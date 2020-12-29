Изрыгнут из лона и этапирован в Москву

Схимонаху Сергию (Романову) предъявлено по трем статьям Уголовного кодекса. Сергия могут привлечь за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправство и за склонение к самоубийству по статьям 148, 330 и 110.1 УК РФ соответственно. В настоящее время попа-расстригу этапировали в Москву для избрания судом меры пресечения.

Ранее в этот день полиция провела обыски на территории Среднеуральского женского монастыря, который был в июле захвачен отлученным от церкви монахом.

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Не понимаю - радость же, скрепы и возвращение к традициям: еретики, анафемы...

Какие "меры пресечения" не возьму в толк разве что? Усечения, наверно. Усекновение языка, дабы не смущал православных, пока его в железной клетке везут в Москву. А в столице суд скорый и справедливый: хулу на предстоятеля и светские власти изрыгоша? Изрыгоша! Сестрие побиваша и из обители изгоняша? Изгоняша! С Сатаной сношашеся и наущения бесовские исполняша? Еще какоша, дохренаша!

Возразить нечего - а чего возразит без языка-то...

И тут же немедленно бить кнутом, ноздри рвать и по усекновению головы отправить в дальний монастырь в бурятские земли. А там нечистый прах его изжечь в пещи огненной, зарядить в пушку и пальнуть в сторону американской земли, где всяческая скверна и содомиты.

В назидание умов и для смягчения нравов.

А на Москве по сему случаю учредить орудийный салют, народные гуляния и "Дом-3" для постящихся.

А.Б.