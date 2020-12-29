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Московский листок

В России появились первые физлица-иноагенты

Опубликовано 29.12.2020 в разделе комментариев 0

В России появились первые физлица-иноагенты

Министерство юстиции 28 декабря впервые включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. В список попали правозащитник Лев Пономарев, главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин, журналист "Север.Реалии" Людмила Савицкая, журналист "Радио Свобода" Сергей Маркелов и петербургская художница Дарья Апахончич.

В пятницу Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Теперь он поступит на подпись к президенту. Новые правила позволяют признавать "иностранными агентами" обычных граждан и организации без юрлица, которые занимаются в России любой политикой и получают зарубежную помощь. Также иноагентом могут признать аккредитованных в России иностранных журналистов, если они будут заниматься деятельностью, связанной с функциями иноагента. СМИ должны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.

 



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