании методики производителя тестов дало максимальный уровень положительных тестов 46,3% в июне, который уменьшался в июле-августе, соответственно 36,5% и 27,5%, а 66% –это расчетная оценка в августе с учетом поправок, а не реальное определение (Buss et al, 2020). Поэтому утверждение Signorelli et al (2020), что в Манаусе наблюдался уровень серопозитивности 66%, является неверным.

Отсюда следует, что не обосновано критическое отношение Signorelli et al (2020) к порогу коллективного иммунитета 60%.

Для оценки состояния дел в Италии в настоящее время ниже приведены графики для этой страны (по данным сайта Worldometer Coronavirus) числа новых заболевших в сутки на 1 млн. (рис. 2) и числа смертей в сутки на 1 млн. населения страны (рис. 3), а также числа оставшихся больных в % от населения страны (рис. 4) за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Рис. 2. Число новых заболевших в сутки на 1 млн. населения страны в Италии за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Рис. 3. Число смертей в сутки на 1 млн. населения страны в Италии за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Рис. 4. Число оставшихся больных в % от населения страны в Италии за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Из этих графиков видно, что осенний пик заболевания в Италии пройден 13.11.2020 по числу новых заболевших в сутки и 22.11.2020 по числу оставшихся больных. Пик числа смертей в сутки наблюдался несколько позже, 03.12.2020.

При этом общее число заболевших составляет 3,39% от населения страны при относительной смертности 3,51% от общего числа заболевших (данные 27.12.2020) с тенденцией к уменьшению. При соотношении 15 оценка общего числа инфицированных в настоящее время – около 51%.

Все эти данные подтверждают, что Италия подошла к порогу коллективного иммунитета и эпидемия в ней стала затухать еще до начала вакцинации. Поэтому полагаю, что оценка Signorelli et al (2020) не соответствует реальному ходу событий в Италии, и вакцинация в этой стране не понадобится.

Статья Vignesh et al (2020), группа авторов из Индии, один из них сейчас работает в США:

«Таким образом, с учетом иммунологических и эпидемиологических последствий, достижение естественного коллективного иммунитета за счет серьезной заболеваемости и смертности во всем мире в отсутствие эффективной и безопасной вакцины представляется надуманным и, по-видимому, неосуществимым решением. Поскольку очень много вакцин тестируется на различных фазах клинических испытаний, доступность эффективной вакцины кажется единственным путем вперед в этой войне с COVID-19. Вторя заявлениям д-ра Anthony Fauci, в то время как в ближайшем будущем станет доступной вакцина со скромной эффективностью, необходимо противодействовать антинаучным и антивакцинальным кампаниям, и необходимо сотрудничество широкой общественности для достижения эффективного и успешного коллективного иммунитета против COVID-19.»

В действительности ни заболеваемость в мире (1,04% от всего населения Земли 27.12.2020, т.е. прочти за год), ни смертность (около 2,2% от общего числа заболевших) для коронавирусной инфекции нельзя считать серьезными, это обычные показатели сезонной «жесткой» ОРВИ. Не тянет коронавирусная инфекция на серьезную, как ни стараются сторонники этой позиции. Поэтому все упреки авторов этой статьи выглядят очень преувеличенными и натянутыми.

Что касается Anthony Fauci, то я о нем первый раз слышу, и у меня нет желания выяснять, кто это такой (хотя соответствующая ссылка в этой публикации есть).

Поскольку авторы рассматриваемой статьи – из Индии, то естественно, что необходимость вакцинации они должны в первую очередь относить к своей стране. Но если сопоставить эту статью с публикациями других индийских авторов, рассмотренных в данном обзоре, то они совершенно не проявляют какой-либо озабоченности в отношении вакцинации.

Так, в упомянутой выше статье Venkatasen et al (2020) указано, что иммунитет может быть естественным или вызван вакцинацией, и о вакцинации сказано только: «Поскольку COVID-19 является крайне заразным заболеванием, это показывает значение степени вакцинации в нашем обществе.» А в публикации Ansumali et al (2020) вопрос о вакцинации вообще не поднимается.

