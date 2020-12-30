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Московский листок

Как всегда, ограбили самых бедных

Опубликовано 30.12.2020 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

украина электроэнергия цены
Как всегда, ограбили самых бедных
С 1 января на Украине отменили льготную цену для потребления меньше 100 квт в месяц. Цена на первые 100 квт поднялась с 90 копеек до 1.68 грн.
 
Бедняки будут платить почти вдвое больше за электроэнергию.
 
Конечно, именно для этого нужно было назначать внеочередное заседание кабмина перед самым новым годом.
 
Именно для этого назначали и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
 
Так это же только начало. Эти цены зафиксированы всего на три месяца. А дальше только вверх.
 
«…За словами Вітренка, також відповідною постановою пропонується встановлення ціни вироблення електричної енергії державним підприємством НАЕК «Енергоатом» за двосторонніми договорами на електронних аукціонах держпідприємству «Гарантований покупець» на рівні 150 грн за 1 МВт-год.»
 
Ага. С АЭС прелполагают покупать электроэнегрию по 15 копеек за квт. А продавать в 11 раз дороже. При этом более 50 процентов электроэнергии на Украине производят именно АЭС.
 
Витренко идет проверенным путем, когда баснословные прибыли Нафтогаза были достигнуты простым увеличением цены на газ для населения в несколько раз.
 
Как тогда возмущались: "Почему население Украины не может получать дешевый газ собственной украинской добычи?"
 
А почему бы населению Украины не получать дешевую электроэнергию с АЭС? Но кого же грабить, как не своих граждан?
 
Одним легким движением руки будут обеспечены огромные доходы энергокомпаний Ахметова, использующих уголь, газ и альтернативные источники. За счет дешевой энергии АЭС и очередного обдирания населения. 
 


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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7727 написал 30.12.2020 11:42
жидовская власть на Украине, что еще добавить?
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