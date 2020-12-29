Молдавская шионка получила по заслугам!

Мосгорсуд признал экс-члена правления "Интер РАО" уроженку Молдавии Карину Цуркан виновной в шпионаже, ее приговорили к 15 годам колонии общего режима. Коллегия из трех судей рассматривало дело в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом "секретно".

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

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Да-да, раздавим их пёсьи головы...

Однако какую гостайну могут составлять поставки электроэнергии другому государству, причем в настоящее время считающему себя находящимся в состоянии войны с Россией - то есть никак не заинтересованной в сохранении каких-то сведений в тайне?

К примеру, США только что закупили на Украине партию радиолокационных станций (РЛС), используемых для освещения надводной обстановки и целеуказания. Техника понадобилась США для «изучения противника», поскольку Россия и Китай используют такие же модели РЛС или их аналоги собственного производства...

Это чисто академический интерес.