В части 1 данного обзора была рассмотрена статья Chinnaswamy (2020), в которой автор выдвигает предположение, что в Индии необычно продолжительное распространение инфекции и относительно низкий уровень относительной смертности являются следствием тренированного врожденного иммунитета, который возникает из-за постоянного воздействия различных эндемичных патогенов (что свойственно не только Индии, но и другим тропическим странам). Не исключая этого, можно выдвинуть предположение, что воздействие определенных эндемичных патогенов может давать специфический приобретенный иммунитет.

Несоответствие между взглядами Vignesh et al (2020) и взглядами других индийских авторов выглядит по меньшей мере странным.

Для оценки состояния дел в Индии в настоящее время ниже приведены графики для этой страны (по данным сайта Worldometer Coronavirus) числа новых заболевших в сутки на 1 млн. (рис. 5) и числа смертей в сутки на 1 млн. населения страны (рис. 6), а также числа оставшихся больных в % от населения страны (рис. 7) за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Рис. 5. Число новых заболевших в сутки на 1 млн. населения страны в Индии за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Рис. 6. Число смертей в сутки на 1 млн. населения страны в Индии за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Рис. 7. Число оставшихся больных в % от населения страны в Индии за период с 15.02.2020 по 27.12.2020.

Из этих графиков видно, что в Индии была только одна волна, в отличие от стран Европы, Северной Америки и других. Пик заболевания в Индии пройден 16.09.2020 по числу новых заболевших в сутки и 17.09.2020 по числу оставшихся больных. Пик числа смертей в сутки наблюдался 15.09.2020 (аномально высокое число смертей 16.06.2020 явно является статистическим выбросом). С тех пор число оставшихся больных, а также число новых заболевших в сутки и число смертей в сутки стабильно идут на спад.

При этом общее число заболевших составляет всего 0,74% от населения страны при относительной смертности 1,45% от общего числа заболевших (данные 27.12.2020). Исходя из соотношения 20, общее число инфицированных в Индии сейчас должно составлять около 15% от населения страны. Однако в этой огромной стране весьма вероятно наличие заметного числа незарегистрированных больных, а также неполный охват населения тестированием на антитела, почему фактическое общее число заболевших и общее число инфицированных могут быть выше.

Все эти данные подтверждают, что Индия уже достигла порога коллективного иммунитета и эпидемия в ней затухает. Поэтому полагаю, что оценка Vignesh et al (2020) совершенно не соответствует ходу событий в Индии.

Поскольку массовая вакцинация в Индии, учитывая ее большое население, в ближайшем будущем невозможна, полагаю, что Индия сможет обойтись вообще без вакцинации. Вероятно, для окончательного спада эпидемии в Индии понадобится еще 3-5 месяцев.

И поскольку население Индии составляет около 18% от населения Земли, ход эпидемии в этой стране оказывает большое влияние на ход эпидемии м мире.

«Анафема» противникам вакцинации

Signorelli et al (2020) высказывают свое критическое отношение к противникам вакцинации в умеренной форме:

«Поэтому опасно и необоснованно с точки зрения науки пропагандировать использование коллективного иммунитета в качестве средства борьбы с пандемией в настоящее время.»

Vignesh et al (2020) в этом отношении выражаются более экспрессивно:

«…в то время как в ближайшем будущем станет доступной вакцина со скромной эффективностью, необходимо противодействовать антинаучным и антивакцинальным кампаниям, и необходимо сотрудничество широкой общественности для достижения эффективного и успешного коллективного иммунитета против COVID-19.»

Эти обвинения вызывают определенные ассоциации. Например, с борьбой с вейсманистами-морганистами в нашей стране в 1940-50-е годы, или с реакцией в Европе и Америке на выход в свет книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1859 г. До уровня святейшей инквизиции, конечно, не дотягивает, но «анафемой» считать можно.

