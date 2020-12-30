Как всегда, ограбили самых бедных

С 1 января на Украине отменили льготную цену для потребления меньше 100 квт в месяц. Цена на первые 100 квт поднялась с 90 копеек до 1.68 грн.

Бедняки будут платить почти вдвое больше за электроэнергию.

Конечно, именно для этого нужно было назначать внеочередное заседание кабмина перед самым новым годом.

Именно для этого назначали и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Так это же только начало. Эти цены зафиксированы всего на три месяца. А дальше только вверх.

«…За словами Вітренка, також відповідною постановою пропонується встановлення ціни вироблення електричної енергії державним підприємством НАЕК «Енергоатом» за двосторонніми договорами на електронних аукціонах держпідприємству «Гарантований покупець» на рівні 150 грн за 1 МВт-год.»