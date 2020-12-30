Как поссорились Сергей Семёнович и Павел Николаевич

Не будем держать интригу, признаемся сразу: речь идёт о Сергее Собянине и Павле Грудинине. У Павла Николаевича дела, скажем так, не хороши: суд назначил ему штраф в один миллиард рублей за нарушения при акционировании ЗАО «Совхоз имени Ленина», а сбор денег с наивных телезрителей особых успехов не дал. По его же сведениям, собрано около 50 миллионов, это 5% от нужной суммы. Негусто.

Вдобавок – идёт война не на жизнь, а на смерть – с главным акционером ЗАО, которым стала компания Рота-АГРО, принадлежащая Дмитрию Саблину. Война идёт по большей части в Сети, посредством статей и ботов в соцсетях. Хотя кое-что происходит и в оффлайне. Так, «саблинцы» создали в посёлке Совхоза общественную организацию «За Совхоз, За людей, За достойное будущее» (среди местных – «ЗаЗаЗа» или «Зараза»), которая уже попробовала отжать у Пал Николаича здание Дома культуры.

Но, вернёмся к Сети. За каждым ботом в итоге стоит живой человек, с именем и фамилией, получающий денежку за каждый опубликованный байт.

Поклонники красного капиталиста, провели небольшое расследование о том, кто собственно говоря координирует медийные атаки на клубничного короля. Или, как модно сейчас говорить – деанон. Выяснилось, что это – некая Манжелей Елена Дмитриевна. Подробнее можете посмотреть на их ресурсах:

https://vk.com/len_s_a?w=wall-196813982_4249 https://www.instagram.com/p/CJYITw9JLp4/

https://www.facebook.com/groups/207129847327171/permalink/309015903805231

Не Навальный, конечно, но кое-что там есть.

Самое интересное: выяснилось, что воюют с Грудининым сотрудники ООО «МИТ», 51% которого принадлежит Департаменту имущества города Москвы. А возглавляет МИТ – господин Шелухин, советник вице-мэра Москвы, господина Горбенко.

Понятно дело, что без санкции тех, кто в мэрии отвечает за пиар и выборы – а сегодня это госпожа Сергунина и её зам. – Алексей Немерюк – подобная деятельность была бы невозможна.

С другой стороны, Собянин ранее держался в стороне от атак на клубничного короля… В чём же дело?

Всё до банального просто: земля. Территория Совхоза имени Ленина прилегает непосредственно к МКАДу, границе Москвы и отлично подходит для жилой застройки. Заметим, что сам Грудинин, развешивая членам КПРФ лапшу об «уникальном сельхозпредприятии», построил в посёлке Совхоза 5 небоскребов, что явно куда прибыльнее чем клубника.

Не питая симпатий ни к одной из сторон конфликта, можно лишь констатировать, что если к атаке на земли Совхоза имени Ленина подключились структуры Собянина – то, очевидно, что дела «народного предприятия» плохи. На месте клубничных плантаций вырастут небоскребы.

И ещё один пикантный момент вскрыло расследование: Елена Манжелей, работающая против кандидата в президенты от КПРФ Грудинина – родная дочь Дмитрия Владимировича Манжелея. Который, в свою очередь – возглавляет муниципалитет московского района Щукино. А назначен он на этот пост председателем Совета депутатов, избранным от КПРФ Андреем Гребенником.

Вот такой семейный подряд: папа работает на КПРФ, дочь – против, на мэрию. К московской мэрии вопросов нет, тут давно всё ясно. Но, наверное, можно поинтересоваться у товарищей из КПРФ: вам как, ничего не жмёт?