Хотя я могу предположить, что авторы подобных публикаций действительно верят в то, что они пишут, у меня возникает естественное подозрение в их ангажированности.

Особенно если учесть ссылку Signorelli et al (2020) на Financial Times, рупор глобального финансового капитала, который активно поддерживает сторонников вакцинации. Чего стоит хотя бы «боевое» название статьи в этой газете, на которую ссылаются Signorelli et al (2020): «Горячие точки возрождения Covid разрушают веру в «коллективный иммунитет».

В каких странах вакцинация не понадобится

Из рассмотренных статей (особенно O’Driscoll et al, 2020) можно сделать логический вывод. Необходимость вакцинации в конкретной стране зависит от достигнутого в ней уровня естественного коллективного иммунитета (общего числа инфицированных).

Если в какой-то стране этот уровень достаточно близок к порогу коллективного иммунитета, необходимого для окончания распространения коронавирусной инфекции (60-70%, в некоторых странах меньше), то там не стоит беспокоиться о вакцинации.

Однако ориентироваться надо не на статью O’Driscoll et al (2020), данные в которой к концу этого года устарели, а на данные сайта Worldometer Coronavirus, где можно сделать сортировку (по возрастанию или убыванию) по колонке Tot Cases / 1M pop (число случаев на миллион населения, ppm, 1% = 10 000 ppm).

Для приближенной оценки уровня коллективного иммунитета в отдельной стране можно общее число заболевших в % от населения этой страны умножить на 7 при общем числе заболевших более 8%; 9 при 7-8%; 10 при 5-7%; 12 при 4-5%; 15 при 3-4%; 20 при менее 3%.

Ниже приведено начало этого списка, перечислены страны с общим числом заболевших более 5% (сортировка по убыванию, данные 27.12.2020), с оценкой уровня коллективного иммунитета, сделанной мною.

Страна Общее число заболевших, % от населения страны Оценка уровня коллективного иммунитета, % Андорра 10,1 71 Черногория 7,43 67 Люксембург 7,26 65 Сан-Марино 6,57 66 Чехия 6,26 63 США 5,90 59 Французская Полинезия 5,87 59 Грузия 5,56 56 Словения 5,52 55 Бельгия 5,49 55 Армения 5,32 53 Панама 5,32 53 Бахрейн 5,30 53 Лихтенштейн 5,29 53 Катар 5,10 51 Хорватия 5,01 50

Как видите, в начале этого списка идут страны Европы, а также США. И только потом появляются страны третьего мира. Полагаю, что страны в начале этого списка близки к порогу коллективного иммунитета или уже достигли его. Страны в средней части списка достигнут его несколько позже.

В средней части списка находится и Россия, где еще в июле было сообщение об уровне коллективного иммунитета около 26% в стране:

Роспотребнадзор оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26% (Интерфакс, 15.07.2020);

а в ноябре сообщали об уровне около 50% в Москве:

Около 50% населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусу (ТАСС, 26.11.2020).

Естественно, этот уровень распределяется по регионам неравномерно. Сейчас в России общее число заболевших составляет 2,11% (данные 28.12.2020), поэтому оценка среднего уровня коллективного иммунитета – около 42%.

Полагаю, что во всех странах, где общее число заболевших в настоящее время выше 1,5% (что соответствует уровню коллективного иммунитета около 30%), эпидемия затихнет сама собой при достижении порога коллективного иммунитета в течение нескольких месяцев даже вообще безо всякой вакцинации.

Тем более, что большинство стран третьего мира просто не имеют возможности для организации собственного производства вакцин, а развитые страны смогут поставлять им вакцины, только когда удовлетворят собственные потребности. По всей видимости, к этому времени этим странам третьего мира вакцины будут уже не нужны.

В каких странах вакцинация понадобится

Вакцинация понадобится только в тех странах, где, по причине изоляции, принятых мер или по иным причинам, удалось остановить развитие коронавирусной инфекции.

