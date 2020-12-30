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Московский листок

В Алматы бастовали работники стратегического предприятия

Опубликовано 30.12.2020 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В Алматы бастовали работники стратегического предприятия

Источник: http://socialismkz.info/?p=25360

29 декабря в Алматы прошла забастовка водителей государственного коммунального предприятия «Алматы Су» («Водоканал»), учредителем которого является акимат города. Водителей в их требованиях поддержали и остальные работники предприятия, хотя оно и является стратегическим, где запрещены забастовки.

Водители требовали повышения мизерных зарплат, а также сетовали на отсутствие премий и наличие ненормированного рабочего дня. Начальство же установило драконовский режим штрафов, увольнений и взяток при приеме на работу, как указывают бастующие водители «Алматы Су». Естественно, что работодатели отрицают при запросах журналистов о каких-то социальных проблемах.

Как и на множестве подобных бюджетных организаций, полностью безмолвствует официальный профсоюз, входящий в Федерацию профсоюзов Казахстана. Такую же картину мы наблюдали и с протестами медиков, требовавших повышения заработной платы, выплаты надбавок за работу с ковидными больными и улучшения условий труда.

Власти города пообещали бастующим выполнить их требования и рассмотреть вопросы повышения условий труда и нормирования рабочего дня. Победная забастовка может воодушевить других работников бюджетных организаций и частных предприятий к проведению подобных забастовок.

Этот случай еще раз показывает, что добиться уступок и даже смены руководства можно только посредством скоординированных массовых активных действий, забастовок, митингов и акций протеста. Рабочие могут многого добиться, объединившись и выставив единые требования, отбросив страх и увещевания желтых профсоюзов.



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