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Московский листок

У молдавской шпионки Цуркан изъяли 656 миллионов рублей

Опубликовано 29.12.2020 в разделе комментариев 0

У молдавской шпионки Цуркан изъяли 656 миллионов рублей

Суд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у бывшего топ-менеджера российской компании "Интер РАО" Карины Цуркан, приговоренной к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Цуркан, Ивана Павлова, изъятые у его подзащитной деньги были заработаны в результате законной бизнес-деятельности. "Карина Цуркан обеспеченный человек, работала в бизнесе, руководила одним из самых мощных направлений "РАО". У нее были доходы, сопоставимые с изъятым. Но наши процессуальные оппоненты никак не мотивировали основу решения об изъятии этих денег", - сказал адвокат.

Напомним, Мосгорсуд во вторник приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Наказание бывшая топ-менеджер будет отбывать в колонии общего режима. В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, все материалы этого дела проходят под грифом "секретно".

По версии следствия, в 2004 году Карина Цуркан была завербована службой информации и безопасности Молдавии. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества. В нем были сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Их Цуркан передала молдавской спецслужбе.

Фигурантка дела отрицает свою вину, заявляя, дело о шпионаже связано с попыткой сместить ее с должности.

 



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