Ниже приведены страны с самым низким уровнем общего числа заболевших, менее 100 ppm (0,01%, что соответствует уровню коллективного иммунитета около 0,2%) (из того же списка, что в предыдущем разделе, при сортировке по возрастанию, данные 27.12.2020).

Страна Общее число заболевших, ppm от населения страны Вануату 3 Лаос 6 Танзания 8 Самоа 10 Вьетнам 15 Западная Сахара 17 Камбоджа 22 Соломоновы острова 24 Восточный Тимор 31 Тайвань 33 Фиджи 51 КНР 60 Бурунди 67 Маршалловы острова 67 Йемен 69 Макао 70 Папуа – Новая Гвинея 86 Таиланд 88

Видимо, сюда надо добавить Северную Корею, где больных коронавирусной инфекцией нет вообще, почему она отсутствует на сайте Worldometer Coronavirus. И получается, что в этом списке больше всего стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Можно предположить, что вакцинация целесообразна в странах, где общее число заболевших в настоящее время ниже 0,1% (что соответствует уровню коллективного иммунитета около 2%). Но в этих странах сейчас низкий уровень заболеваемости и вообще благополучная ситуация, поэтому торопиться с вакцинацией «сырыми» вакцинами им ни к чему.

Страны, которых общее число заболевших составляет от 0,1% до 1,5% (что соответствует уровню коллективного иммунитета приблизительно от 2% до 30%) образуют «переходную зону», необходимость вакцинации в этих странах будет зависеть от последующего развития эпидемии.

Например, в Индии, которая входит в эту группу (0,74%), вакцинация не понадобится, поскольку эта страна уже достигла порога коллективного иммунитета, как показано выше.

При этом «ковид-паникеры» во всех странах пусть вакцинируются, чтобы не паниковали.

Естественно, вакцинация не нужна тем, у кого есть антитела и иммунитет.

И совершенно ни к чему проводить вакцинацию детей и молодежи – для них коронавирусная инфекция практически не представляет опасности.

А тем временем в мире

Пик по числу новых заболевших в сутки в мире, вероятно, пройден 17.12.2020. Хотя пик по числу оставшихся больных еще не достигнут, осенняя (точнее, осенне-зимняя) волна должна пойти на спад.

Будет ли весной новая волна? Скорее всего, будет, но она не охватит или только незначительно охватит страны, где много инфицированных, и потому в целом должна быть слабее осенней.

Заключение

В очередной раз – «кому выгодно?»

Во всех странах крупные фармацевтические компании – производители вакцин получат огромные прибыли, перед которыми прибыли производителей масок будут выглядеть жалкими грошами. Поэтому производители вакцин активно проталкивают вакцинацию, предпочтительно быструю и массовую, даже там, где в этом вообще нет необходимости.

При этом, как правило, вакцинация будет бесплатной для вакцинируемых, но ее оплатит государство, т.е. деньги на вакцинацию все равно будут вынуты из карманов простых людей.

Как я уже писал ранее, эпидемия коронавируса – это прикрытие для начала глобального экономического кризиса. А вакцинация – это способ извлечения прибыли за счет простого населения даже в условиях этого кризиса. «Кому война, кому мать родна».

При этом вакцинация в принципе должна уменьшить уровень истерии и психоза, раздуваемый в мире организаторами экономического кризиса и фармацевтическими компаниями. Но они в этом не заинтересованы, поэтому нам будут регулярно подбрасывать информацию о новых штаммах коронавируса SARS-CoV-2, об обнаруженных опасных последствиях коронавирусной инфекции, о нестойком иммунитете, а также о возможных эпидемиях новых заболеваний и т.д. Следует относиться к этому, как к вражеской пропаганде в мировой информационной войне глобального финансового капитала против народов мира, хотя в ней, для создания иллюзии достоверности, будут присутствовать элементы истины.

***

На основании всего вышеизложенного поздравляю всех с наступающим Новым, 2021 годом, который должен стать годом завершения эпидемии коронавирусной истерии!

Михаил Яхкинд

канд. техн. наук, специалист в области фармацевтики, химии и биотехнологии

