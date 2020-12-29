Зарплаты российских чиновников выросли на 12,9% за год

Средняя зарплата госслужащих в прошлом году выросла на 12,9% и составила 60 тысяч рублей, следует из данных Росстата.

В центральных аппаратах федеральных органов власти зарплаты повысились на 10,6% — до 140 тыс. руб. В законодательных органах власти она выросла на 1,2%, до 170 800 рублей, в органах исполнительной власти — на 11,2%, до 128 200 рублей, в судебных органах власти и прокуратуре — на 11,7%, до 120 700 рублей, в других органах власти — на 8,1%, до 178 300 рублей.

Средняя зарплата региональных чиновников поднялась до 55,7 тыс. рублей. При этом в федеральных госорганах она составила 49,9 тыс. рублей, а в госорганах субъектов РФ достигала 69,4 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата муниципальных служащих — 45,5 тыс. рублей.

Общая численность госслужащих в России на конец 2019 года, по данным Росстата, составляла 727 500 человек.