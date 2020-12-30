Путин поздравил нас с новыми вытрезвителями

Путин довольно оригинально поздравил граждан с Новым годом - подписал закон о возрождении системы платных вытрезвителей с 1 января 2021 года. Совет федерации одобрил этот закон 25 декабря, на "католическое" рождество, тоже, видать, не случайно.

Вытрезвители могут быть открыты на базе государственно-частного партнерства. Путин также подписал сопутствующий закон с поправками к закону «О полиции». В соответствии с ними сотрудники правоохранительных органов могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

То есть "услугу" будут оказывать сотрудники полиции при исполнении, а получать за нее деньги станут частные лица - или сотрудники все той же полиции, но в частном порядке?

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко ранее говорил, что ночь в вытрезвителе будет в среднем стоить 1,5 тысячи рублей. В принципе, по-божестки - в советском вытрезвителе брали по 25 рублей, а после горбаческого указа цены еще выросли. В принципе, можно сэкономить на гостинице - нажрался "в соплю", а тут тебя подобрали, доставили к месту ночлега, и за все про все - очень скромные деньги.

Правда, в сильный мороз можно промахнуться - нажрешься, уснешь в сугробе, а наряд мимо проедет... Так и замерзнуть можно. Но летом - самое что надо, только валяться нужно на видном месте.

Но зная нравы нашей полиции, не думаю, что пребывание в вытрезвителе будет очень уж комфортным для пьющих граждан. И, скажем, в комплекс услуг будет входить аккуратный бланш под глазом у клиента? Будет ли предоставлен выбор - под правым или под левым?

Будут ли вытрезвляемых высаживать на бутылки из-под шампанского?

Будет ли в приемном покое висеть портрет Президента РФ с выдержкой из закона? Ну, чтоб посетители знали, кого благодарить и за что...

А.Б.