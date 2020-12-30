Никакого доверия существующим партиям крупного капитала!

Мы видим сейчас в Казахстане абсолютное отсутствие альтернативы на предстоящих парламентских выборах 10 января, особенно после отказа формально оппозиционной ОСДП принимать участие в гонке. В итоге места в Мажилисе будут распределены между оставшимися пяти партиями в зависимости от желания Нурсултана Назарбаева и его окружения.

Несмотря на его заявления об уходе, он остается суперарбитром и возглавляет пирамиду власти крупного капитала, будучи также главой Совета безопасности, которому подчиняются все силовые ведомства и ветви власти. Поэтому еще задолго до самих выборов результаты уже определены заранее, а места среди 98-м депутатов по партийным спискам и 9-ти депутатов от марионеточной Ассамблеи народов Казахстана тщательно распределены Акордой.



Под видом «выборов» формируются усиленно новые олигархические партии, в частности, раскручивается личная партия Тимура Кулибаева – «Адал» («Справедливый»), получившая непосредственную поддержку от Национальной палаты предпринимателей. Другая олигархическая партия «Ак жол» («Светлый путь») стала прибежищем отпетых националистов, таких как Маргулан Боранбай и возглавляет кампанию по запрету коммунистической идеологии, по признанию «Голодомора», а её лидер Азат Перуашев в свое время инициировал повышение пенсионного возраста и многие антисоциальные реформы в стране.



Таким образом, лавры забирают три основные олигархические партии – центристский «Нур Отан», возглавляемый Нурсултаном Назарбаевым, национал-либеральный правый «Ак жол» и центристский «Адал». Их подпирает партия крупных латифундистов и сельских предпринимателей «Ауыл», который не был в составе Мажилиса, но сейчас имеет также шансы быть пропущенным для пущей «демократии» в состав нижней палаты парламента.



Народная партия Казахстана, отказавшаяся от слова «коммунистическая» в названии, курируемая и формируемая Комитетом национальной безопасности (КНБ) призвана перетянуть на себя весь условный левый спектр. Сценаристы из Акорды намерены притянуть к ней даже аудиторию социал-демократов из ОСДП, которая отказалась на своём съезде участвовать в выборах и объявила бойкот.

Сейчас данная партия, возглавляемая офицером действующего резерва КНБ Айкыном Конуровым, преследовавшим ранее коммунистов из ликвидированной пять лет назад Компартии Казахстана, занялась откровенным популизмом, призывая списать все кредиты населению и снизить пенсионный возраст. Это, несмотря на то, что депутаты от этой партии голосовали за повышение пенсионного возраста для женщин, за драконовский Трудовой Кодекс, Земельный Кодекс, отдающий землю в руки иностранных компаний, за антирабочий закон «О профсоюзах», за антинародный Кодекс о здравоохранении, за статьи в Уголовном Кодексе, карающих за профсоюзную деятельность и забастовки.



В общем её задача состоит в том, чтобы аккумулировать на себя социально-протестные голоса граждан, а также части политически активной молодежи. С большим рвением обслуживают эту псведопартию также многочисленные проплаченные «левые» блогеры и активисты, многих из которых подозревали в работе на спецслужбы. Правда, после смены названия, многие, кто называл себя коммунистами стали более осторожно или отрицательно относиться к данной партии.



Ясно, что это такая же партия крупного капитала, являющаяся частью назарбаевской политической системы и сателлит «Нур Отана», как и все другие в стране. При этом несмотря на формальное смягчение закона о партиях, ни одна новая зарегистрирована не была, а независимым наблюдателям фактически запретили участвовать в наблюдении за голосованием по распоряжению ЦИКа.

То есть, правящая верхушка полностью подстраховалась, убрав с арены еще пять лет назад последнюю оппозиционную Компартию Казахстана, фактически заставила ОСДП отказаться от участия в предвыборной гонке, тем самым лишив возможности использовать тактику протестного голосования. Агитация за одну из оставшихся четырёх партий в противовес главном фавориту «Нур Отану» не приведет к серьезному результату, так как подсчет голосов обеспечен подконтрольным ЦИКом и единственное может увеличить ненамного процент голосов за сателлита.

У властей при любом раскладе будет возможность сформировать внутри парламента, даже если в него пройдут все оставшиеся пять партий, собственную коалицию во главе с тем же Нур Отаном, а некоторым будет отведена роль «парламентской оппозиции». Таким образом, у Назарбаева и его окружения будет возможность спокойно провести необходимые новые конституционные реформы по перераспределению полномочий между ветвями власти для усиления роли парламента и правительства.



Не случайно по партийному списку Нур Отана идет и Дарига Назарбаева, которая станет в итоге спикером либо вице-спикером Мажилиса. Её возвращают для уравновешивания Тимура Кулибаева и его группировки внутри правящей семьи. В этой ситуации все существующие и формируемые партии, организации и СМИ можно условно поделить на принадлежность двум условным партиям старшей дочери и среднего зятя Елбасы, между которыми и разворачивается основная борьба за трон.



Даже если завтра будет объявлена парламентская республика во главе с Даригой Назарбаевой, а президентская власть превратиться в декорацию, сама политическая система будет и дальше служить интересам крупного казахстанского и зарубежного капитала и придворным олигархам. То есть, это будет олигархический парламентаризм с тщательно подобранными партиями и депутатами. Борьба же внутри правящей семьи и узкого круга назарбаевских нукеров касается лишь вопросов переде собственности и власти, но никак не связана с интересами народа.



Трудящиеся и широкие народные массы полностью лишены своего политического представительства, собственных классовых профсоюзов, возможности даже индивидуально участвовать в качестве кандидатов на выборах в местные маслихаты, так как после конституционных поправок 2017-го года выборы осуществляются только по партийным спискам. То есть произошла полная политическая экспроприация народа и лишения его права голоса.



На выбор же нам сейчас представляют сплошь олигархические партии. Даже если после выборов, власти позволят зарегистрировать несколько новых партий, то они будут националистическими и либеральными слугами нынешнего режима. Такие, как например, как Демократическая партия Жанболата Мамая, партия «Хак», «Республика», «Оян Казахстан» и прочие проекты, представителям которых разрешают проводить митинги и акции в центре Алматы, а репрессии странным образом обходят их стороной.



Это еще и еще раз говорит о том, что не просто на словах должен быть объявлен бойкот нынешним «выборам», а необходимо выразить массовое недоверие всем существующим партиям, так и предварительно тем, кого власти могут зарегистрировать в 2021 году для увода народа в сторону. Все они выразители интересов крупного капитала и правящей семьи Назарбаева, а значит будут стремиться укрепить трон.



Рабочему классу, широкому слою трудящихся, безработной и учащейся молодежи нужна своя массовая партия, стоящая твердо на социалистической платформе, выступающая против всех существующих партий крупного капитала и готовая прийти к власти для коренного социально-экономического и политического перелома в пользу большинства. Готовая пересмотреть все контракты по недропользованию с иностранными корпорациями, национализировать всю крупную промышленность под контролем трудовых коллективов, забрать в руки народа всю землю и остановить разграбление страны олигархами.



Социалистическое движение Казахстана выступает за создание такой массовой Рабочей партии вместе с другими рабочими активистами, представителям левых групп в качестве социалистической альтернативы всем партиям. Поэтому сейчас актуален один лозунг:



Никакого доверия существующим партиям крупного капитала! За рабочую социалистическую альтернативу!