"Северсталь" простила сыну Черномырдина долг в 18 млрд рублей

ПАО "Северсталь" отказалось от своих финансовых претензий к Виталию Черномырдину, сыну бывшего российского премьера Виктора Черномырдина, сумма которых составляет 18,23 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Ходатайство «Северстали» поступило в Арбитражный суд города Москвы 15 декабря 2020 года. 24 декабря суд принял отказ компании от требований. Виталий Черномырдин исключен из реестра кредиторов. Весной 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ признал Виталия Черномырдина банкротом. Его долг начал формироваться в начале 2000-х, когда он был основным владельцем Яковлевского рудника в Белгородской области. В 2013 году рудник взял кредит в Газпромбанке, по которому Черномырдин-младший выступил поручителем. В результате заемщик не смог вернуть кредит, и долги выкупила "Северсталь" Алексея Мордашова.